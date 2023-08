Prasówka 12.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 12.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 12.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim 12.08.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (12.08.2023) utrudnień? Roboty drogowe: droga 51, Lidzbark Warmiński (40. km na odc. 0,2 km) None.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.08.23

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 12.08.2023 Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (12.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 79, Zwolen - Ożarów odcinek Ciepielów - Kostusin (121. km na odc. 20 km) Ruch kierowany recznie w miarę potrzeb. 📢 Czy będą braki prądu 12.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 12.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 12.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 12.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 12.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 12.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 12.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Perseidy 2023 już 12 sierpnia! Spadające gwiazdy i inne zjawiska na niebie, które można obserwować w sierpniu Noc spadających gwiazd już niebawem. Na nocnym niebie w sierpniu ponownie rozbłysną Perseidy. Kiedy i gdzie będą najlepiej widoczne? Jakie jeszcze zjawiska astronomiczne będzie można oglądać w sierpniu? Zapraszamy do przewodnika po spadających gwiazdach, superksiężycach i innych niesamowitych zjawiskach astronomicznych, które czekają nas w sierpniu 2023. 📢 Śmiech przez... źle zamontowany kran. Hydraulicy wolą o tym nie mówić. Zobacz kosmiczne wpadki i fuszerki mistrzów złego odpływu W świecie rur, zaworów i wycieków, hydraulicy pełnią rolę prawdziwych bohaterów. Ale co, jeśli twój dom odwiedził hydraulik po ciemnej stronie mocy? No cóż, to właśnie wtedy historia zamienia się w śmiech przez łzy i... źle zamontowany kran. Ci fachowcy zamiast naprawiać wycieki, mogliby zdobyć się na występy kabaretowe. Przed wam pasjonujący taniec wodnych kłopotów. Absolutne hity polskiego intenretu!

📢 Kradzież samochodu w Amelinie. Zniknęła toyota Rav4 Do kradzieży doszło w nocy z środy na czwartek (9 na 10 sierpnia) w Amelinie, pow. makowski.

📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 11.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 11.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość. 📢 Huragan stulecia w Polsce zmiótł z powierzchni tysiące hektarów lasów. Zabrał 6 żyć, dobytek setek ludzi. To już 6. rocznica nawałnicy W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przez Polskę przeszła potężna nawałnica, która pozbawiła życia harcerki w Suszku, dziesiątki tysięcy ludzi straciło dach nad głową, ponad 130 tys. gospodarstw nie miało prądu. Zniszczeniu uległy tysiące hektarów lasu. W 6. rocznicę nawałnicy wspominamy te wydarzenia.

📢 One potrafią odjąć lat! Spódnice idealne na kobiet po pięćdziesiątce. W nich wygląda się młodo i lekko Spódnice dla kobiet po pięćdziesiątce często sprawiają problem. Jak wybrać model, w którym będzie się wyglądać młodo, a jednocześnie z klasą? Na dodatek powinien być on dopasowany do okazji i pogody, co wcale nie ułatwia zadania. Przedstawiamy kilka propozycji dla dojrzałych pań. Sprawdzą się one późnym latem oraz jesienią i z pewnością nie postarzą, a wręcz odejmą lat. 📢 Fryzura damska, która podkreśli kości policzkowe i wyszczupli twarz. Zobacz, jak wygląda najmodniejsze cięcie na jesień 2023, czyli hush cut Szukasz pomysłu na modną fryzurę z grzywką? Zobacz, jak wygląda hush cut. To cięcie przy okazji wyszczupli twarz, podkreśli kości policzkowe i odmieni twój wizerunek.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi, Małkini i Komorowie? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota. 📢 Przerwy w dostawie prądu w regionie. Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski i przasnyski 7 - 11.08.2023 PGE Dystrybucja podaje dokładne informacje na temat planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej. W tabelach podajemy obszar prac PGE, datę rozpoczęcia i zakończenia prac oraz liczbę godzin wyłączenia prądu. Przejdź do galerii i sprawdź, czy w twoim domu lub miejscu pracy nie zabraknie prądu.

📢 Runmageddon Kids w Ostrołęce. Tak pobiegli najmłodsi. 5.08.2023 W sobotę 5.08.2023 na plaży miejskiej odbył się Runmageddon. Był też start dla dzieci. Zobacz w naszej galerii jak sobie poradzili z przeszkodami.

📢 Most w Teodorowie. 1.08.2023 przedstawiciele powiatu ostrołęckiego podpisali umowę z wykonawcą inwestycji Umowa została podpisana nad Narwią - w miejscu, gdzie za 2,5 roku ma być gotowy most. Tuż po spotkaniu wykonawca rozpoczął prace. Do końca 2023 roku ma być zrealizowane 20 proc. inwestycji. 📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszyła z Ostrołęki 1.08.2023. Zdjęcia To 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi wyruszyli kwadrans po godz. 7.00 sprzed kościoła farnego. Wcześniej odprawiona została msza święta.

​

📢 Profilaktyczny piknik rodzinny we wsi Żebry-Wierzchlas, gmina Olszewo- Borki. Wystąpił kabaret Rozumisz. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 przy świetlicy wiejskiej w Żebrach- Wierzchlasie odbył się Profilaktyczny piknik rodzinny- przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom patologicznym. 📢 Święto Policji w Ostrowi Mazowieckiej: awanse na wyższe stopnie zawodowe, medale i odznaczenia. 26.07.2023 Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w obiekcie Omega przy ul. Trębickiego, gdzie wręczono policjantom awanse i odznaczenia.

📢 Mazowieckie Święto Policji w Ostrołęce2, 20.07.2023. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie. Zdjęcia W tym roku ostrołęcką policję spotkało duże wyróżnienie – to tutaj zostały zorganizowane wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata.

📢 Czesława Samsel z Nagrodą im. Oskara Kolberga. Odebrała ją na Zamku Królewskim w Warszawie To już 48. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 12 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. W gronie laureatek znalazła się Czesława Samsel z gminy Myszyniec. 📢 Eksplozja Kolorów w Małkini Górnej, 8 lipca 2023. Zdjęcia Od pięciu lat mieszkańcy Małkini z entuzjazmem korzystają z możliwości bezpiecznego obrzucania się barwnymi proszkami. 8 lipca 2023 przy małkińskim GOKiS odbyła się Eksplozja Kolorów - szalona zabawa, w czasie której uczestnicy obrzucają się proszkami w jaskrawych kolorach.

📢 Międzygminny Rajd Rowerowy "A to ci historia!", drogami gmin Boguty-Pianki i Nur. 18.06.2023 Nawet dla niezbyt wprawnych rowerzystów 25 km to nie jest długi dystans. Uczestnicy I Międzygminnego Rajdu Rowerowego przy okazji krótkiej rowerowej przejażdżki przez miejsca ciekawe przyrodniczo poznawali także lokalną historię. 18.06.2023 r. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”, Stowarzyszenie Towarzystwo Nasze Boguty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach oraz Zespół Śpiewaczy Nadbużanie zaprosili cyklistów w każdym wieku na I Międzygminny Rajd Rowerowy pod hasłem „A to ci historia!” Zaproszenie przyjęło ponad 40 osób w wieku od 6,5 roku do 70+. 📢 Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych. 18.06.2023. Zobaczcie zdjęcia Festyn rodzinny w Zarębach Kościelnych to okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców gminy oraz do wspólnej zabawy. 📢 Jarmark Kurpiowski w Myszyńcu, 21.05.2023. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie wyniki Podczas wydarzenia prezentują kurpiowscy śpiewacy, gawędziarze, muzycy. W tegorocznej edycji na scenie wystąpiły 302 osoby. To była 34. edycja Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty.

📢 Zakończenie roku szkolnego maturzystów Kopernika. 185 uczniów pożegnało mury ostrowskiego LO Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej ukończyło 185 uczniów. Prawie 31 procent maturzystów ukończyło szkołę z czerwonym paskiem!

📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek).

📢 Gmina Krasne sprzedaje tabor kolejki wąskotorowej. Do kupienia lokomotywy i wagony. 19.04.2021. Zdjęcia Gmina Krasne (pow. przasnyski) ogłosiła przetarg na sprzedaż elementów taboru kolejki wąskotorowej.

📢 Zapusty w Sypniewie. Był konkurs kulinarny, występ KGW "Sypniewskie klimakterium", tańce i zabawa do późnej nocy [ZDJĘCIA] Trzy koła gospodyń wiejskich: z Gąsewa, Mamina i Sławkowa oraz 23 osoby indywidualne wzięły udział w konkursie kulinarnym „Smaczny zapust na stole” 📢 Studniówka 2018 Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu [ZDJĘCIA+WIDEO] Cykl studniówek regionu przasnyskiego zamknęła zabawa uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu, która odbyła się w sali bankietowej zajazdu Sebory. To zarazem drugi bal maturzystów tej szkoły.

📢 Studniówka 2018. ZSP w Przasnyszu [ZDJĘCIA, WIDEO] Bohaterami wieczoru byli uczniowie klas LO o profilu humanistycznym i sportowym oraz technikum pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu 📢 Anna Matulaniec z Radomia w finale Miss Polski 2017! W piątek, w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim wyłoniono 24 finalistki konkursu Miss Polski 2017. Wśród nich jest Miss Kozienic, a zarazem Miss Ziemi Radomskiej 2017 - Anna Matulaniec z Radomia. Do wielkiego finału niestety nie udało się zakwalifikować reprezentantce gminy Kozienice - Patrycji Gołdzie.

📢 Studniówka 2017 LO w Przasnyszu [ZDJĘCIA+WIDEO] W sobotę 28 stycznia salę bankietową Zajazdu Sebory wybrało sobie na miejsce balu studniówkowego sześć klas z LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. 📢 Bal Myśliwych

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć