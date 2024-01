Prasówka 12.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Najmodniejsze paznokcie na zimę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie zimowe Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, zimowe paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Studniówka III LO w Ostrołęce: zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce studniówkę mają za sobą. Odbyła się ona w sobotę 6.01.2024 w sali bankietowej Olimpia. W galerii możecie obejrzeć wcześniej nie publikowane zdjęcia klasowe i z osobami towarzyszącymi.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Apartament Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Używasz Messengera? Oto 7 ukrytych funkcji, których prawdopodobnie nie znasz. Ulepszą twoje rozmowy ze znajomymi Messenger to jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie. Dzięki Facebookowi zdobył światową popularność i dziś korzystają z niego miliony użytkowników smartfonów i komputerów. Nie każdy jednak zna wszystkie ciekawe funkcje, w tym te, wprowadzane wraz z kolejnymi aktualizacjami. Zobacz 7 ukrytych funkcji, które sprawią, że twoja komunikacja za pośrednictwem Messengera stanie się przyjemniejsza. 📢 Młodzieżowe rady otrzymają dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Na co? Program „Mazowsze dla młodzieży” został rozstrzygnięty. Radni województwa mazowieckiego przeznaczą prawie 60 tys. zł na realizację czterech projektów młodzieżowych rad z subregionu ostrołęckiego. 📢 Pożar pomieszczenia gospodarczego w Kadzidle. Strażacy szybko ugasili pożar W środę 10.01.2024 roku po godz. 6.00 strażacy wyjechali do pożaru w miejscowości Kadzidło. Zapaliło się pomieszczenie gospodarcze. Strażakom szybko udało się ugasić ogień. W akcji brali udział: OSP Dylewo, OSP Kadzidło i PSP Ostrołęka.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Maciej Wąsik trafił do Zakładu Karnego w Przytułach Starych Jak podały ogólnopolskie portale (niezależna.pl i wp.pl), były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik został przewieziony do Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

📢 Medycynie estetycznej mówi stanowcze NIE, a botoks ją przeraża. Jak dba o urodę Joanna Brodzik? Aktorka zdradza swój sekret Joanna Brodzik w czwartek 11 stycznia skończyła 51 lat. Gwiazda zniknęła z telewizji, ale to nie oznacza, że porzuciła aktorstwo. Spełnia się zawodowo w teatrze i w dalszym ciągu zachwyca swoich fanów urodą i figurą. Zobacz, jak o siebie dba na co dzień.

📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 11.01.2024 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy? 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Wypadek w Żabinie, 11.01.2024. Kierowca stracił panowanie nad samochodem Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w nocy 11.01.2024 w Żabinie, gmina Goworowo. 📢 5 europejskich miast, do których warto pojechać pociągiem w styczniu 2024. Dokąd PKP zawiezie was najtaniej? Sprawdźcie w naszym rankingu Miasta Europy zimą są piękne, klimatyczne i pełne atrakcji. Sprawdziliśmy, do których europejskich stolic najbardziej warto pojechać z Polski pociągiem w styczniu 2024. Sprawdziliśmy ceny bezpośrednich połączeń PKP i stworzyliśmy ranking 5 miast, do których przejazd koleją kosztuje najmniej. To gotowe pomysły na weekend na początku ferii zimowych!

📢 Zderzenie busa z pociągiem w gm. Czerwin. Do wypadku doszło 10.01.2024 Kierowca dostawczego renault master nie zatrzymał się na znaku STOP przed przejazdem kolejowym w gm. Czerwin. Zderzył się z pociągiem relacji Ostrów Mazowiecka - Ostrołęka.

📢 Magdalena Duszak to ostrołęczanka, która zagrała w filmie "Zielona granica" Agnieszki Holland. Przeczytajcie rozmowę z aktorką Magdalena Duszak urodziła się w 1998 roku w Ostrołęce. Zagrała w filmach "Zielona granica" (2023) Agnieszki Holland, "Imago" (2023) w reż. Olgi Chajdas, "Poskromienie złośnicy" (2022) Anny Wieczur oraz filmie "Hela" (2022) w reż. Anny Kasperskiej. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich niesamowite historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Zasiłek pogrzebowy 2024. Tyle wynosi obecnie, szykuje się podwyżka! Kiedy wypłaci go KRUS, kiedy ZUS? Od kilku miesięcy na nowych zasadach Od 1 czerwca 2023 roku zmieniły się zasady przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po osobach uprawnionych do emerytur lub rent pracowniczych w zbiegu z emeryturami lub rentami rolniczymi. Kto przejął wypłaty? Kiedy rodzina może ubiegać się o zasiłek po zmarłym rolniku? Ile wynosi świadczenie?

📢 Oszuści próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów. Ostrołęczanka dała się nabrać, już wypłaciła pieniądze z banku Wczoraj, do starszych mieszkańców Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego dzwonili oszuści, aby wyłudzić od nich pieniądze metodą na policjanta i prokuratora. 8 osób zgłosiło próbę oszustwa na policję. Jedna z ostrołęczanek już wypłaciła pieniądze z banku. Na szczęście spotkała syna, który powstrzymał ją od przekazania pieniędzy złodziejom.

📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Pożar samochodu w Goworowie. Auto stało w garażu. Do pożaru doszło 9.01.2024 We wtorek, 9 stycznia strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu, który był zaparkowany na prywatnej posesji, w garażu przy ul. Dulczewskiego w Goworowie. 📢 Wspominamy kuchnie z PRL-u. Kredensy i prodiże znowu są na topie. Zobacz na zdjęciach, czy kojarzysz urządzenia kuchenne z PRL-u Kuchnie w PRL-u były bardzo do siebie podobne, bo meble i akcesoria produkowano na masową skalę. Upolowanie podstawowych sprzętów było dużym wyzwaniem i często rodacy załatwiali je po znajomości, czyli „spod lady”. Nie przeszkadzało wyczarowywać w kuchni PRL-owskie smakołyki – blok czekoladowy, szyszki z ryżu, flaki czy zimne nóżki w galarecie. Zobacz, jakie meble i sprzęty królowały w kuchni w latach 60., 70. i 80. Poznajesz kultowy prodiż, młynek do kawy i makutrę z PRL-u?

📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W tych czapkach damskich każda pięćdziesięciolatka poczuje się młodo i tak też będzie wyglądać. Przegląd topowych modeli Czapka damska zimowa nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o codziennej, monotonnej pracy. Sprawdź, jakie MEMY stworzyli internauci 09.01.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Najlepsze memy o Nowym Roku i Sylwestrze - sprawdź! Ubaw po pachy gwarantowany MEMY 03.01.2024 Memy na sylwestra i nowy rok, jak co roku nas bawią. Porównania przed i po północy, czy inne pomysłowe obrazki stworzone przez internautów na długo zapadają pamięci. Sprawdź najlepsze noworoczne memy! 📢 Ferie 2024 w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim. Zobaczcie propozycje dla dzieci Od 15 do 28 stycznia potrwają ferie na Mazowszu. Część dzieci spędzi je poza miejscem zamieszkania. Dla tych, które zostają w domach, zajęcia przygotowały miejskie i gminne placówki. Prezentujemy ofertę z Ostrołęki i kilku gmin powiatu ostrołęckiego. Będziemy ją sukcesywnie uzupełniać.

📢 Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach, 6.01.2024 Spotkania Kolędnicze „Święty Wieczór” w Bogutach-Piankach mają formułę przeglądu kolęd, pastorałek i małych form teatralnych prezentujących widowiska obrzędowe związane z okresem od wigilii Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli. 6 stycznia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach po raz 37. odbyło się Spotkanie Kolędnicze „Święty Wieczór”. 📢 Studniówka III LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w Olimpii w sobotę 6.01.2024 Sezon studniówkowy rozpoczęli tegoroczni maturzyści z III LO w Ostrołęce. Ich bal odbył się w sobotę 6 stycznia. Zobaczcie zdjęcia i wideo. 📢 Jasełka w Błędnicy gm. Małkinia Górna, 6.01.2024 Dzieciątko Jezus, Maria, Józef, anioły, pastuszkowie, Kacper, Melchior, Baltazar i zbój nawrócony na drogę cnoty wystąpili w jasełkach w kaplicy w Błędnicy.

📢 Orszak Trzech Króli w Myszyńcu, 6.01.2024. Zdjęcia Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Myszyńca już po raz trzeci. Jego organizatorami byli: parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

📢 Łazienki z PRL-u: czy je jeszcze pamiętasz? Kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80.? Stylistyka PRL-u znowu jest na topie Wnętrza łazienek w PRL-u wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u. 📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie. Zobaczcie zresztą naszą galerię zdjęć.

📢 Mikołajkowa Spartakiada Sportowa Szkół Specjalnych w Ostrołęce, 13.12.2023 To II Mikołajkowa Spartakiada Sportowa Szkół Specjalnych, zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce. Tu nie liczy się wynik, tylko dobra zabawa i integracja. 📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy... 📢 Turniej "Od serca do serca" w Różanie. Cel? Pomoc Oli Załęskiej chorującej na mukowiscydozę W niedzielę 19.11.2023 w Szkole Podstawowej w Różanie odbyła się sportowa impreza charytatywna. Zebrane podczas akcji pieniądze zasilą zbiórkę Oli Załęskiej chorej na mukowiscydozę. Gośćmi specjalnymi byli aktor Piotr Mróz oraz policjant i sportowiec- Dariusz Popiołek. Działo się!

📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce. 📢 Rozpoczęcie sezonu morsowania w Ostrołęce. Tak się bawiliście na plaży 22.10.2023! Październik jest miesiącem, kiedy morsy rozpoczynają swoją przygodę z morsowaniem. Ostrołęckie morsy spotkały się w niedzielę 22.10.2023 na plaży miejskiej. 📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona.

📢 Studniówka Ekonomika. W Zajeździe Cobra bawili się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 11.02.2023 Bal studniówkowy Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy w powiecie ostrowskim. Maturzyści bawili się w Zajeździe Cobra w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Maków Mazowiecki. Studniówka LO im. Marii Curie-Skłodowskiej. 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Bal maturzystów odbył się w sobotę 28.01.2023 w Bobrowym Dworze. Uczestniczyły w nim uczniowie trzech klas wraz z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi. 📢 Ostrołęka. Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce swoją studniówkę zorganizowali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej

"Olimpia". 📢 Ostrołęka. Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. 28.01.2023. Zdjęcia Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 100 dni do matury odliczali w sobotę 28 stycznia 2023 w sali bankietowej "Augustyniak"

📢 Studniówka II LO w Ostrołęce. Maturzyści II Liceum Ogólnokształcącego bawili się w sali Olmipia. 21.01.2023. Zdjęcia Trwa sezon studniówkowy. W sobotę 21 stycznia swój bal mieli uczniowie II LO w Ostrołęce. Młodzież bawiła się w sali bankietowej "Olimpia" w Krukach.

📢 40 lat Tygodnika Ostrołęckiego. Archiwalne zdjęcia redakcji TO. Poznajcie ludzi Tygodnika Tygodnik Ostrołęcki świętuje jubileusz 40-lecia. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom.

📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji.

📢 Cmentarz w Zarębach Kościelnych. Na cmentarzu parafialnym w Zarębach jest wiele wyjątkowych nagrobków. Zdjęcia Cmentarz parafialny w Zarębach Kościelnych odwiedzaliśmy kilkakrotnie - m.in. we Wszystkich Świętych, a także po wichurze, która przeszła przez powiat ostrowski 18 - 19 lutego. Silny wiatr, który spowodował ogromne straty w całym kraju tu również przewrócił znicze i wiązanki. 📢 Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. Bal odbył się 19.02.2022 w sali bankietowej "Euforia" w Ponikwi Dużej. Zdjęcia 19 lutego społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce bawiła się na balu klas maturalnych. Studniówka odbyła się w sali "Euforia" w Ponikwi Dużej (gm. Goworowo).

📢 Mariusz Pudzianowski świętuje 45. urodziny. Jego życie to gotowy scenariusz na film! Mariusz Pudzianowski, znany przede wszystkim jako "Pudzian", niezmiennie dzierży tytuł najpopularniejszego siłacza w Polsce. Życiorys gwiazdy sportu i utytułowanego strongmana to gotowy materiał na film. "Pudzian", aktywny w mediach od sportowego debiutu w 1999 roku w 2022 roku świętuje 45. urodziny!

📢 Wsi spokojna, wsi wesoła... sprzed 20 lat. Zobaczcie zdjęcia wiosek z naszego regionu, z lat 1998-2002. Z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Tak wyglądała wieś 20 lat temu. Zdjęcia m.in. z gmin Goworowo, Kadzidło, Łyse, Lelis. W ciągu tych 20 lat wiele się zmieniło, choć jeszcze nie wszędzie. Zobaczcie wiejskie krajobrazy sfotografowane o każdej porze roku. Wiele miejsc na pewno rozpoznacie. 📢 Ksiądz Mirosław Teofilak - podejrzany o potrącenie nastolatki - przebywa w areszcie. Jest niewinny! - przekonuje brat księdza Tak mówi brat księdza Mirosława Teofilaka - podejrzanego o potrącenie nastolatki w Dudach Puszczańskich, gm. Łyse (zdarzenie z 28.02.2021). Ksiądz przebywa w areszcie. - On jest niewinny! - przekonuje brat księdza, Stanisław Teofilak. Ma też żal do prokuratury. Z jakiego powodu? I co na to prokuratura? Przeczytajcie w artykule.

📢 Przytuły Stare. Zakład karny. Wmurowany kamień węgielny pod halę. Zakład będzie miejscem pracy osadzonych Przytuły Stare. Zakład karny będzie miał także halę, w której odbywający karę będą składać maszyny rolnicze. 20 maja 2019 roku został wmurowany kamień węgieln, w fundamentach hali produkcyjnej. ZK Przytuły Stare dołączył do programu "Praca dla Więźniów". 📢 Powiat ostrowski. Noc Sów 2019. Wzięło w nich udział ponad 100 osób [ZDJĘCIA] Noc Sów odbywa się co roku. Bierze w nim udział coraz więcej osób

📢 Złote gody w Różanie. Jubileusz małżeński świętowało 20 par z gmin Różan i Młynarze W Różanie wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom z 50-letnim stażem 📢 Nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Przytułach Starych. Wręczano też odznaki [ZDJĘCIA+WIDEO] Zakład Karny w Przytułach Starych gościł w piątek 5 października wielu gości. Wszystko z powodu wyjątkowej uroczystości dla podostrołęckiego więzienia.

📢 Pożar i ewakuacja w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych [ZDJĘCIA] We wtorek 27 września służby odbyły ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. 📢 Śmieszne memy o kierowcach [ZOBACZ MEMY] Internauci nie pozostawiają suchej nitki także na kierowcach. W zabawny sposób pokazują klasyczne przypadki i sytuacje. Zebraliśmy dla Was zabawne memy dotyczące osób, które wsiadają za kierownicę. Zobaczcie śmieszne memy o kierowcach!

