Prasówka 11.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrołęka. Ubieranie choinki na zakończenie Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.12.2023”?

Prasówka 11.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrołęka. Ubieranie choinki na zakończenie Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 10.12.2023 Dzieci, które brały udział w warsztatach artystycznych i wykonały piękne i niepowtarzalne ozdoby choinkowe- miały za zadanie ozdobić nimi drzewko, które stanęło na Starym Mieście. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, a przystrojona choinka stanie w Ratuszu.

📢 Spotkanie z Mikołajem w Wąsewie. Święty rozdał 180 paczek! Nie obyło się bez wspólnych zdjęć Tegoroczne VI Spotkanie ze św. Mikołajem w Wąsewie było połączone z Wąsewskim Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Oba wydarzenia odbyły się na placu przed Gminną Biblioteką Publiczną w Wąsewie. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Czerwinie: kolorowe stoiska, występy najmłodszych i spotkanie z Mikołajem Po raz drugi w Czerwinie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Nie zabrakło wigilijnych potraw, warsztatów artystycznych oraz występów dzieci i młodzieży.

Prasówka 11.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bożonarodzeniowy Koncert w Czerwinie. 10.12.2023 zaśpiewali: Jakub Milewski, Olga Bończyk i Marta Burdynowicz W niedzielę 10.12.2023 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie odbył się wyjątkowy koncert bożonarodzeniowy. Wystąpiły najpierw dzieci z terenu gminy, a następnie artyści: Jakub Milewski, Olga Bończyk i Marta Burdynowicz

📢 Wigilia osiedla Stacja w Ostrołęce, 10.12.2023 Takie spotkania organizowane są na kilku ostrołęckich osiedlach. Na Stacji po raz trzeci. 📢 Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy w Myszyńcu, 10.12.2023 Myszyniec już w świątecznym nastroju. Od rana do wieczora w mieście trwał Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Baranowski Bieg Mikołajkowy po Zdrowie, 10.12.2023 odbyła się trzecia edycja imprezy. Zobaczcie zdjęcia Rozgrywane były biegi dla dzieci, był bieg integracyjny (na stadionie gminnym) oraz biegi open - na 5 i 10 km (ulicami Baranowa). Na starcie pojawiło się ok. 140 zawodników w rożnym wieku. Najmłodsi "biegli" na ramionach rodziców, najstarsi byli po siedemdziesiątce.

📢 Zenek Martyniuk często tu wraca. Rodzinna wieś gwiazdy disco polo zaskakuje. Oto Gredele, piękne miejsce na Podlasiu Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra. 📢 Chata Mikołaja w małkińskim GOKiS. Dzieci spotkały się ze Świętym Mikołajem Po raz trzeci Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Spotkanie z Mikołajem rozpoczęło się w sobotę 9.12.23 r. o godz. 16.00 i trwało ponad dwie godziny. Udało się obdarować ponad 80 dzieci.

📢 Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam” zorganizowana została przez Caritas. Pomogła młodzież Przez całe piątkowe i sobotnie popołudnie młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. pełniła dyżur w marketach sieci Biedronka i Lidl. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła i Marcelina Ziętek. Zaglądamy do nowoczesnej posiadłości z basenem. Zobacz, jak wygląda luksusowy dom Piotra Żyły Piotr Żyła to popularny skoczek narciarski, który ma rzeszę fanów i lubi brylować w mediach społecznościowych. Kibice na bieżąco śledzą jego sukcesy w Pucharze Świata 2023/2024. Gdzie mieszka Piotr Żyła? Na co dzień sportowiec mieszka w Ustroniu, gdzie ma piękny dom z basenem. Zobacz, jak się urządził wraz z partnerką, Marceliną Ziętek. Koniecznie zajrzyj do domu Piotra Żyły.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W sobotę 9.12.2023 na mieszkańców czekał Mikołaj, karuzela i kolorowe stoiska Trwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę dzieci mogły odwiedzić Świętego Mikołaja, pojeździć na karuzeli, a także zjeść słodkie przysmaki. Dorośli wybierali stoiska z rękodziełem, wigilijnymi potrawami oraz świeżym pieczywem i wędlinami.

📢 Wypadek na ulicy Warszawskiej w Ostrołęce, 9.12.2023. Dwa samochody w rowie Do zdarzenia doszło przed godziną 15.00 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z Grabową, w pobliżu przejazdu kolejowego. To odcinek drogi krajowej nr 61. 📢 Spotkanie opłatkowe w Obierwi gm. Lelis, 9.12.2023 Wydarzenie zorganizowali: sołtys i rada sołecka, KGW "Swojskie Babki" w Obierwi oraz SP w Obierwi.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W piątek na scenie występowała młodzież W piątkowe popołudnie, 8.12.2023, na scenie przy Placu Bema występowała młodzież z ostrołęckich szkół podstawowych oraz szkół średnich. Było wspólne kolędowanie, jasełka, tańce. Podobnie jak wcześniej można było się posilić oraz kupić rękodzieło. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki.

📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z żoną i córeczkami. Tak polityk żyje na wsi. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Pierwszy polski elektryczny van powstał w Makowie Mazowieckim. Wyprodukowała go firma Autobox We wtorek, 5 grudnia w zakładzie produkcyjnym w Makowie Mazowieckim odbyła się prezentacja pierwszego polskiego elektrycznego vana firmy Autobox, należącej do Grupy Zasada.

📢 Pożar w Czarni. Spłonął drewniany dom. Do pożaru doszło 6.12.2023 Do pożaru doszło w środę, 6 grudnia. Na szczęście, nikt nie ucierpiał. W akcji wzięło udział 6 zastępów straży pożarnej. 📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto wygrało w rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdź, które miejsce w Europie oferuje najlepsze atrakcje na zimę za rozsądną cenę.

📢 Modne paznokcie na święta 2023. Postaw na oryginalny kwiatowy wzorek, który kojarzy się z zimą. Zobacz, jaki manicure będzie na topie Szukasz pomysłu na modne paznokcie na święta? Postaw na manicure z motywem poinsecji. Miniaturki gwiazdy betlejemskiej na pazurach stanowią ciekawą alternatywę dla gwiazdek, choinek czy dzwonków. Zobacz, jak pięknie mogą wyglądać takie paznokcie i poszukaj inspiracji w naszym materiale.

📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem Świetna impreza, tego nam w Ostrołęce brakowało - często słychać było taką opinię w środowe popołudnie 6 grudnia 2023 na Starym Mieście w Ostrołęce. To właśnie tu do 10 grudnia potrwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. 📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć. 📢 Najtańsze wycieczki all inclusive na styczeń 2024: TOP 10 kierunków. Ultra all inclusive tylko za 1340 zł! Wycieczki all inclusive w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra potrafią być bardzo drogie. Ale kiedy milkną noworoczne fajerwerki, wraca sezon niski i ceny spadają. Właśnie w styczniu możecie polecieć na wymarzone wakacje za grosze. Przedstawiamy 10 najtańszych kierunków na wycieczki all inclusive z polskimi biurami podróży w styczniu 2024 r. Nawet tylko 1340 zł za tydzień wypoczynku w ofercie ultra all inclusive!

📢 Antoni Zienkiewicz z gminy Czerwin obchodził 1.12.2023 setne urodziny. W sobotę 2 grudnia 2023 odbyła się rodzinna uroczystość 1 grudnia Antoni Zienkiewicz z Żoch, gm. Czerwin skończył 100 lat. Byliśmy na jego 95. urodzinach, byliśmy na setnych. Gdy kończył 90 lat napisaliśmy o nim duży artykuł. Wszystkiego najlepszego! 📢 Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach, gmina Rzekuń. Uroczystość odbyła się 29.11.2023 Uroczystości związane z nadaniem imienia oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Ołdakach odbyły się w środę 29.11.2023. Szkoła na swojego patrona wybrała Janusza Korczaka. To ostatnia placówka w gminie Rzekuń, która pozostawała bez imienia. Zobaczcie zdjęcia z tej pięknej uroczystości.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa.

📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni.

📢 70 lat OSP Rząśnik, gm. Stary Lubotyń. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych druhów Podczas uroczystości z okazji 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśniku odsłonięto pamiątkową tablicę na ścianie remizy oraz odznaczono zasłużonych druhów. A skoro urodziny, muszą być prezenty - OSP w Rząśniku otrzymała kilka cennych podarunków. 📢 Dożynki w Lipnikach, gm. Łyse. Dziękowali za plony Dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej. Następnie na placu przy kościele na wiernych z lipnickiej parafii czekało mnóstwo atrakcji: występy, smaczny poczęstunek, dmuchańce dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Piknik rodzinny w Nagoszewie. Druhowie zbierają na nowy wóz strażacki. Piknik i zbiórkę zorganizowano 9.09.2023 Piknik rodzinny odbył się z inicjatywy strażaków-ochotników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nagoszewie. W organizację pikniku, który odbył się przy Publicznej Szkole Podstawowej włączyło się wiele osób, kół, firm i instytucji. 📢 Dożynki i Zajazd Szlachecki w Troszynie. Było też pożegnanie proboszcza. 3.09.2023. Zdjęcia Już po raz 11. odbył się w Troszynie Zajazd Szlachecki. Impreza ta łączona jest tutaj z tradycyjnymi dożynkami. Wszystko zaczęło się o godz. 11.30 od mszy świętej w troszyńskim kościele. 📢 Wypadek w Broku, 2.09.2023. Dwa auta zderzyły się na drodze nr 694. Zdjęcia Jak podała OSP Brok, w sobotę 2.09, przed południem, na DW694 w Broku zderzyły się dwa auta osobowe. OSP w Broku zabezpieczała miejsce zdarzenia, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wydobyła z auta osobę poszkodowaną i udzieliła jej pomocy medycznej. Czekamy na komunikat policji.

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 Seniorada w Ostrołęce, 18.06.2023. Tak się bawią seniorzy z Dj Wiką. Zdjęcia, wideo Witam państwa na drugiej Senioradzie. Jak będziecie państwo jeszcze chcieli, to zrobimy i w przyszłym roku - zadeklarował Wiesław Kędzierski, przewodniczący ostrołęckiej Rady Seniorów. I ta deklaracja wywołała aplauz publiczności, licznie zgromadzonej w niedzielne popołudnie na Placu Wolności w Ostrołęce. 📢 Piknik Powstańczy w Nagoszewie z inscenizacją bitwy z powstania styczniowego. 4.06.2023. Zdjęcia „Polska siła, polska wiara przetrzyma każdego cara” – pod takim hasłem w Nagoszewie odbyły się uroczystości z okazji 160. rocznicy bitwy czerwcowej z 1863 r.

📢 Ogród Józefa Szydlika w Ostrołęce - zaskakujący labirynt zieleni i przeróżnych przedmiotów. Zobaczcie zdjęcia Zapraszamy was na spacer po 9-arowym ogrodzie ostrołęczanina Józefa Szydlika. My spędziliśmy tam prawie dwie godziny. Zastanawiacie się, co takiego niezwykłego może być w nienajwiększym przecież ogrodzie? Przekonajcie się. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu. 📢 Studniówka 2023 Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, 28.01.2023. Zdjęcia, wideo Studniówka – najważniejsza impreza w szkole średniej i jednocześnie granica, za którą żarty się kończą, bo zostaje tylko 100 dni (w przybliżeniu) na uzupełnienie wiedzy niezbędnej do zdania matury. 30 maturzystów z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej bawiło się 28 stycznia 2023 w sali weselnej Jurkowscy w Kosowie Lackim.

📢 Czerwin. Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się 18.12.2022 po raz pierwszy. Zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w niedzielę 18.12.2022 w hali targowej. Oprócz pięknego rękodzieła, można było skosztować świątecznych smakołyków, a także posłuchać kolęd. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle. Mnóstwo stoisk, spotkanie z Mikołajem i wspólne śpiewanie kolęd. 17.12.2022 Jarmark Bożonarodzeniowy w Kadzidle został zorganizowany w sobotę 17 grudnia 2022 na placu przy Centrum Kultury Kurpiowskiej. 📢 Ostrołęka. Wigilia mieszkańców osiedla Stacja. 11.12.2022 W niedzielne popołudnie przy scenie obok Multicentrum zebrali się mieszkańcy osiedla Stacja, aby przełamać się opłatkiem oraz obejrzeć występy dzieci. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd oraz ciepły posiłek. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Mikołaj w Małkini Górnej. Chatka Mikołaja powstała w małkińskim GOKiS, 10.12.2022. Zdjęcia, wideo Po raz drugi Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Utalentowane i pracowite elfy przygotowały dla dostojnego gościa wszelkie wygody – był ogień płonący na kominku, pięknie przystrojona choinka i aż dwa fotele - jeden do oficjalnego wręczania prezentów i drugi – bujany – do relaksu. Przy wejściu do chatki elfy umieściły skrzynkę pocztową na listy dowożone polarnym ekspresem, zadbały też o miejsce do zaparkowania sań zaprzężonych w renifery. W sobotę 10.12.2022 r. o godz. 15.00 zaprzęg Mikołaja dotarł do chatki.

📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza andrzejkowa odbyła się 26.11.2022 W sobotę 26.11.2022 w Biesiadzie odbyła się impreza andrzejkowa. 📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w Rubinku. Starosta ostrowski nagrodził nauczycieli z powiatu 14.10.2022 Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej były połączone z otwarciem sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego rozpoczął się kapitalny remont sali, który trwał kilka miesięcy.

📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek). 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej.

📢 Ostatnia kampania Upadek cukrowni Krasiniec oznacza likwidację co najmniej 120 miejsc pracy, czyli źródła utrzymania dla 120 rodzin, utraty dochodów dla gminy, niepokojów o zbyt dla 1300 plantatorów buraków cukrowych. Jak zapobiec katastrofie porównywalnej z sytuacją pracowników likwidowanych kopalń na Śląsku, zastanawiali się właściciele, pracownicy władze samorządowe oraz rządowe na czele z wiceministrem rolnictwa.

