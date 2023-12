Prasówka 10.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam” zorganizowana została przez Caritas. Pomogła młodzież”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ogólnopolska świąteczna zbiórka żywności "Tak. Pomagam” zorganizowana została przez Caritas. Pomogła młodzież Przez całe piątkowe i sobotnie popołudnie młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Maz. pełniła dyżur w marketach sieci Biedronka i Lidl.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.12.23

📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę na mieszkańców czekał Mikołaj, karuzela i kolorowe stoiska Trwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę dzieci mogły odwiedzić Świętego Mikołaja, pojeździć na karuzeli, a także zjeść słodkie przysmaki. Dorośli wybierali stoiska z rękodziełem, wigilijnymi potrawami oraz świeżym pieczywem i wędlinami.

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skoki narciarskie. Wyniki dzisiaj w PŚ w Klingenthal dla Polaków są najlepsze w sezonie, ale jest duży niedosyt. Wygrał Karl Geiger Wyniki skoków dzisiaj (sobota) w PŚ w Klingenthal poprawiły nastroje w polskiej ekipie. W pierwszym konkursie najlepsze wyniki w sezonie uzyskali Piotr Żyła (11.) i Dawid Kubacki (15.). Niemniej jest spory niedosyt, bo obaj mieli szansę na czołową dziesiątkę. Niestety, skoki w drugiej serii dziś nie były wystarczająco dobre. Zwyciężył Karl Geiger.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 Wigilia na sportowo w Aleksandrowie gm. Lelis, 9.12.2023 odbyła się piąta edycja wydarzenia Organizatorzy i uczestnicy świętowali mały jubileusz - była to piąta edycja wydarzenia. 📢 Tyle zarabiają polscy żołnierze. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku w 2023 roku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Zarobki w wojsku to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach.

📢 Te osoby to straszne nerwusy. Jeśli spotkasz ludzi o takim imieniu, nie dziw się, że mogą wybuchnąć złością. Sprawdź! Nerwowy jak...? Da się określić nerwowego człowieka tylko po samym imieniu? Według ezoteryków właśnie imieniu można stwierdzić, czy dana osoba będzie spokojnym barankiem, czy może nerwowym szaleńcem. Jakie cechy imienia wpływają na to, że będziemy postrzegani jako nerwusy? Astrologowie odsyłają do znaczenia imion, a te nadawane już dzieciom zazwyczaj nie są przypadkowo. Sprawdź listę imion kobiet i mężczyzn, które mogą być nerwusami! Poznaj znaczenie swojego imienia. 📢 Zenek Martyniuk urodził się w letniej kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom króla disco polo w Gredelach na Podlasiu Król disco polo przyszedł na świat w bardzo nietypowym miejscu. Takie kiedyś były czasy, czasami kobiety rodziły w domach. Zenek nigdy nie wstydził się faktu, że pochodzi ze wsi, wręcz przeciwnie, był z tego dumny. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Bezlitosne riposty nauczycieli. Najgłupsze odpowiedzi uczniów trafiły na kontrę. To lepsze niż memy! Każdy, kto mówi, że praca nauczyciela jest łatwa, a do tego mają dwa miesiące wakacji, powinien się dwa razy zastanowić. Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Ogólnopolski Konkurs Kulinarny w ZS CKR w Starym Lubiejewie. W "Pierogowym szaleństwie" wzięło udział 8 drużyn W konkursie wzięło udział 8 drużyn ze szkół woj. mazowieckiego i podlaskiego. Zadaniem uczniów było przygotowanie pierogów. Pierogi były nadziewane kaczką, różnymi rybami, warzywami, a nawet owocami. Alicja Cichowska i Julia Walędziak z ZS CKR w Starym Lubiejewie za "Pierogi na karmelowym buraku w ziołowej asyście" zdobyły 2 miejsce.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce. W piątek na scenie występowała młodzież W piątkowe popołudnie, 8.12.2023, na scenie przy Placu Bema występowała młodzież z ostrołęckich szkół podstawowych oraz szkół średnich. Było wspólne kolędowanie, jasełka, tańce. Podobnie jak wcześniej można było się posilić oraz kupić rękodzieło. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Ciekawostki o „Chłopach”. Będziecie zaskoczeni. Którą scenę Reymont pisał 11 godzin? Tego nie wiedzieliście o lekturze szkolnej „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta to lektura, omawiana w szkole średniej. Filmową adaptację powieści można oglądać na dużym ekranie od 13 października, została ona też wybrana we wszystkich kategoriach jako polski kandydat do Oscara 2024. O niezwykłej technice, nawiązaniu do ówczesnego malarstwa i ciekawym ujęciu wątków wciąż jest głośno. Warto odświeżyć sobie także powieść Reymonta, zwłaszcza że niedawno obchodziliśmy 99. rocznicę otrzymania przez Reymonta Nagrody Nobla. Przeczytajcie 5 ciekawostek dotyczących „Chłopów”.

📢 Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Rzewniu już działa Dzieci oraz wszyscy mieszkańcy gminy Rzewnie mogą skorzystać z bezpłatnej opieki dentystycznej w nowym gabinecie, który powstał w Szkole Podstawowej w Rzewniu. 📢 11 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych według internautów. Polski jarmark wysoko w rankingu i nie chodzi o Kraków ani Gdańsk! Właśnie zakończyło się internetowe głosowanie na najpiękniejszy jarmark bożonarodzeniowy Europy. Powstał nowy ranking, oparty o prawie 600 tys. głosów internautów z całego kontynentu, wskazujący najcudowniejsze świąteczne festyny w sezonie 2023/2024. Polskie miasto uplasowało się wysoko na liście i wcale nie chodzi o Kraków! Przekonajcie się, które jarmarki świąteczne najbardziej warto odwiedzić w tym sezonie. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 Kiermasz świąteczny w ostrołęckim szpitalu trwa! Do 13.00 można będzie kupić świąteczne ozdoby i stroiki Kiermasz będzie trwał 2 dni: czwartek i piątek. Pieniądze z kiermaszu zostaną wykorzystane na potrzeby pacjentów i pozyskanie materiałów do terapii zajęciowej. 📢 Motomikołaje z KM STAJNIA rozdali 6.12.2023 w Małkini Górnej 130 paczek Od kilku lat 6 grudnia Klub Motocyklowy STAJNIA zakłada na stroje motocyklowe czerwone wdzianka (z obowiązkową spiczastą czapką) i odwiedza wybrane placówki oświatowe, wręczając prezenty grzecznym dzieciom (a czasem także grzecznym dorosłym).

W tym roku 6 grudnia motomikołaje odwiedzili Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej, ale po drodze zrobili przystanek przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Chopina. Przed szkołą uczniowie „przybijali piątkę” z Mikołajem, częstowali się lizakami i robili sobie zdjęcia w mikołajowych saniach.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostrołęce oficjalnie rozpoczęty. 6.12.2023 - dzień pierwszy: zakupy, występy i zdjęcia z Mikołajem Świetna impreza, tego nam w Ostrołęce brakowało - często słychać było taką opinię w środowe popołudnie 6 grudnia 2023 na Starym Mieście w Ostrołęce. To właśnie tu do 10 grudnia potrwa Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy trwa w Ostrołęce od 6 do 10.12.2023. Zobaczcie, co tu można kupić Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w Ostrołęce po raz pierwszy. Na Starym Mieście ustawione zostały stragany, także tutaj odbywa się wiele wydarzeń - m.in. warsztaty, występy artystyczne. Warto tu zajrzeć. 📢 Najtańsze wycieczki all inclusive na styczeń 2024: TOP 10 kierunków. Ultra all inclusive tylko za 1340 zł! Wycieczki all inclusive w okresie Bożego Narodzenia i sylwestra potrafią być bardzo drogie. Ale kiedy milkną noworoczne fajerwerki, wraca sezon niski i ceny spadają. Właśnie w styczniu możecie polecieć na wymarzone wakacje za grosze. Przedstawiamy 10 najtańszych kierunków na wycieczki all inclusive z polskimi biurami podróży w styczniu 2024 r. Nawet tylko 1340 zł za tydzień wypoczynku w ofercie ultra all inclusive!

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Lidia Grabowska od narodzin walczy o zdrowie. Trwa zbiórka i licytacje, aby pomóc małej ostrowiance Lidia Grabowska to kilkuletnia mieszkanka Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsze 6 tygodni po narodzinach spędziła w szpitalu, gdzie walczyła o życie i zdrowie. Dziewczynka ma niedotlenienie w okolicy wzgórza i gałek bladych, które odpowiadają za mowę, dlatego istnieje zagrożenie, że nigdy nie będzie mówić. Im szybciej otrzyma pomoc, tym większa szansa, że Lidka w przyszłości będzie samodzielna.

📢 19 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie: terminy otwarcia w sezonie 2023, atrakcje, mapy Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Już w październiku 2023 jarmarki bożonarodzeniowe wróciły europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy z adresami. Które z 19 najpiękniejszych jarmarków odbywają się blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które kiermasze mają najwięcej atrakcji dla dzieci? Przekonajcie się w naszej galerii. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Pogrzeb Romana Świerżewskiego - społecznika, długoletniego dyrektora GOKiS w Bogutach-Piankach, 25.11.2023 Długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach, propagator kultury pogranicza Mazowsza i Podlasia, społecznik zmarł nagle, 23 listopada 2023 nad ranem. W sobotę 25 listopada 2023 żegnali go bliscy, znajomi, samorządowcy...

📢 Sonia Mietielica i Kamila Urzędowska zachwyciły publiczność na EnergaCAMERIMAGE 2023! „Chłopi” hitem festiwalu Festiwal EnergaCAMERIMAGE 2023 trwa w najlepsze. Za nami kolejne spotkania twórców z widzami, które cieszą się olbrzymią popularnością. Zobaczcie, jak wyglądało spotkanie z autorami filmu „Ferrari” oraz jak publiczność zachwyciły piękne Kamila Urzędowska i Sonia Mietielica z „Chłopów”! 📢 Oferty pracy w regionie. Zobaczcie ogłoszenia z Ostrołęki oraz powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i makowskiego Wszystkie ogłoszenia pochodzą z powiatowych urzędów pracy w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim. Są to oferty na umowę o pracę.

📢 Co skrywają podziemia ostrołeckiego Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego? W piątek, 3 listopada po wieczornej mszy świętej w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się konferencja na temat podziemi pod klasztorem. 📢 Wszystkich Świętych na cmentarzu w Krasnosielcu: zaduma i modlitwa za dusze zmarłych W środę 1.11.2023 cmentarz w Krasnosielcu wyglądał zjawiskowo: jesienne słońce, tysiące palących się zniczy, kolorowe chryzantemy oraz setki wiernych modlących się za dusze zmarłych. O godz. 12.00 tradycyjnie odbyła się msza święta na ołtarzu na terenie cmentarza. Ksiądz poświęcił wszystkie groby. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Przegląd Pieśni Biesiadnych w Troszynie, 21.10.2023. Był śpiew i integracja przy stole Koło Gospodyń Wiejskich Troszynianki z Troszyna zaprosiły na Przegląd Pieśni Biesiadnej. Była to okazja do wspólnej integracji: śpiewu, tańców i wspólnego spędzania czasu przy suto zastawionym stole. Zapraszamy do galerii zdjęć.

📢 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023 14 października 1773 r. powstała Komisja Edukacji Narodowej. Od roku 1982 dzień 14 października pracujący w oświacie i na rzecz oświaty świętują Dzień Edukacji Narodowej. 13 października 2023 r. – w 250. rocznicę utworzenia KEN – w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Ważnym ich punktem było uroczyste otwarcie kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych.

📢 S61 Ostrów Mazowiecka - Śniadowo otwarta! Via Baltica coraz bliżej ukończenia W piątek, 13 października oddano do użytku kolejny fragment Via Baltiki: Ostrów Mazowiecka - Śniadowo. Do wykonania został jeszcze jeden fragment - obwodnica Łomży. Wtedy cała Via Baltica zostanie ukończona. 📢 Ostrowski UTW już po inauguracji roku akademickiego 2023/2024. Odbyła się 10.10.2023. Uniwersytet cieszy się dużą popularnością Słuchacze ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny rok akademicki. Inauguracja odbyła się we wtorek, 10 października w Starej Elektrowni.

📢 Dożynki w Goworowie. Festyn Pożegnanie Lata odbył się w niedzielę 27 sierpnia 2023 w Goworowie. Zdjęcia Zgodnie z tradycją dożynki w Goworowie zorganizowano na placu parafialnym przy kościele. A zaczęły się uroczystą mszą świętą w goworowskim kościele.

📢 Ostrołęka. Wigilia mieszkańców osiedla Stacja. 11.12.2022 W niedzielne popołudnie przy scenie obok Multicentrum zebrali się mieszkańcy osiedla Stacja, aby przełamać się opłatkiem oraz obejrzeć występy dzieci. Była wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd oraz ciepły posiłek. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Mikołaj w Małkini Górnej. Chatka Mikołaja powstała w małkińskim GOKiS, 10.12.2022. Zdjęcia, wideo Po raz drugi Mikołaj zaprosił dzieci z gminy Małkinia Górna do swojej chatki w małkińskim GOKiS. Utalentowane i pracowite elfy przygotowały dla dostojnego gościa wszelkie wygody – był ogień płonący na kominku, pięknie przystrojona choinka i aż dwa fotele - jeden do oficjalnego wręczania prezentów i drugi – bujany – do relaksu. Przy wejściu do chatki elfy umieściły skrzynkę pocztową na listy dowożone polarnym ekspresem, zadbały też o miejsce do zaparkowania sań zaprzężonych w renifery. W sobotę 10.12.2022 r. o godz. 15.00 zaprzęg Mikołaja dotarł do chatki.

📢 Ostrołęka. Kiermasz w Szkole Podstawowej nr 1, 10.12.2022. Zdjęcia W sobotę 10 grudnia 2022 sala gimnastyczna i przyległe do niej korytarze zamieniły się w targowisko. Ale można było tu nie tylko kupić - w atrakcyjnych cenach dodajmy - zabawki, artykuły szkolne, gry i wiele, wiele innych rzeczy. Można było także wziąć udział w świątecznych warsztatach, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, można było też skorzystać z usług szkolnego salonu urody. O to, żeby nikt nie był głodny zadbała szkolna stołówka, która serwowała ciepłe dania i rodzice uczniów, którzy przygotowali pyszne ciasta. To lubiane przez szkolną społeczność coroczne wydarzenie. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na potrzeby szkoły... 📢 Goworowo. Zabawa jak za dawnych lat w remizie OSP. Imprezę zorganizowała Szkoła Podstawowa. 19.11.2022 Impreza, która odbyła się 19.11.2022 w remizie w Goworowie została przygotowana przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika. Tematem przewodnim dyskoteki były lata 80. i 90.

📢 Ostatnia kampania Upadek cukrowni Krasiniec oznacza likwidację co najmniej 120 miejsc pracy, czyli źródła utrzymania dla 120 rodzin, utraty dochodów dla gminy, niepokojów o zbyt dla 1300 plantatorów buraków cukrowych. Jak zapobiec katastrofie porównywalnej z sytuacją pracowników likwidowanych kopalń na Śląsku, zastanawiali się właściciele, pracownicy władze samorządowe oraz rządowe na czele z wiceministrem rolnictwa. 📢 Katastrofa samolotu pod Czerwinem, 30.03.2002. Zdjęcia Dwie osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu, który spadł w środku wsi Malinowo Nowe w gminie Czerwin koło Ostrołęki Do tej pory nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Samolot spadł na ziemię około 11.00 w sobotę 30 marca. Wbił się dziobem w ziemię na podwórzu państwa Chrzanowskich mieszkańców Malinowa Nowego w gminie Czerwin. Spadł na środek podwórza więc zabudowania ani mieszkańcy nie ucierpieli