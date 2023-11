Prasówka 11.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO]”?

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka" występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch" (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Bierzesz paracetamol na ból głowy? Ostrożnie, bo ten popularny lek może być dla ciebie groźny To popularny lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, jednakże często istnieją obawy co do jego toksyczności i potencjalnych zagrożeń. Warto bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby zrozumieć, kiedy i jak go stosować bezpiecznie. O jaki lek chodzi?

📢 Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Czerwinie. Szkoła realizuje projekt "Śpiewajmy Polskę" 10 listopada w Szkole Podstawowej w Czerwinie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel ten był także zadaniem do realizacji w ramach Szkolnego Festiwalu Patriotycznego "Śpiewajmy Polskę", w którym biorą udział uczniowie.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Mieczysława Górzyńskiego Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce postanowili upamiętnić nauczyciela muzyki, twórcę chóru i orkiestry w Liceum Pedagogicznym odsłaniając pamiątkową tablicę przy budynku szkoły. Uroczystości odbyły się w piątek 10.11.2023.

📢 Akademia z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w PSP w Czarni. 10.11.2023 Święto Niepodległości w Polsce obchodzimy 11 listopada. Z tej okazji w różnego rodzaju instytucjach przygotowywane są apele, akademie i koncerty. Wiele takich uroczystości odbywa się już 10 listopada, gdyż termin święta narodowego przypada w sobotę. O 105. rocznicy powrotu naszego kraju na polityczną mapę Europy pamiętali także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni.

📢 Wypadek na drodze krajowej w Wydmusach. Kierowca peugeota nie ustąpił pierwszeństwa i był pijany Do zdarzenia doszło w piątek 10.11.2023 na drodze krajowej nr 53. Okazuje się, że sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu. 📢 Goworowo dla Niepodległej. Uroczystość odbyła się na skwerku w Goworowie 10.11.2023 W Goworowie, obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w piątek, 10 listopada na skwerku. 📢 Uzdrowiska w Polsce 2023: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na jesienny wypoczynek. Gdzie jest największe uzdrowisko? Jeżeli cały rok ciężkiej pracy dał wam w kość, odpoczynek jest nie tylko zasłużony, ale i konieczny. Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Jesień to chyba najlepsza pora na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Niepodległościowe Dyktando w Czerwinie. Wzięło w nim udział 140 osób Mieszkańców gminy Czerwin mieli okazję sprawdzić się w I Gminnym Dyktandzie Niepodległościowym, które odbyło się w czwartek 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie. 📢 Nowa ścieżka edukacyjna w Janopolu. Już można z niej korzystać Gmina Czerwonka zrealizowała zadanie pn.: „Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Czerwonka.” W ramach zadania została wybudowana ścieżka edukacyjna w miejscowości Janopole. 📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki.

📢 Jesienne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc Panie z KGW i Kółek Rolniczych z terenu gminy Krasnosielc spotykały się w Gminnym Centrum Kultury, aby podzielić się przepisami na zdrowe przetwory, nalewki, zioła i inne specyfiki. Była to też okazja do integracji oraz degustacji, gdyż panie nie przyszły z pustymi rękoma.

📢 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie. Zajęła 4 i 5 miejsce. Mistrzostwa odbyły się 5.11.2023 Urszula Mróz reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Świata w Berlinie, gdzie zakwalifikowała się do dwóch kategorii: bikini fitness i fitness glamour. Została doceniona przez jury i zajęła wysokie lokaty w obu kategoriach. 📢 "Nasza, biało-czerwona". 7.11.2023 w ZSZ nr 2 w Ostrołęce odbył się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości We wtorek, 7 listopada o godz. 18.00 w auli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbył się przepiękny koncert.

📢 „Kurpie Zielone w literaturze”. Uroczyste podsumowanie konkursu poetyckiego w bibliotece w Kadzidle. 7 listopada 2023. Zdjęcia To była jubileuszowa, trzydziesta edycja Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka.

📢 Ogłoszono przetarg na dokończenie drogi Ostrów Mazowiecka - Orło. To kilkukilometrowy odcinek DW 627 Do 5 grudnia do godz. 8.00 można składać oferty na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)”. 📢 Uroczyste ślubowanie nowych policjantów garnizonu mazowieckiego. W szeregi policji wstąpiło 73 funkcjonariuszy 6.11.2023 73 funkcjonariuszy, w tym 20 policjantek, złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Uroczyste ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej mazowieckiej komendy. Wkrótce funkcjonariusze trafią na kurs podstawowy, gdzie poznają tajniki służby. Po procesie adaptacyjnym czeka ich służba w macierzystej jednostce.

📢 Bieg Wolności i Solidarności - Ostrów Mazowiecka. Wystartowali po raz dziewiąty! Bieg odbył się 5.11.2023 W 9. Biegu Wolności i Solidarności w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział 35 osób z całego regionu. Do pokonania mieli 21 097,5 m - to półmaraton.

📢 Pogrzeb Cezarego Olszewskiego, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Pogrzeb znanego i lubianego tancerza, zwycięzcy siódmej edycji Tańca z gwiazdami Cezarego Olszewskiego, odbył się w kościele pw. pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Małkini Górnej: msza za dusze zmarłych Przypadający 1 listopada dzień Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych polskich świąt. Kwiaty, płonące na grobach znicze i modlitwy są wyrazem pamięci i miłości do osób, które odeszły. Na cmentarzu parafialnym w Małkini Górnej mszę polową w intencji spoczywających tu osób koncelebrowali: ks. kanonik Piotr Legacki - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego i ks. kanonik Jan Marek Wróblewski - proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła oraz wikariusze z obu parafii.

Konkurs na scenariusz sztuki teatralnej „Legenda o Małkini" rozstrzygnięty. Wystąpiło też trio Kadete 16.10.2023 Mała księżniczka Kinia? Karczmarka Małka? A może nazwa środkowego biegu rzeki? Od kogo – lub od czego – wywodzi się nazwa „Małkinia"? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali autorzy sztuki teatralnej opartej na legendzie o Małkini.

