Prasówka 12.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje”?

Prasówka 12.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Śmiertelna choroba- film o depresji wśród młodzieży stworzony przez ostrołęczan: Piotra Grzyba i Roberta Kozery O tym jak poważny jest problem depresji wśród młodych ludzi mówią statystyki: od początku roku do końca lipca w Polsce 1258. młodych osób podjęło się próby samobójczej, życie odebrało sobie 79 osób poniżej 19. roku życia. Obejrzyj film.

Prasówka 12.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Niezwykły dom Miss Polonia z widokiem na Babią Górę. Niesamowita kuchnia w górach – tutaj Ewa Wachowicz gotuje Ewa Wachowicz mieszka w drewnianym domu z bali u podnóża Babiej Góry. Ta piękna posiadłość stanowi spełnienie jej marzeń z dzieciństwa, bo w podobnym domu żyli kiedyś dziadkowie słynnej Miss Polonia. Zajrzyj do niezwykłego domu Ewy Wachowicz i zobacz, gdzie przygotowuje pyszności gwiazda programu „Ewa gotuje”. Koniecznie zobacz jej piękny ogród z sauną oraz plenerową kuchnią z niesamowitym widokiem na góry.

📢 Jechał za szybko i mimo sądowego zakazu. Wiózł cztery osoby, w tym dzieci. Został zatrzymany w Żebrach-Chudku Młody kierowca wsiadł za kierownicę mimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i braku prawa jazdy. Wiózł 3 małych dzieci i pasażerkę. Ponad dwukrotnie przekroczył prędkość. 📢 Rekordowy wysyp grzybów w lasach we wrześniu – ogromne ilości borowików, maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Wrzesień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry. 📢 Odważna metamorfoza Joanny Racewicz. Dziennikarka wygląda teraz znacznie młodziej i atrakcyjniej. Sprawdź, na jakie zmiany się zdecydowała Joanna Racewicz to dziennikarka znana i lubiana. Jest również inspiracją dla wielu współczesnych kobiet. Gwiazda w swoim życiu przeszła wiele, a jej sposobem na pozostawienie problemów za sobą były zmiany wizerunkowe. Tym razem metamorfoza celebrytki miała inny wymiar. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje Joanna Racewicz.

📢 Narodowe czytanie "Nad Niemnem" w Małkini Górnej. Akcja odbyła się 10.09.2023 przed Gminną Biblioteką Publiczną W Małkini Górnej Narodowe Czytanie odbyło się w niedzielę 10 września przed Gminną Biblioteką Publiczną. Scenografię uroczystości stanowiła kompozycja złożona z odpowiednio dobranych roślin, starych sieci rybackich i zabytkowej drewnianej łodzi. Na imprezę przybyło ponad 100 osób w różnym wieku. Niewątpliwie pozytywny wpływ na frekwencję miała osoba gościa specjalnego. 📢 Festyn Wiejski w Glebie. Zabawa dla dzieci, ale także pokaz sprzętu strażackiego i pierwszej pomocy przedmedycznej W niedzielę 10.09.2023 w Glebie (gm. Kadzidło) odbył się wiejski festyn. Były dmuchańce dla dzieci, popcorn, kolorowa wata cukrowa, gry i zabawy, a także poczęstunek. Strażacy zaprezentowali specjalistyczny sprzęt oraz pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Zobaczcie zdjęcia z imprezy.

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023. 📢 Wypadek drogowy w Przytułach. Zderzenie dwóch samochodów osobowych 7.09.2023 Przyczyną wypadku było nieprawidłowo wykonany manewr omijania samochodu zaparkowanego częściowo na jezdni. 📢 Te fryzury to pułapka, brzydko Cię postarzą! Unikaj ich, jeśli nie chcesz dodać sobie lat 11.09.2023 Nawet naprawdę młoda buzia może zostać łatwo postarzona za pomocą fryzury. A jeśli masz już kilka wiosen na karku, może się okazać, że twoje nietrafione wybory fryzurowe będą wręcz legendarne. Dlatego zapamiętaj kilka zasad, które chcemy ci przekazać. Fryzura, która nie postarza, to przede wszystkim fryzura dobrze dobrana. Ważne jest wszystko - kształt twarzy, rodzaj włosów, styl ubioru. Jesteś jak obraz, który potrzebuje dobrej ramy. Ta odpowiednio dobrana sprawi, że poczujesz się dobrze we własnym ciele. Przedstawiamy zestaw najbardziej postarzających fryzur!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 11.09.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Skrót meczu Albania - Polska 2:0 [WIDEO]. Kolejna kompromitacja naszej reprezentacji Reprezentacja Polski kolejny raz zawiodła na całej linii. Po kiepskim meczu zasłużenie uległa Albanii, przegrywając z nią w Tiranie 0:2. Czyżby nasza drużyna miała nie awansować na Euro w Niemczech? Zobaczcie skrót niedzielnego blamażu.

📢 Narodowe Czytanie w Ostrowi Mazowieckiej. Do lektury zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej. 9.09.2023 W tym roku lekturą Narodowego Czytania było „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wspólne czytanie w Ostrowi zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna – w sobotę 9 września 2023.

📢 100-lecie OSP w Rzekuniu. Druhowie świętowali przed pięknie odnowioną remizą. 9.09.2023. Zdjęcia Dla każdej społeczności gdzie prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej to wyjątkowe wydarzenie. Tak jak w Rzekuniu, gdzie OSP świętuje w sobotę 9 września swoje 100-lecie.

📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 9.09 - 15.09.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu. 📢 Spotkanie w Długiem 8.09.2023 pełne niesamowitych opowieści To popołudnie pełne było niesamowitych opowieści w Długiem. W piątek 8 września 2023 na przystani przy rzece Omulew w Długiem zebrali się miłośnicy lokalnych legend, opowieści i niewytłumaczalnych zjawisk.

📢 Spodnie damskie na każdą figurę. Zobacz, co powinna mieć w swojej szafie każda pani po 50. roku życia. Trendy na jesień 2023 Spodnie należą do tej części kobiecej garderoby, w której każda z was będzie świetnie wyglądała. Warunek jest jeden – należy dobrać odpowiedni krój. Są fasony, które ukryją na przykład wystający brzuch i wyszczuplą nogi. Zobacz modne i stylowe kobiece spodnie, które będą hitem tej jesieni.

📢 Narodowe Czytanie w Ostrołęce. Fragmenty „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej czytaliśmy na Placu Wolności. 8.09.2023. Zdjęcia To już 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Wszystko zaczęło się w 2012 roku od „Pana Tadeusza”. W tym roku lekturą Narodowego Czytania jest powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. 📢 Hity ze sprawdzianów na nowy rok szkolny. Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nauczyciel też potrafi się odgryźć! Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Wydarzenia weekendowe w regionie. Przeczytajcie, co się będzie działo w weekend 9 - 10.09.2023 W najbliższy weekend w naszym regionie odbędzie się kilka festynów i pikników. Pierwsze wydarzenia już w piątek! Przeczytajcie, gdzie warto się wybrać. 📢 Tak Joanna Opozda bawi się z synkiem. Tych momentów Antek Królikowski już nie odzyska Joanna Opozda już od półtora roku funkcjonuje jako samodzielna matka. Antek Królikowski, z którym aktorka rozstała się tuż przed narodzinami ich wspólnej pociechy, nie widział swojego syna od wielu miesięcy. Warszawskim paparazzi udało się ostatnio uchwycić te szczególne dla każdego rodzica małego dziecka chwile, które omijają kontrowersyjnego celebrytę. Zobaczcie, jak mały Vincent spędza czas na mieście ze swoją ukochaną mamą, zajadając się lodami i dokazując radośnie na placu zabaw. 📢 Pielgrzymka do Wąsewa. Wierni z Ostrowi Mazowieckiej wyruszyli wczesnym rankiem, po błogosławieństwie 8.09.2023 8 września do Wąsewa wyruszyli wierni z Ostrowi Mazowieckiej. 8 września to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Bożej Siewnej.

📢 Wybory parlamentarne 2023. Okręg ostrołęcko-siedlecki. Listy kandydatów do sejmu i senatu 15 października 2023 wybierzemy posłów i senatorów. W naszym okręgu wyborczym do sejmu (nr 18) wybierzemy 12 posłów; o jedno miejsce w senacie powalczą kandydaci w okręgu nr 46. 📢 Międzynarodowe ćwiczenia ratownicze w gminie Wąsewo. Kilkuset strażaków z kilku krajów. 4-5 września 2023. Zdjęcia 4 września 2023 r. rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze „Cooperation 2023”, które były realizowane w dniach 4-5 września 2023 roku na terenie powiatu ostrowskiego w województwie mazowieckim. Organizatorami ćwiczeń są Komenda Główna PSP oraz Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie – informuje KG PSP.

📢 Przedszkole i żłobek w Kadzidle na finiszu. Zobaczcie jak wygląda budowa Zobaczcie relację zdjęciową z aktualnych prac przy budowie przedszkola i żłobka w Kadzidle. To duża inwestycja – warta prawie 18 milionów złotych.

📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Upamiętnienie ofiar karnego obozu pracy Treblinka I - droga krzyżowa i polowa msza święta. Uroczystość odbyła się 2.09.2023 2 września 2023 r. na terenie karnego obozu pracy Treblinka I odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna ku czci

ofiar Karnego Obozu Pracy Treblinka I oraz II wojny światowej.

📢 Wypadek na drodze nr 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki, 2.09.2023 Do zdarzenia doszło w sobotę 2 września 2023, ok. godz. 5.00, na drodze wojewódzkiej nr. 626, na wysokości miejscowości Krzyżewo-Jurki. 📢 Guty-Bujno. Dożynki gminy Ostrów Mazowiecka to okazja do podziękowań, gratulacji i dobrej zabawy. 2.09.2023 Trwają dożynki w Gutach-Bujnie. Zapowiada się, że wieczorem na gości też czeka świetna zabawa. Będą koncerty Miłego Pana i zespołu Universe. Gmina Ostrów Mazowiecka obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji gmina przygotowała niespodziankę dla mieszkańców i gości: pyszny jubileuszowy tort. Ponadto, 2023 rok to też jubileusz Waldemara Brzostka, który jest wójtem gminy 25 lat! Z tej okazji przygotowano także niespodziankę dla wójta: balony i kwiaty.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami. Gwiazdą wieczoru był zespół Brathanki. 24.06.2023. Zdjecia 24 czerwca 2023 na stadionie sportowym w Małkini Górnej odbyła się impreza plenerowa pod nazwą Małkińska Noc z Gwiazdami. Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Małkinia Górna oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. 📢 Mecz gwiazd w Czerwinie. Na boisku Rafał Maserak, Przemek Cypryański, Robert Moskwa i wiele innych. 25.06.2023 W niedzielę 25.06.2023 odbył się wyjątkowy jubileusz 25-lecia LUKS Czerwin. Z tej okazji odbył się mecz z gwiazdami telewizji, a na mieszkańców czekało mnóstwo innych atrakcji.

📢 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. 23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego w I LO w Ostrołęce odbyło się tradycyjnie już przed budynkiem szkoły i zaczęło od części artystycznej w wykonaniu uczniów.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne. 📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

📢 Krasnosielc. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 odwiedziliśmy nekropolię w Krasnosielcu. Groby przystrojone są kolorowymi kwiatami oraz zniczami. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Płoniawy-Bramura. Cmentarz we Wszystkich Świętych. 1.11.2022 We wtorek 1.11.2022 cmentarz w Płoniawach-Bramurze rozświetlił się tysiącami zniczy. To czas zadumy i modlitwy przy grobach bliskich. Groby zostały ozdobione pięknymi zniczami i kolorowymi kwiatami, głównie chryzantemami i wrzosami. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Ogródki działkowe w Czarnowcu. Zobacz jak mieszkańcy gminy zagospodarowali swoje działki. 6.07.2022 Zobacz, jak wyglądają ogródki działkowe w Czarnowcu, gm. Rzekuń. Tak zagospodarowali je mieszkańcy gminy.