Prasówka 11.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 11.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. warmińsko-mazurskim? Stan na 11.08.2023 Które drogi w województwie warmińsko-mazurskim 11.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 53, msc.Dąbrowy (77. km na odc. 0,2 km) .

📢 Utrudnienia w ruchu 11.08.2023 w woj. mazowieckim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie mazowieckim prowadzone są dzisiaj (11.08.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 79, Zwolen - Ożarów odcinek Ciepielów - Kostusin (121. km na odc. 20 km) Ruch kierowany recznie w miarę potrzeb. 📢 Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 11.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Czy są planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 11.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Prasówka 11.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bez prądu w mazowieckim. Gdzie 11.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Czy są planowane wyłączenia prądu w mazowieckim 11.08? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 11.08. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 One potrafią odjąć lat! Spódnice idealne na kobiet po pięćdziesiątce. W nich wygląda się młodo i lekko Spódnice dla kobiet po pięćdziesiątce często sprawiają problem. Jak wybrać model, w którym będzie się wyglądać młodo, a jednocześnie z klasą? Na dodatek powinien być on dopasowany do okazji i pogody, co wcale nie ułatwia zadania. Przedstawiamy kilka propozycji dla dojrzałych pań. Sprawdzą się one późnym latem oraz jesienią i z pewnością nie postarzą, a wręcz odejmą lat. 📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na wycieczki w długi weekend sierpniowy i wakacje Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na długi weekend sierpniowy, urlop czy wakacyjną przygodę. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023 już wkrótce! Trwają zapisy na bieg, który odbędzie się 26.08.2023 Zapisy na Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023 w Myszyńcu trwają do 21 sierpnia. 📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 Beata Ścibakówna w midi spódnicy, która tuszuje niedoskonałości figury. W tej kreacji twoje masywne uda i pośladki nie będą widoczne Spódnice midi to ubrania, po które chętnie sięgają kobiety. W zależności od kroju świetnie modeluje sylwetkę. Na jeden z typów spódnicy zdecydowała się Beata Ścibakówna. Aktorka prezentuje się w niej rewelacyjnie.

📢 Fryzura bob to uczesanie z klasą i zawsze na czasie. Zobacz różne warianty boba i dopasuj tego idealnego dla siebie Fryzura bob należy do ponadczasowych uczesań, które nigdy nie wyjdą z mody. Przede wszystkim dlatego, bo to cięcie pasuje wszystkim kobietom niezależnie od wieku, typu urody i kształtu głowy. Potrafi wydobyć piękno, podkreślić to co w każdej z was jest najładniejsze.

📢 Wilki w powiecie makowskim coraz częściej widziane przez człowieka. Włodarze apelują o ostrożność W gminie Płoniawy- Bramura oraz gminie Krasnosielc mieszkańcy coraz częściej zgłaszają bliskie spotkania z wilkami. Wójtowie oficjalnie alarmują o zagrożeniu. Potwierdza je także Nadleśnictwo Parciaki- populacja wilków wzrasta. 📢 Wypadek w Łęgu Przedmiejskim, 9.08.2023. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany z drugiego auta wymagał pomocy medycznej Ostrołęccy policjanci zatrzymali 2 osoby, które po spowodowaniu kolizji uciekły z miejsca zdarzenia i się ukryły. Wkrótce oboje zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Ostrołęki - byli pijani.

📢 Kotlina Kłodzka na weekend. Te zdjęcia przekonają cię do wycieczki! 50 niezwykłych fotografii gór, zabytków i atrakcji regionu Kotlina Kłodzka na weekend to jeden z najlepszych pomysłów na wypoczynek, jaki może przyjść do głowy polskiemu turyście, niezależnie od pory roku. Góry z wieżami widokowymi, zaciszne ścieżki w kolorowych lasach, tajemnicze ruiny, piękne zabytki, miejsca słynące z cudów, pełne przygód szlaki piesze, rowerowe i wodne. Nie wystarczyłoby całego roku, żeby zobaczyć wszystkie atrakcje Kłodzka i okolic. Jeśli jeszcze wahacie się, czy warto wybrać się na wycieczkę do tej niezwykłej krainy, mamy dla was galerię 50 pięknych zdjęć, wykonanych przez profesjonalnego fotografa. Uprzedzamy: kiedy obejrzycie te zdjęcia, nie zaznacie spokoju, póki nie odwiedzicie ziemi kłodzkiej i nie zobaczycie wszystkiego na własne oczy. 📢 Matcha latte nails – apetyczna stylizacja paznokci na jesień 2023. Ten kolor inspirowany jest popularnym napojem Dla wielu z was jesień to odległy czas, ale nie dla stylistów lansujących trendy modowe i beauty. Sierpień to czas intensywnej pracy i przygotowań na nowy sezon. W związku z tym już się pojawiają trendy, które będą rządzić po wakacjach, m.in. w stylizacji paznokci.

📢 Nowy ranking najbardziej niebezpiecznych krajów. Na liście są niespodzianki! Sprawdźcie, gdzie nie planować urlopu Najnowszy ranking 10 najbardziej niebezpiecznych dla turystów krajów świata opiera się na statystykach przestępczości – włamań, zabójstw – a także poczuciu zagrożenia wśród mieszkańców. Statystyki nie kłamią, ale mogą bardzo zaskakiwać. Na podium znalazły się kraje, o których nie pomyślelibyście, że mogą być tak niebezpieczne. Przekonajcie się, w których krajach lepiej nie planować wakacji ani urlopów. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, serial? 10.08.2023 Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać! 📢 Dawid Kaliś z Ostrowi Mazowieckiej cierpi na hipoplazję plamek obu oczu. Koszty leczenia są duże. Ruszyła zbiórka Dawid Kaliś ma 10 lat. Lekarze zdiagnozowali u niego hipoplazję plamek obu oczu i obniżenie ostrości wzroku. Podejrzewają też dystrofię czopkową.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 10.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 10.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Zielona Góra na weekend: 19 atrakcji i pomysłów na przygody. Restauracja z dżunglą w środku, deptak pełen Bachusików i inne cuda Zielona Góra to winiarskie i festiwalowe centrum województwa lubuskiego. W mieście nie brak atrakcji na weekendową wycieczkę czy city break. Ani dorośli, ani dzieci nie będą się tu nudzić. Przygotowaliśmy dla was listę 19 najlepszych atrakcji Zielonej Góry w sam raz na weekend. Wyjaśniamy, czym są zielonogórskie Bachusiki, o czym plotkują kamienie plotkarskie, gdzie w Zielonej Górze można spotkać surykatki, które muzea warto odwiedzić, gdzie pójść na spacer albo poszaleć na trampolinach.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 10.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”.

📢 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Pielgrzymi powoli kończą 9. dzień na szlaku 9 sierpnia to dziewiąty dzień na szlaku. 39. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę jest 120 km od celu swojej podróży. 📢 Wakacje w latach 70. na starych zdjęciach. Jak wypoczywano za Gierka? Czar lata, wczasów i kempingów sprzed pół wieku Epoka Edwarda Gierka do dziś kojarzyć się może naszym rodzicom z czasem trochę niespodziewanej prosperity, a przynajmniej wyczuwalnego polepszenia się standardu życia. Postęp widać było nie tylko w pracy, ale i na wakacjach. Jak wypoczywano w latach siedemdziesiątych? Co się zmieniło w ofercie wakacyjnej od pierwszych lat po wojnie i jakie nowości turystyczne pojawiły się w czasach Gierka? Stare zdjęcia ukazują wakacje sprzed pół wieku: tak wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie w latach 70.

📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich niesamowite historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Jadowity pająk przebija skórę i wpuszcza jad. Jego toksyny uszkadzają czerwone krwinki. Kolczak zbrojny potrafi wchodzić do domów Pająki jadowite w Polsce nie są z reguły groźne dla ludzi, jednak kolczak zbrojny należy do tych gatunków, których lepiej unikać. Jego potężne szczękoczułki przebijają skórę, a jad zawiera hemolizyny. Ugryzienie jest potencjalnie niebezpieczne zwłaszcza dla niektórych osób. Zobacz, jakie wywołuje objawy i co robić, jeśli wystąpią, a także jak rozpoznać tego pająka, by nie wchodzić mu w drogę.

📢 Kebson ocenia kebaby w regionie. Co youtuber powiedział o fast foodach w Ostrołęce, Ostrowi, Małkini i Komorowie? Kebson, czyli pochodzący z Prostyni Adam Seliga jest powszechnie znany w sieci z powodu swojego zamiłowania do... fast foodów. Kebson od lat podróżuje po całej Polsce, aby spróbować fast foodów oferowanych przez lokalnych sprzedawców, nagrać film z degustacji i podzielić się swoją opinią ze społecznością. 📢 Wpadli z kradzionymi przedmiotami. Przewozili BMW w częściach, ale to nie wszystko Policjanci z Makowa Mazowieckiego zatrzymali dwie osoby podejrzane o paserstwo i posiadanie maszyn do produkcji krajanki tytoniowej. Mężczyźni przewozili skradzione BMW rozebrane na części. Zabezpieczono także skradzioną przyczepkę samochodową i części samochodowe od pojazdów różnych marek. 📢 Kolizja na S8. Ciężarówka wjechała w bariery i zjechała na drugi pas ruchu. Do zdarzenia doszło na wysokości Nagoszewa We wtorek rano na remontowanym odcinku S8 doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego. Samochód wpadł w bariery i zjechał na drugi pas ruchu. Tuż za nim jechał samochód osobowy. Także wpadł w elementy barier.

📢 Festyn Rodzinny w Małkini – dzień trzeci, 6.08.2023. Zdjęcia, wideo W trzecim dniu Festynu Rodzinnego na nadbużańskim łęgu uczestnicy w obawie przed deszczem co chwila zerkali na ciemne chmury.

6.08.2023 r. – w ostatnim dniu Festynu Rodzinnego – dzieci szalały w Rodzinnym Parku Rozrywki VEGAS oraz w czasie zabaw z animatorami. Rodzinny charakter festynu podkreśliła obecność domowych zwierzaków – psów różnych ras i jednego kota.

📢 Festyn w Chudku, 6.08.2023: Wiejskie klimaty - niedziela na wsi Konkurencje sportowe, konkursy z nagrodami, animacje, występy artystyczne, koncert muzyki biesiadnej, zabawa taneczna, biesiada przy ognisku - takie atrakcje przygotowali organizatorzy festynu w Chudku (KGW Chudkozionki, radny i sołtys z Chudka oraz wójt gminy Kadzidło). 📢 Przegląd piosenki klubów seniora w Baranowie, 6.08.2023 To 15. edycja przeglądu. Odbywa się po trzyletniej przerwie. W upalne niedzielne popołudnie 6 sierpnia 2023 w baranowskim amfiteatrze pojawiły się grupy seniorów z powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego oraz ostrowskiego. I gościnnie - seniorzy z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

📢 Runmageddon w Ostrołęce w deszczu. To nie przeszkadzało śmiałkom pokonać trasę z przeszkodami. 5.08.2023 W sobotę 5 sierpnia na plaży miejskiej w Ostrołęce odbyła się jedna z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń sportowych- Runmageddon! Po raz kolejny uczestnicy pokonywali przeszkody w strugach deszczu. Zobaczcie jak sobie radzili.

📢 Jubileusz 30-lecia parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lelisie. 30.07.2023 Uroczystości jubileuszowe odbyły się w niedzielę 30.07.2023. Po mszy świętej wystąpił Chór Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 📢 Odpust ku czci św. Anny w Kamiance przyciągnął tłumy wiernych. 30.07.2023 W niedzielę 30.07.2023 w Kamiance odbył się odpust ku czci św. Anny. Co roku odpust cieszy się dużym zainteresowaniem, przyjeżdżają na niego nie tylko mieszkańcy gminy Rzekuń, ale też goście z okolicznych powiatów. Nie inaczej jest tym razem. 📢 Te fryzury dla kobiet dojrzałych są najlepsze na lato. Oto najmodniejsze trendy na 2023 rok. Odmładzające cięcia dla pań po 50. i 60-tce Fryzury dla dojrzałych kobiet wcale nie muszą być nudne. Takie cięcia mogą być wręcz ciekawe i inspirujące! Jeśli myślisz, że kobieta po 50-tce niewiele może już zrobić, by wyglądać atrakcyjnie, to się mylisz. Fryzury dla dojrzałych pań mogą być nawet odmładzające i mamy na to wiele przykładów. Zobacz modne cięcia skierowane i dedykowane dla pań 50+. Dobrze dobrana fryzura pozwala poczuć się młodziej i odejmie lat. I wcale nie trzeba do tego wyrafinowanych środków, by osiągnąć ten efekt. Jeśli chcesz coś zmienić, to sprawdź, jakie obecnie są trendy na wiosnę na fryzury damskie po 50. i 60.

📢 Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni, 27.04.2023. Zdjęcia W czwartek 27 kwietnia 2023 w SOSZ-W w Czarni odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia powstania placówki. Przybyło na nią wielu znakomitych gości. 📢 Co zrobić, gdy spotkasz w lesie wilka? Nie panikować. Oto kilka wskazówek, które warto znać, gdy zwierzę stanie nam na drodze Spacer po lesie to idealny pomysł na spędzenie wolnego weekendu. Warto jednak pamiętać, że wśród drzew mieszkają różne gatunki zwierząt, które możemy spotkać na swojej drodze. Co zrobić, gdy spotkamy wilka i staniemy z nim oko w oko? Jak powinniśmy się zachować? Uciekać czy zachować spokój? Zobacz kilka wskazówek, które należy wdrożyć w życie, gdy nie chcemy, aby drapieżnik uznał nas za zagrożenie.

📢 Studniówka Kopernika w Szulborzu Wielkim. Tak bawili się maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej 4.02.2023 Bal studniówkowy uczniów ostrowskiego Kopernika odbył się w sali bankietowej Tango w Szulborzu Wielkim. Na balu bawiło się ok. 170 maturzystów z sześciu klas oraz ich osoby towarzyszące, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście: sekretarz powiatu, dyrekcja i grono pedagogiczne.

📢 Święto policji w Ostrowi Mazowieckiej, 22.07.2022. Zdjęcia W piątek, 22 lipca 2022, najpierw odprawiona została uroczysta msza święta (koncelebrowana przez biskupa łomżyńskiego dr. Janusza Stepnowskiego, ks. kapelana Marka Grudę i księży proboszczów ostrowskich parafii), potem delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym policjantów pomordowanych przez NKWD w Miednoje i Charkowie. Na terenie obiektu Omega przy ul. Trębickiego odbyła się kolejna część uroczystości, podczas której m.in. wręczano policjantom awanse (awansowały 44 osoby) i nagrody.

📢 Filmy i seriale kręcone w rejonie Ostrołęki: w powiatach: ostrołęckim, makowskim, ostrowskim. Zobacz galerię zdjęć z planów filmowych Wiedzieliście, że te filmy i seriale powstały w naszym regionie? Mamy zdjęcia z planów filmowych. Zobaczcie naszą galerię.

📢 Narew lepsza od ULKS Ołdaki [ZDJĘCIA] Narew Ostrołęka ma za sobą pierwszy wyjazdowy mecz w B Klasie ostrołęckiej, do tego zakończony zwycięstwem. Niebiesko-czerwoni pojechali dziś do pobliskich Ołdak w gminie Rzekuń, gdzie pokonali miejscowy ULKS 3:2.

📢 Tak wygląda typowy mecz B Klasy [ZDJĘCIA] B Klasa zwana jest ósmą ligą mistrzów, a dzieje się to nie przez przypadek. Emocje, kibice dopingujący swoje lokalne drużyny na boiskach, które - delikatnie mówiąc - nie są najwyższej jakości. Ma to wszystko swój klimat, o czym mogliśmy przekonać się w Ołdakach (gm. Rzekuń). Miejscowy ULKS w 1. kolejce B Klasy ostrołęckiej zagrał z GLKS Lelis. 📢 Zwierzęta w cyrku. Zobacz, w jakich warunkach żyją [ZDJĘCIA] W środę, 31 maja na stadionie ostrołęczanie oglądali spektakl Cyrku Zalewskiego. Przed widowiskiem odwiedziliśmy zwierzęcych artystów cyrkowych. 📢 Przasnysz. Śmierć dwóch spadochroniarzy [ZDJĘCIA+WIDEO] W piątkowe popołudnie (26 maja) doszło w Przasnyszu do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniosło dwóch mężczyzn. 📢 Te pielęgniarki i położne dostały nagrody [ZDJĘCIA, WIDEO] maja obchodzony jest Dzień Położnej Polskiej, a 12. maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Często obchody tych dni są ze sobą połączone. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zorganizowała obchody tych świąt. Nagrodzono najbardziej zasłużone osoby.

📢 Studniówka 2017 LO w Przasnyszu [ZDJĘCIA+WIDEO] W sobotę 28 stycznia salę bankietową Zajazdu Sebory wybrało sobie na miejsce balu studniówkowego sześć klas z LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. 📢 Poszukiwani listami gończymi z Wyszkowa (ZDJĘCIA) Publikujemy zdjęcia osób poszukiwanych listami gończymi z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego.

