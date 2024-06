Prasówka 10.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nocne granie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 7.06.2024. I ranking Mistrzowie Planszy 2024”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Nocne granie w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, 7.06.2024. I ranking Mistrzowie Planszy 2024 "Nocne granie w MŻW!" odbyło się w piątek 7 czerwca. Gracze mieli do dyspozycji planszówki udostępnione przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, ale też mogli przynieść własne gry.

📢 Karatecy OKKK startowali w 8. Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Zambrowie, 8.06.2024 8 czerwca 2024 r. w Zambrowie odbył się Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, w którym wzięło udział ponad 300 zawodników z 24 klubów. 📢 Zawodnicy UKS Atleta Ostrołęka z sukcesami w Mistrzostwach Mazowsza w podnoszeniu ciężarów w Raszynie, 7-8.06.2024 W piątek 7 czerwca 2024 roku do Centrum Sportowego Raszyn na Mistrzostwa Mazowsza udali się ostrołęccy sztangiści Radosław Krupa i Dawid Kalwara.

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Zlot motocykli "Legendy PRL-u" w Ostrowi Mazowieckiej. Zlot odbył się przy Rubinku, 9.06.2024 W niedzielę, 9 czerwca przy Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się XIII Wystawa motocykli "Legendy PRL-u". Rano padał obfity deszcz i można było zastanawiać się, czy trzynasta edycja nie będzie pechowa, jednak ostatecznie tradycji stało się zadość - pogoda dopisała. W tym roku wystawie motocykli towarzyszyła jeszcze jedna wystawa: radioodbiorników.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Frekwencja w naszym regionie (na godz. 17.00) Zakończyły się eurowybory (lokale wyborcze czynne były od godziny 7.00 do 21.00). Sondażowe wyniki wskazują zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej - ponad 38 proc. poparcia), PiS - ponad 33 proc., Konfederacja niespełna 12 proc., Trzecia Droga - ok. 8 proc., Lewica - ponad 6 proc., pozostałe komitety - niespełna 1 proc. (źródło: IPSOS). Na kogo głosowali mieszkańcy naszego regionu? Przekonamy się za kilka-kilkanaście godzin.

Tak mieszka Grażyna Torbicka bez męża. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Wypadek w Dzbądzku, gmina Goworowo. Zderzyły się dwa samochody osobowe W piątek 7.06.2024r doszło do wypadku dwóch samochodów które zderzyły się czołowo w miejscowości Dzbądzek. 📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 08.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 "Muzyczne lato w tężni" w Rzekuniu. 9.06.2024 wystąpi Robert Prusiński W niedzielę, 9 czerwca rozpocznie się sezon kulturalno-rozrywkowy w gminie Rzekuń. W tężni solankowej wystąpi Robert Prusiński - popularny i ceniony w branży muzycznej aranżer, kompozytor, producent i instrumentalista akordeonowy. 📢 Koncert dla Tytusa. Na Placu Dworcowym w Ostrołęce 7.06.2024 odbył się charytatywny koncert. Ile zebrano? Tytus Tański ma 7 lat. Cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebne są pieniądze na kontynuowanie leczenia i rehabilitacji chłopca. W Ostrołęce odbyła się impreza charytatywna na rzecz Tytusa. 📢 Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, 7.06.2024 Obchody Dnia Strażaka w Ostrołęce odbyły się w piątek 7.06.2024. W sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego odbyła się msza w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, a następnie dalsze uroczystości miały miejsce na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Koncert edukacyjny „Jazz Dzieciom”. Jazzowy sekstet „Playing Family” podzielił się radością swingu z małkińskimi uczniami i przedszkolakami Z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego w czwartek 6.06.2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej odbył się koncert edukacyjny Jazz Dzieciom. Organizatorem koncertu był Mazowiecki Instytut Kultury, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Koncertu wysłuchali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina i przedszkolaki z małkińskiego Przedszkola Samorządowego. 📢 Wypadek w Chrzczonach, gmina Troszyn. Poszkodowany rowerzysta Do zdarzenia doszło w czwartek 6.06.2024 po godz. 18.00 w Chrzczonach. Kierująca fordem potrąciła rowerzystę.

📢 Dni Ostrowi Mazowieckiej 2024 coraz bliżej! Co czeka nas 14-16.06.2024? Kto wystąpi na ostrowskiej scenie? Dni Ostrowi Mazowieckiej rozpoczną się w piątek 14.06.2024 o godz. 17.00. W sobotę Dni Ostrowi rozpoczną o godz. 14.00 występem Zespołu Pieśni i Tańca "BezWianka". W niedzielę o 14.00 odbędzie się festiwal przedszkolaków, a o godz. 18.00 msza święta w intencji miasta i mieszkańców w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po mszy, o godz. 19.00 odbędzie się koncert Filharmonii Łomżyńskiej. Koncert zakończy tegoroczne Dni Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Zapisz dziecko na Zawody Rowerkowe w Ostrołęce. Udział bezpłatny, a emocje gwarantowane Redakcja "Tygodnika Ostrołęckiego" zaprasza 16 czerwca do udziału w Zawodach Rowerkowych w Ostrołęce. Chcemy, by najmłodsi dobrze się bawili, spędzali czas z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem i pokochali aktywny wypoczynek. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Kandydaci z okręgu nr 5 w woj. mazowieckim. Jak głosować? 9 czerwca w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Zobaczcie listy kandydatów z woj. mazowieckiego z okręgu nr 5. Na kogo głosować? Jak głosować? Przeczytajcie.

📢 Goworowski Bieg Dla Zdrowia - 12. edycja wydarzenia już 9.06.2024 W ramach zawodów odbędzie się bieg główny na 10 km, marsz nordic walking na 3 km oraz biegi młodzieży wg kategorii wiekowych.

Start/meta i biuro zawodów przy Zespole Szkół w Goworowie. Do 6.06.2024 zgłosiły się 144 osoby - limit zawodników wynosi 150. W związku z biegiem w niedzielę w Goworowie będą utrudnienia w ruchu. Szczegóły niżej. 📢 70-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, 6.06.2024. Obchody zaczęto od złożenia kwiatów pod pomnikiem W czwartek, 6 czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej obchodzi jubileusz 70-lecia. To także 105. rocznica powstania 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Z tej okazji odbyły się uroczystości przy głazie - Pomniku 18. Pułku Artylerii Lekkiej usytuowanym za ratuszem.

📢 Wypadek w Kordowie na DK61, 6.06.2024. Zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych W czwartek 6 czerwca 2024 o godzinie 5.11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wpłynęło zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym na trasie K-61 w Kordowie. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że w wypadku brały udział dwa pojazdy osobowe: ford i toyota. Na miejsce skierowano policjantów z ostrołęckiego Wydziału Ruchu Drogowego oraz służby ratunkowe. 📢 Dariusz Rafalik, wójt gminy Małkinia Górna: Najważniejszym wyzwaniem będzie uporządkowanie finansów i efektywne zarządzanie budżetem gminy 60-letni Dariusz Rafalik pokonał w drugiej turze wyborów samorządowych w kwietniu 2024 r. Bożenę Kordek. Uzyskał 2976 głosów, czyli 63,04 proc. Przeczytajcie wywiad z wójtem gminy Małkinia Górna Dariuszem Rafalikiem. Rozmawiała Hanna Chromińska.

📢 Małkińska Noc z Gwiazdami 2024. Zobaczcie program imprezy, która odbędzie się 29.06.2024 na nadbużańskich łęgach. Jakie gwiazdy w tym roku? Małkińska Noc z Gwiazdami to lubiana przez mieszkańców (i gości) impreza plenerowa. Jakie atrakcje zaplanowano w tym roku? Przeczytajcie. Impreza odbędzie się 29 czerwca 2024 na łęgach nadbużańskich w Zawistach Nadbużnych.

📢 Piknik rodzinny w Zawadach ph. "Podaruj dziecku uśmiech", 2.06.2024 W niedzielę 2 czerwca 2024 na wyspie pomiędzy Zawadami i Brodowymi Łąkami odbył się piknik rodzinny pod hasłem "Podaruj dziecku uśmiech". Imprezę zorganizowała Gmina Baranowo wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, Gminą Czarnia, Stowarzyszeniem Arena Dobra oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Brodowych Łąkach.

📢 Dzień Otwarty w Zespole Szkół w Małkini Górnej. Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej zaprosił ósmoklasistów 22.05.2024 r. „Witajcie w naszej bajce!” – usłyszeli na powitanie ósmoklasiści przybyli na Dzień Otwarty w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej. "Staszic" zaprosił ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną w czasie Dnia Otwartego. Zaproszenie przyjęło ponad 40 uczniów z gminy Małkinia Górna.

📢 Złote gody w Różanie. 27.05.2024 świętowały 24 pary z 50-letnim stażem W poniedziałek 27 maja 2024 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie odbyła się miła uroczystość - 24 małżeństwa odebrały medale za długoletnie pożycie. Te medale przyznawane są przez Prezydenta RP parom, które przeżyły razem 50 lat. Były też upominki i tort od samorządu Różana. 📢 Sławomir w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle. Koncert pod chmurką przyciągnął tłumy. 26.05.2024 W niedzielę 26.05.2024 w Zagrodzie Kurpiowskiej odbył się festyn rodzinny, na którym gwiazdą wieczoru był Sławomir. Zaśpiewał swoje hity i rozbawił publiczność anegdotami. 📢 Mazowiecki Dzień Rodziny w Kadzidle, 26.05.2024 26 maja w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle sporo się dzieje. Organizatorzy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myszyńcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej - przygotowali wiele atrakcji dla całych rodzin.

📢 Bal absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Bal zakończył 60-lecie Rubinka i VII Zjazd Absolwentów Balem absolwentów zakończył się tegoroczny jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej połączony z VII Zjazdem Wychowanków. W balu wzięło udział ok. 150 osób.

📢 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów. 25.05.2024 Wspólne zdjęcie, msza święta, przemówienia, część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz odsłonięcie pamiątkowej alei przy szkole - tak wyglądała pierwsza część uroczystych obchodów 60 lat Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej i VII Zjazd Absolwentów Rubinka. 📢 Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej 19.05.2024 W niedzielę, 19 maja o godz. 12.30 odbyła się I Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej.

📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim, 19.05.2024 (dwie grupy) W niedzielę 19 maja 2024 w makowskiej parafii pw. św. Józefa do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło ponad 50 dzieci (w dwóch grupach). Na mszy św. o godz. 10.00 sakrament przyjęło 31 dzieci, na mszy o godz. 12.00 - 22. 📢 Wyprzedaż garażowa w Ostrowi Mazowieckiej. Wyprzedaż odbywa się w Grodzie Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza w tym sezonie odbyła się 21 kwietnia. Kolejna wyprzedaż odbyła się w niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Nowi sołtysi w gminie Ostrów Mazowiecka. Podczas sesji rady gminy, 23.02.2024 odebrali zaświadczenia z rąk wójta Podczas 50. sesji Rady Gminy Ostrów Mazowiecka wręczono zaświadczenia nowym sołtysom i podziękowano tym, którzy z tą kadencją przestali pełnić tę funkcję. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2023. Koncerty gwiazd. 17.06.2023 wystapili Sarius i Natalia Kukulska. Zdjęcia Trwają Dni Makowa Mazowieckiego 2023. W sobotę 17.06.2023 na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wieczorem odbyły się koncerty Sariusa i Natalii Kukulskiej.

📢 Święto Policji w Ostrołęce. Ostrołęccy policjanci świętowali 29 lipca 2022. Były awanse i odznaczenia. Zdjęcia W Ostrołęce obchody Święta Policji (przypada 24 lipca) zorganizowano w piątek 29 lipca. Wziął w nich udział Dariusz Król - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji. 📢 Prace archeologiczne na cmentarzu wojennym niedaleko Kadzidła. 16-17.07.2022. Zdjęcia Badania wykopaliskowe na cmentarzu z czasów I wojny światowej Piasecznia II/Zawady przeprowadzone zostały w weekend 16-17.07.2022 przez Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej.

📢 Nowa Osuchowa. Witacz wykonany przez Artura Szydlika, miejscowego rzeźbiarza. Zobacz prace tego wyjątkowego twórcy. Zdjęcia Od niedawna gości przybywający do niewielkiej Nowej Osuchowej wita kolejne dzieło miejscowego artysty. Poznajcie Artura Szydlika- rzeźbiarza, metaloplastyka, twórcy oryginalnych asamblaży. Zobacz w galerii wykonane przez niego prace.

📢 Najlepsze rekreacyjne trasy rowerowe na Kurpiach. Sześć ciekawych tras rowerowych w regionie. Zdjęcia Wybraliśmy dla was najlepsze trasy rowerowe na Kurpiach. 3 z nich zaprowadzą was na południe powiatu ostrołęckiego, kolejne 3 - na północ. Śmiało można wybrać się w nie razem z dziećmi, nawet jeśli nie mamy zbyt dużego doświadczenia w jeździe rowerem. Pomyśleliśmy jednak również i o rowerzystach z dorobkiem: im też mamy coś do zaproponowania. Trasy znajdziecie w galerii. Kliknijcie! 📢 Ostrołęka. Święto Wojska Polskiego. Obchody w Ostrołęce – złożenie kwiatów, msza święta, koncert. 15.08.2019 [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Święto Wojska Polskiego. Obchody w Ostrołęce rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym.

📢 Rozkład jazdy autobusów w Ostrowi Mazowieckiej [Darex, Pradox, Siedlecki, Zawistowscy] Publikujemy rozkłady jazdy autobusów z Ostrowi Mazowieckiej prywatnych przewoźników: Darex, Pradox, Usługi Transportowe Siedlecki, Transport Turystyczny Zawistowscy.

