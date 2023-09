Prasówka 10.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

Do wypadku na polu doszło 7 września na terenie powiatu makowskiego. Mieszkaniec powiatu makowskiego z urazem ręki został przetransportowany do szpitala.

Spodnie należą do tej części kobiecej garderoby, w której każda z was będzie świetnie wyglądała. Warunek jest jeden – należy dobrać odpowiedni krój. Są fasony, które ukryją na przykład wystający brzuch i wyszczuplą nogi. Zobacz modne i stylowe kobiece spodnie, które będą hitem tej jesieni.

Gredele słyną jednak nie tylko z Zenka Martyniuka. To niewielka wieś położona nieopodal drogi krajowej nr 66 w powiecie bielskim. Mieszka tu około 150 osób, na pierwszy rzut oka to zwykła podlaska wieś. To właśnie tutaj urodził się i spędził dzieciństwo król disco polo - Zenek Martyniuk. W domu, w którym się urodził wciąż mieszka jego mama i starsza siostra.

W najbliższy weekend w naszym regionie odbędzie się kilka festynów i pikników. Pierwsze wydarzenia już w piątek! Przeczytajcie, gdzie warto się wybrać.

Śmiało możesz go nosić całą jesień, a nawet zimę. Będzie pasował zarówno do prostej bluzki oraz jeansów, jak i połączenia koszuli ze spódnicą. Sprawdzi się do biura, na randkę, na zakupy, a także podczas wieczornego odpoczynku na kanapie. Co więcej, jest dostępny w popularnych sklepach w naprawdę niskich cenach. W Pepco najtańszy kosztuje zaledwie 35 złotych, ale znajdziesz go też w Lidlu, Action czy Sinsay.