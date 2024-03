Prasówka 10.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 09.03.24”?

Prasówka 10.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 09.03.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.03.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.03.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024 W sobotni wieczór sala OCK wypełniła się niemal do ostatniego miejsca. Dominowały panie. Bo też z myślą o nich był to koncert. Z okazji Dnia Kobiet.

📢 Najfajniejsze memy na Dzień Kobiet. Tak z 8 marca żartują internauci. Śmieją się panie i panowie Dzień Kobiet w Polsce obchodzimy 8 marca. W 2024 roku ten dzień wypada w piątek. To doskonała okazja, że sprezentować paniom coś wyjątkowego, przesłać sympatyczny wierszyk, czy zaplanować wspólny wieczór. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 9.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Płoniawach-Bramurze. 8.03.2024 w GOK-u świętowało ok. 60 pań Cieszę się, że mogę dziś zobaczyć tak wiele znajomych twarzy. Mam nadzieję, że ten wyjątkowy, piękny wieczór upłynie w radosnej atmosferze i będzie obfitował w miłe niespodzianki i niezapomniane wrażenia - tak przywitała gości Klaudia Olkowska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze, bo tam właśnie odbył się Gminny Dzień Kobiet. A upominków i niespodzianek, jak się wkrótce okazało, było sporo. O pierwszym wspomniała dyrektor GOK - pamiątkowy upominek (zestaw mydełek) leżał przy każdej wizytówce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. 8.03.2024 panie spędziły miły wieczór w GOKSiR 6 panów i około 150 pań pojawiło się w piątkowy wieczór w GOKSiR w Baranowie. Był między innymi nietypowy pokaz mody, był wyśmienity koncert akordeonisty ("Prusiński accordion show"), były miłe słowa, upominki i kwiaty. Były też stoły zastawione wspaniałym jedzeniem przygotowanym przez tutejsze gospodynie. 📢 Dzień Kobiet w Krasnosielcu. Biesiada dla pań. Były życzenia, upominki i występ kabaretu Tradycyjnie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu odbyło się spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Jak co roku panie mogły liczyć na życzenia, drobne upominki, odbył się także występ kabaretu. 📢 Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej W piątek, 8 marca w sali gimnastycznej ostrowskiego Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano konferencję pn. "Kobiety są wyjątkowe". Podczas konferencji kobiety reprezentujące różne zawody i różne aktywności społeczne dzieliły się swoim doświadczeniem z uczestniczkami spotkania.

📢 Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego "Mój Pierwszy Bal" w Zespole Szkół Zawodowych im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce W piątek 8.03.2024 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce odbył się piętnasty- jubileuszowy Festiwal Fryzjerstwa Artystycznego. W rywalizacji wzięło udział czternastu uczestników.

📢 Mieszkańcy gminy Ostrów Mazowiecka wymieniają stare kotły C.O. na nowe w ramach gminnego Programu 5000+ 5 marca wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek podpisał kolejne umowy z mieszkańcami na wsparcie wymiany starych, nieefektywnych kotłów C.O., na nowe, ekologiczne w ramach gminnego Programu 5000+. 📢 7 najgorszych filmów w historii Marvela - ranking według widzów. Co znalazło się na liście? Kilka tytułów może zaskoczyć W MCU, czyli Filmowym Uniwersum Marvela, znajdziemy głośne hity, ale też filmy, które niewypadły najlepiej. Oto 7 spośród tych gorszych produkcji według ocen samych widzów, czyli tytuły, od których lepiej trzymać się z daleka. Jakie to filmy? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego.

📢 Ostrołęczanka Jadwiga Kalinowska ustanowiła rekord Polski w kategorii "Najstarszy debiut literacki". 7.03.2024 odebrała certyfikat Certyfikat, bukiet kwiatów i ciepłe słowa mieli dla seniorki-rekordzistki Elżbieta Lanc - członkini zarządu województwa mazowieckiego oraz Łukasz Kulik - prezydent Ostrołęki. Uroczystość odbyła się 7.03.2024 w OCK. Jadwiga Kalinowska jest poetką. Wiersze tworzy od dziecka, ale debiut wydawniczy miała w 2023 roku. W październiku 2023 r. Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki wydało tomik jej poezji zatytułowany „Córa lasów”.

📢 Konferencja „Kropla krwi darem życia". 7.03.2024 w Ostrowi można było oddać krew i zarejestrować się w bazie DKMS W Powiatowej Hali Sportowej przy ostrowskim Koperniku odbyła się bardzo ważna konferencja pt. „Kropla krwi darem życia". Program obejmował wykłady zaproszonych gości, panel dyskusyjny, a także możliwość honorowego oddania krwi i rejestracji w bazie dawców szpiku. Pomysłodawcą konferencji był Tomasz Falkowski, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

📢 Nie tylko kwiaty i czekoladki. Prezent na Dzień Kobiet z pomysłem. Sprawdź propozycje na każdą kieszeń Prezent na Dzień Kobiet to bardzo miły zwyczaj. Jednymi z najbardziej popularnych upominków są kwiaty oraz czekoladki, ale co wtedy, gdy mężczyzna chce zaskoczyć swoją wybrankę czymś szczególnym? Nie jest łatwo wybrać prezent oryginalny, a zarazem praktyczny i najlepiej niedrogi. Podpowiadamy, co kupić ukochanej, a co mamie, teściowej, córce czy też koleżankom z pracy. 📢 Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024 Ekopracownia została otwarta dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uczniowie już korzystają z nowej sali i jej wyposażenia. 📢 Jesteś fanem Wiedźmina? Sprawdź, czy znasz te 7 ciekawostek o świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Fakty nie tylko z książek Świat Wiedźmina to niezwykle bogate i fascynujące uniwersum, które przyciąga fanów literatury fantasy, gier komputerowych i seriali nie tylko w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek na świecie, dzięki czemu przygody Geralta z Rivii poznaje coraz więcej osób. Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego obfituje również w różne ciekawostki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

📢 184 projekty w powiatach ostrołęckim i ostrowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza. 7.03.2024 w Ostrołęce podpisano umowy Z myślą o mieszkańcach samorząd Mazowsza realizuje wiele programów wsparcia. W sumie będzie to 184 inwestycji, na które władze województwa przeznaczyły ponad 15,8 mln zł. Umowy z samorządami z powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego podpisano w czwartek 7.03.2024 w ostrołęckiej delegaturze urzędu marszałkowskiego. 📢 Modne stroiki wielkanocne kupisz za grosze. Piękne świąteczne ozdoby z Action, Pepco i Sinsay. Dekoracje na Wielkanoc 2024 – galeria zdjęć Najmodniejsze dekoracje i stroiki wielkanocne kupimy teraz w Action, Pepco, Sinsay, Lidlu oraz innych popularnych sieciach sklepów. Warto więc jak najszybciej wybrać się na zakupy, żeby zaopatrzyć się w wielkanocne ozdoby za grosze. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie dekoracje świąteczne znajdziecie na sklepowych półkach. Te ozdoby wielkanocne to hit 2024!

📢 Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej w Czerwinie, 7.03.2024 Na roboczym posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbyło się w GOK w Czerwinie, była mowa przede wszystkim o bieżących problemach rolnictwa. Ale były też akcenty związane z przypadającym 8 marca Dniem Kobiet. Panowie... śpiewali, recytowali, wręczali róże. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, wiosenne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Bieg Tropem Wilczym w Małkini Górnej, 3.03.2024 3 marca 2024 r. na trasę Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszyło 88 biegaczy (39 pań i 49 panów), którzy wcześniej zarejestrowali w GOKiS oraz kilka osób, które spontanicznie zdecydowały się na udział w biegu. 📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Narew w Ostrołęce. Zobaczcie aktualne zdjęcia rzeki, 1.03.2024 Narew rozlała się w Ostrołęce. Woda wdarła się na plażę miejską, pod wodą znalazły się też tereny między mostami, na których ma powstać bulwar, woda jest również w lasku od ul. Warszawskiej.

📢 Studniówka Kopernika. Maturzyści LO w Ostrowi Mazowieckiej bawili się w sali Tango w Szulborzu Wielkim 10.02.2024 Bal Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej zakończył tegoroczny sezon studniówkowy szkół powiatu ostrowskiego.

📢 60-lecie szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Dużo gości, pochwał i podziękowań. Były też nagrody. Uroczystość odbyła się 8.02.2024 Uroczysty jubileusz odbył się w czwartek, 8 lutego w Dworku Nad Stawem na Podborzu.

📢 Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 W powiecie ostrołęckim kilkanaście osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. 📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u.

📢 Studniówka I LO w Ostrołęce. Odbyła się 13.01.2024 w sali Olimpia w Krukach Uczniowie wraz z nauczycielami weszli do sali krokiem poloneza.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Wigilia dla seniorów w Kiełczewie, 10.12.2023 zorganizowało ją miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich KGW Kiełczew przygotowało wigilię dla seniorów.

📢 Wyniki konkursu Polska Miss 2023. Klaudia Mierzejewska i Patrycja Piórkowska wśród najpiękniejszych kobiet w Polsce W miniony weekend we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala, podczas której wyłoniono zwyciężczynie konkursów Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. W gronie finalistek znalazły się dwie przedstawicielki z naszego regionu: Klaudia Mierzejewska z Ostrołęki i Patrycja Piórkowska z Szelkowa. 📢 Ekologiczny Piknik Rodzinny w Starym Lubotyniu. 18.06.2023 przygotowano atrakcje dla dużych i małych mieszkańców gminy. Zdjęcia W programie pikniku znalazły się konkursy, turnieje, warsztaty oraz dyskoteka. Przygotowano wiele atrakcji.

📢 Strażacy z HUSAR Poland z podziękowaniami od ambasadora Turcji. "Nasi" też pomagali po trzęsieniu ziemi w Turcji We wtorek 21 marca w siedzibie Ambasady Turcji w Warszawie, członkowie grupy ratowniczej HUSAR Poland wraz z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem odebrali od ambasadora Turcji w Polsce Cengiza K. Firata podziękowania za udzieloną pomoc. Strażacy w lutym wzięli udział w akcji poszukiwawczo-ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji. Słowa wdzięczności przekazali również przedstawiciele społeczności i organizacji tureckich, mieszkający i działający w Polsce.

📢 Gminny Dzień Kobiet w Baranowie. Imprezę – po raz pierwszy – zorganizowano w GOKSiR 8.03.2023. Zdjęcia Władze gminy zaprosiły panie do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie 8 marca 2023. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Czarnia. Powstaje film o Witoldzie Kuczyńskim W weekend (27-29.01.2023) w Czarni gościła ekipa TVP Kultura. Kręcili film o Witoldzie Kuczyńskim. 📢 Ostrołęka. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego obchodziła jubileusz. To już 45 lat! 8.11.2022 We wtorek 8.11.2022 w OCK w Ostrołęce odbył się jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego. Były nagrody i odznaczenia, a także koncert.

📢 Mistrzostwa Kurpiowszczyzny w Biegach Przełajowych w Kadzidle. 9.10.2022 I biegi przełajowe w Kadzidle odbyły się w niedzielę 9.10.2022 na terenie Zagrody Kurpiowskiej. 📢 Zakład Karny w Przytułach Starych. Otwarcie nowych pawilonów mieszkalnych, 30.08.2022. Zdjęcia Serdecznie witam państwa w dniu dla nas wyjątkowym. W dniu, w którym nasza jednostka zapisuje nowe karty w swojej historii, powiększając się niemal dwukrotnie - mówił major Andrzej Pawluczuk, dyrektor Zakładu Karnego w Przytułach Starych. - Niedługo oba pawilony zasiedlą nowi więźniowie. Otwierając nowe pawilony, nie tylko uruchamiamy dodatkowe 514 miejsc zakwaterowania, ale również jesteśmy przygotowani stawić czoła nowym wyzwaniom. 📢 Ślub wójta gminy Czerwin Grzegorza Długokęckiego, 16.07.2022. Uroczystość odbyła się w goworowskim kościele. Zdjęcia Państwo Młodzi - Dagmara i Grzegorz - miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali w obecności kilkuset gości - rodziny, przyjaciół, znajomych.

📢 Różan. Cmentarz parafialny w Różanie (powiat makowski). Zdjęcia Nekropolię w Różanie odwiedziliśmy 22 marca 2022 roku 📢 KOBIECA TWARZ MAZOWSZA Zobacz piękne kobiety z Ostrołęki i zagłosuj! Możesz także przesłać zgłoszenie Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety - dojrzałe zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich samochód - Fiat 500. W galerii przedstawiamy Wam kobiety z Ostrołęki.