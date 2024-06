Prasówka 12.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Horoskop dzienny na jutro (środę, 12.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście?”?

Prasówka 12.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Horoskop dzienny na jutro (środę, 12.06). Które znaki zodiaku będą mieć szczęście? Poznaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może się zdarzyć w środę 12.06.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (środę, 12.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Maków Mazowiecki. Przemoc domowa. Agresywny mężczyzna zatrzymany przez policję Sprawca przemocy domowej został zatrzymany przez policjantów. Usłyszał już zarzuty. 📢 Strefa Kibica w Myszyńcu. Zobacz mecze Mistrzostw Europy w sali kinowo- widowiskowej RCKK Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego zaprasza do Rodzinnej Strefy Kibica, gdzie będzie można obejrzeć mecze Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Pierwszy mecz już 16 czerwca.

Prasówka 12.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wywiad z Hubertem Betlejewskim, burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej. "Chcę być blisko ludzi" - mówi 21 kwietnia 45-letni Hubert Betlejewski (KO) wygrał drugą turę wyborów i został nowym burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej. Zdobył 58,37 proc. głosów. Spotkaliśmy się z burmistrzem, aby porozmawiać o jego pierwszych tygodniach pracy, współpracy z radą miasta, pierwszych podjętych decyzjach oraz o bardzo ważnej inwestycji, jaką jest nowy kompleks szkolno-przedszkolny przy Partyzantów, czyli "mała jedynka".

📢 Zmarł Zdzisław Malinowski, lekarz medycyny. Miał 88 lat. Pogrzeb odbędzie się 12.06.2024 Zdzisław Malinowski zmarł 9 czerwca. Miał 88 lat. Był wieloletnim, doświadczonym ginekologiem położnikiem

📢 Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim jest bardzo popularna. Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim Plaża nudystów nad Zalewem Sulejowskim. Dzika plaża naturystów w Swolszewicach nad Zalewem Sulejowskim stała się najgłośniejszym kąpieliskiem w województwie łódzkim. Wszystko przez naturystów, którzy tutaj przyjeżdżają poopalać się. Jak będzie tego lata? Poprzednio w weekendy na plaży miłośników naturyzmu było często ponad 200. Przyjeżdżają tu ludzie z Łodzi, Częstochowy, Kielc, Warszawy, Tomaszowa, ale są też mieszkańcy powiatu piotrkowskiego. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 IV Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie. Wyścig odbył się 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca w Andrzejewie odbył się IV Wyścig Rowerowy im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM z Zambrowa.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 11.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 11.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 11.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 11.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o rowerzystach. Najbardziej rozśmieszą kierowców... i nie tylko! [MEMY] 11.06.2024 Rowerzyści, kolarze amatorzy, miłośnicy dwóch kółek... W Polsce jest ich coraz więcej, ewidentnie zrobiła się moda na rowery. I czym bardziej rowerzyści widoczni są ulicach, czym więcej pojawia się ścieżek rowerowych, tym częściej ich użytkownicy stają się obiektem żartów, szyderstw. Do tego ten nieustający konflikt rowerzyści kontra kierowcy samochodów. Zobacz najlepsze MEMY!

📢 Tour de Kurpie etap Kadzidło już w środę 12.06.2024 Tour de Kurpie UCI 2024 to wyścigi kolarskie w postaci przejazdów po wyznaczonej trasie w postaci pętli. Zawodnicy mają do pokonania siedem powtórzeń przejazdu po tej samej trasie. Zobaczcie jak będzie przebiegała trasa, będą utrudnienia w ruchu. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy. 📢 Najlepsze MEMY o sąsiadach. Jak wygląda sąsiedzkie życie? Fantastyczna dawka świetnego humoru! Sąsiad uprzykrza ci życie? 11.06.2024 Jacy są sąsiedzi? Mogą być pomocni, jak i mocno uprzykrzający życie. Doskonale wiedzą o tym internauci, którzy tworzą MEMY o sąsiadach. Relacje sąsiedzkie nie tylko są przedmiotem żartów, kabaretowych skeczów, ale również MEMÓW i śmiesznych obrazków. Z pewnością znajdziecie na nich obrazy z waszego codziennego życia! Jesteście ciekawi? Zobaczcie najlepsze MEMY o sąsiadach!

📢 Najlepsze MEMY o miłości. Taka jest miłość? Związek na poważnie i na wesoło. Śmieszne obrazki rozbawią do łez! 11.06.2024 W miłości przeżywamy te piękne i trudne chwile. Najważniejsze, by tych pierwszych było jak najwięcej. Trudne momenty możemy przekuwać w żart, o czym doskonale zdają sobie sprawę internauci, tworząc śmieszne obrazki o miłości. Jak przetrwać związek? Oczywiście wspólnie śmiejąc się z naszych niedoskonałości! Te MEMY o miłości rozbawią do łez! Miłość z przymrużeniem oka. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 11.06.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o Januszach. Zobacz, jak Internauci żartują z Janusza Polaka 11.06.2024 Lubisz memy? Sprawdź koniecznie najśmieszniejsze memy o Januszach, jakie można znaleźć w Internecie. Czy tego chcemy, czy nie imię Janusz stało się synonimem Polaka, który jest zawistny, skąpy, zazdrosny o sąsiada. Internauci takiemu Polakowi Januszowi przykleili maskę małpy - nosacza sundajskiego i tworzą z nimi memy. Zobacz te najśmieszniejsze, najcelniej trafiające w wady Polaków. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 11.06.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz? To na pewno zrozumiesz te memy. Sprawdź! 11.06.2024 Oto najlepsze memy o wypłacie. Pracujesz i co miesiąc dostajesz za swoją pracę wynagrodzenie? To na pewno zrozumiesz te memy! No bo każdy wie, ile z wypłaty zostaje po opłaceniu wszystkich rachunków, albo na jak długo tak naprawdę te pieniądze wystarczają? Czy za wypłatę da się przeżyć cały miesiąc? To jeden z tematów memów o wypłacie. Sprawdź! 📢 Najlepsze memy o komarach. Uśmiejesz się do łez! Sprawdź, jak Internauci żartują z komarów krwiopijców 11.06.2024 Oto najlepsze memy o komarach. Uwaga, oglądasz je na własne ryzyko. Są naprawdę śmieszne! A z czego żartują twórcy internetowych żartów o komarach? Przede wszystkim z tego, że komary są niesamowicie irytującymi owadami, pojawiają się znikąd i po ugryzieniu miejsce, w które komar wbił swoją kłujkę niesamowicie swędzi. Zobacz więc najśmieszniejsze memy o komarach!

📢 Zarząd województwa mazowieckiego wybrany 10.06.2024. Adam Struzik ponownie marszałkiem Mazowsza Adam Struzik (klub radnych Trzecia Droga – Polskie Stronnictwo Ludowe) został wybrany Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w głosowaniu tajnym. Otrzymał 33 głosy radnych za, 1 głos przeciw, 14 radnych wstrzymało się od głosu. 📢 Ostrołęka. Ulica Krańcowa zostanie zamknięta dla ruchu 15.06.2024, od godz. 6.00 do 16.00 Uwaga kierowcy! 15 czerwca 2024 w godzinach 6.00-16.00 zamknięta zostanie ulica Krańcowa. Ma to związek z realizacją dużej inwestycji w tym rejonie. 📢 Czasowa organizacja ruchu na ulicy Stacha Konwy w Ostrołęce od 12.06.2024 Zmiany mają obowiązywać od 12 czerwca 2024. Mają związek z przebudową pasa drogowego drogi krajowej nr 53 – ulicy Stacha Konwy i przebudowy skrzyżowania ze Słoneczną na rondo. Cóż, trzeba nastawić się na utrudnienia w ruchu.

📢 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci brata Zenona Żebrowskiego w Surowem, 10.06.2024 W poniedziałek 10 czerwca w Surowem została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa ku czci brata Zenona Żebrowskiego. Została ona umieszczona obok przydrożnego krzyża, który znajduje się na wprost posesji, gdzie urodził się i wychował misjonarz Japonii Władysław Żebrowski, później znany jako brat Zenon. Zgodnie z wiedzą członków jego rodziny oraz mieszkańców wsi krzyż wykuł osobiście franciszkanin z Surowego jeszcze przed wstąpieniem do zakonu. Była to część jego egzaminu zawodowego. 📢 Wywiad z wójtem gminy Nur Rafałem Kruszewskim. To jego druga kadencja. Jakie ma plany, jakie stoją przed nim wyzwania? Przeczytajcie 37-letni Rafał Kruszewski w kwietniowych wyborach nie miał kontrkandydata na stanowisko wójta gminy Nur. Uzyskał 92,63 proc. głosów (1181 wyborców było za, 94 przeciw).

📢 Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tak 9.06.2024 głosowali mieszkańcy powiatu makowskiego Tuż po północy PKW opublikowała wyniki głosowania w kilku gminach powiatu makowskiego. Frekwencja w powiecie wyniosła 36,26 proc. Najwyższa była w gminie Rzewnie - 41,84 proc., najniższa w gminie Karniewo - 32,05 proc.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników. 📢 Paweł Łaszczych od 1.06.2024 pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle. Zastąpił Grzegorza Parzycha Anna Śniadach - wójt gminy Kadzidło powołała na stanowisko p.o. dyrektora CKK Pawła Łaszczycha - dotychczasowego instruktora ds. folkoru. 📢 Piknik Rodzinny przy SP 2 w Małkini Górnej, 8.06.2024 8.06.2024 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się II Piknik Rodzinny. Na placu koło szkoły pojawiły się: dmuchaniec, stoiska gastronomiczne z ciastkami, lodami, napojami, watą cukrową. Animatorzy malowali buzie i nakładali tatuaże, a na scenie uczniowie prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne.

📢 Bieg dla zdrowia w Goworowie. 9.06.2024 odbyła się 12.edycja wydarzenia. Zobacz zdjęcia i wyniki W niedzielne przedpołudnie biegacze i kijkarze stawili się na starcie Biegu dla Zdrowia w Goworowie. Wszyscy otrzymali medale, a najlepsi nagrody rzeczowe.

📢 Diecezjalny Dzień Dziecka w Myszyńcu. Najpierw msza święta, a następnie zabawa w Kurpiowskiej Krainie i koncert Arki Noego Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej już po raz drugi była gospodarzem Diecezjalnego Dnia Dziecka. Termin tegorocznych obchodów tego święta wyznaczono na sobotę 8 czerwca. 📢 Piknik Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim W sobotę 8.06.2024 po raz drugi Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim zorganizowało Piknik Przyjaciół Liceum. Była to okazja do wspomnień i spędzenia miło czasu wśród dawnych koleżanek i kolegów.

📢 Koncert edukacyjny „Jazz Dzieciom”. Jazzowy sekstet „Playing Family” podzielił się radością swingu z małkińskimi uczniami i przedszkolakami Z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego w czwartek 6.06.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się koncert edukacyjny Jazz Dzieciom. Organizatorem koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Koncertu wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina i przedszkolaki z małkińskiego Przedszkola Samorządowego. 📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej.

📢 St. bryg. Cezary Pichała - zastępca komendanta powiatowego PSP w Makowie Mazowieckim – pożegnał się 3.06.2024 ze służbą 3 czerwca 2024 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na emeryturę po ponad 27 latach służby st. bryg. mgr inż. Cezarego Pichały - zastępcy komendanta PSP.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Dzień Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej. Impreza w ogródku jordanowskim, 1.06.2024 W ogródku jordanowskim stanęły w sobotę dmuchańce (darmowe), namiot, pod którym można było się skryć w czasie opadów deszczu, były też punkty gastronomiczne, gdzie można było kupić różne smakołyki. Można było także przybić piątkę z wielkim pluszakiem. A to tylko część atrakcji z okazji Dnia Dziecka, które zaserwował najmłodszym ostrowianom Miejski Dom Kultury wraz ze współorganizatorami wydarzenia, którymi byli: Miasto Ostrów Mazowiecka, ZGK oraz MOSiR.

📢 Boże Ciało w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 30.05.2024 W czwartek 30.05.2024 ulicami Makowa Mazowieckiego przeszła procesja z kościoła pw. św. Brata Alberta. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości. 📢 Boże Ciało w Kadzidle. Piękna uroczystość 30.05.2024 Trasa procesji tradycyjnie wiodła ulicami: Sportową, Bema, 1-go Maja i Kościuszki. Przygotowane zostały cztery ołtarze: przy Grocie Matki Bożej, przy pomniku Szwedzkim, na skrzyżowaniu ulic Kurpiowskiej i 1-go Maja oraz przy ul. Kościuszki.

📢 Boże Ciało w Myszyńcu. Wyjątkowa uroczystość 30.05.2024 Myszyniecka procesja w tym roku była znacznie okazalsza niż w latach poprzednich. Było znacznie więcej feretronów i chorągwi, ale też więcej wiernych. Myszyniecka procesja Bożego Ciała może zostać wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. 📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej. Festiwal odbył się w Starej Elektrowni 25.05.2024 Przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych oraz myśliwych z psami i sokołami, koncert muzyki łowickiej, a także piknik myśliwski i potrawy z dziczyzny - tak wyglądał II Festiwal Kultury Łowieckiej w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, 25.05.2024 Przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady OT im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” po raz pierwszy odbyła się w Makowie Mazowieckim. Słowa roty wypowiedzieli ochotnicy z północnego Mazowsza. Uroczysta przysięga wojskowa odbyła się przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024 19 maja 2024 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Do sakramentu przystąpiło 11 dziewczynek i 13 chłopców.

📢 Osobowość Roku 2023 - trwa głosowanie. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Zobaczcie program wydarzenia i gwiazdy, jakie wystąpią na scenie Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta oraz podał program święta miasta. 📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton. 📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Festyn rodzinny w Dylewie gm. Kadzidło, 26.08.2023. Zdjęcia W sobotnie popołudnie 26 sierpnia 2023 na placu za szkołą w Dylewie stanęło wielkie miasteczko dmuchańców, a na boisku można było podziwiać talenty wokalne i taneczne młodszych i starszych mieszkańców nie tylko sołectwa Dylewo.

📢 Dożynki 2022 w Sielcu. Tłumy ludzi i mnóstwo atrakcji na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Sielcu 3.09.2022 W sobotę, 3 września w Sielcu odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe, czyli dożynki gminy Ostrów Mazowiecka i powiatu ostrowskiego. To pierwszy raz, kiedy gmina Ostrów i powiat są wspólnie gospodarzami dożynek. Liczba wystawców, przygotowanych atrakcji i ludzi, którzy przybyli na festyn była imponująca.

📢 Kadzidło. Dzień Edukacji Narodowej w bibliotece. Lista nagrodzonych nauczycieli. Zdjęcia. 13.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej jest znakomitą okazją do podziękowań kierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji, obsługi, ludzi dobrej woli wspierających oświatę, i wierzących w głęboki sens edukacji. W Kadzidle uroczyste spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowano w bibliotece.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć