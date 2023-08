Prasówka 1.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 1.08.2023”?

Prasówka 1.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. mazowieckim? Stan na 1.08.2023 Gdzie w województwie mazowieckim należy spodziewać się dzisiaj (1.08.2023) utrudnień? Pielgrzymka: droga S7, Kazun Nowy (331. km na odc. 0,4 km) .

📢 Czy będą braki prądu 1.08 w warmińsko-mazurskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim 1.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 1.08 w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim.

📢 Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 1.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w mazowieckim 1.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w mazowieckim.

Prasówka 1.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mundur, który zabił bohatera z "Zośki". Jak zginął Andrzej Romocki „Morro”, legendarny dowódca Powstania Warszawskiego? „Amorek”, „Kuguar Filozof” lub po prostu „Morro” – Andrzej Romocki był jednym z przywódców Powstania Warszawskiego. W zgrupowaniu „Radosław” służył w batalionie „Zośka”, dowodząc drugą kompanią „Rudy”. Na koncie miał wiele udanych akcji, spośród których wiele było na miarę hollywoodzkiego scenariusza. Jednym z bardziej spektakularnych przedsięwzięć było przebicie do Śródmieścia, które zespół Lao Che upamiętnił w utworze o tym samym tytule.

📢 Oto groźni przestępcy seksualni poszukiwani przez policję. Zobacz zdjęcia i pomóż ich złapać! Policja poszukuje kilkudziesięciu przestępców seksualnych, za którymi polskie sądy wystawiły listy gończe. Wielu z nich ma na koncie brutalne gwałty. Niestety, wciąż nie udało się ich namierzyć. Zobacz wizerunki tych osób i pomóż policji w ich ujęciu. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 9 stycznia 2023 roku. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia przestępców seksualnych poszukiwanych przez policję w całym kraju. 📢 Rozmnażanie lawendy jest łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki i mieć więcej pachnących krzaczków za darmo. Instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo.

📢 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Cennik, godziny otwarcia Lista miejsc wartych odwiedzenia w Kudowie i okolicach jest tak rozbudowana, że można łatwo się pogubić - z tego powodu przygotowaliśmy listę 10 najciekawszych atrakcji Kudowy-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, romantycznych spacerów i... grozy. Co ma do zaoferowania ta urokliwa miejscowość? W artykule umieściliśmy także najważniejsze informacje: cenniki, godziny otwarcia i mapy. 📢 Pijany kierowca na S8. Mężczyzna został zatrzymany dzięki anonimowemu zgłoszeniu. Okazało się, że nie ma też prawa jazdy Zatrzymany to mieszkaniec pow. ostrołęckiego. Za jazdę pod wpływem alkoholu i bez uprawnień mężczyźnie grozi więzienie i wysoka grzywna. 📢 Ostrzeżenia GIS lipiec 2023. Produkty spożywcze wycofane ze sklepów. Zobacz, co zniknęło ze sklepowych półek GIS wycofuje w lipcu ze sklepów produkty, dostępne w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Pościg w Nakłach. Policja zatrzymała pijanego i agresywnego kierowcę. Pościg miał miejsce w sobotę, 29.07.2023 Policjanci udaremnili jazdę kolejnemu kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Alkomat wykazał w organizmie mężczyzny ponad 3 promile alkoholu. 📢 Pełnia Księżyca Jesiotrów na sierpniowym niebie. Kiedy wypada? Czy fazy księżyca mają wpływ na nasze zdrowie? Poznaj fakty i mity Pełnia Księżyca to zjawisko, które możemy obserwować na niebie każdego miesiąca. Często dopatrujemy się jego wpływu na nasze samopoczucie. Czy rzeczywiście może na nas oddziaływać? Poznaj popularne mity i sprawdzone fakty związane z wpływem faz Księżyca na nasze zdrowie i psychikę. Sprawdź, kiedy pełnia zalśni na sierpniowym niebie.

📢 Potrącenie psa przy ul. Lubiejewskiej, 28.07.2023. Pies wbiegł na drogę, tuż przed nadjeżdżające auto. Karę poniesie właścicielka Pies wbiegł na jezdnię, tuż volvo jadące ul. Lubiejewską. Kierowca nie miał szans, aby zahamować. Zwierzę nie przeżyło, a konsekwencje poniesie właścicielka czworonoga. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 31.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Potańcówka pod sobótkowym lasem w Nasiadkach. 29.07.2023 Mieszkańcy wsi Nasiadki zaprosili do wspólnej zabawy. W sobotę 29.07.2023 zorganizowali spotkanie integracyjne. Były konkurencje sportowe dla dzieci, występ orkiestry kurpiowskiej z Lelisa, a od godz. 20.00 potańcówka z DJ Domix. 📢 Debata o zrywach narodowych oraz piknik powstańczy na Fortach Bema w Ostrołęce. 29.07.2023 Na Fortach Bema odbyła się debata pn "Wolność krzyżami sie mierzy". Wśród prelegentów byli: Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk, Krzysztof Augustyniak, Małgorzata Lubecka. Po części oficjalnej odbędzie się piknik powstańczy.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Pojechała tam młodzież z Węgrzynowa Parafia pw. Ducha Świętego w Węgrzynowie po raz kolejny organizuje wyjazd na Światowe Dni Młodzieży, które w tym roku organizowane są w Lizbonie. Młodzież z proboszczem Rafałem Grzelczykiem na czele wyruszyła w środę 26.07.2023.

📢 Stadion miejski w Makowie Mazowieckim do remontu. Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze Baza sportowa w mieście zmieni swoje oblicze. W ramach projektu przewidziana jest modernizacja stadionu miejskiego wraz z budynkiem, modernizacja boiska przy ul. Ciechanowskiej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 1.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Atrakcje na weekend, gdy pada deszcz. 36 pomysłów na przygody w Polsce, od spotkania z rekinami po podziemny wodospad i wodną drukarkę Atrakcje na weekend w Polsce są bardzo liczne i różnorodne, ale co zrobić, gdy pada deszcz? Gdzie jechać, gdy z nieba leje się woda? Jak zorganizować wycieczkę dzieciom w deszczowy dzień? Przygotowaliśmy dla Was aż 36 propozycji atrakcji, zabaw i przygód w sam raz na niepogodę. Znajdziecie wśród nich miejsca z całej Polski, oferujące niezapomniane wrażenia i dobrą zabawę pod dachem lub nawet pod ziemią, z dala od deszczu i wiatru. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać, gdy pada deszcz, by mimo niepogody przeżyć wspaniały dzień i naładować baterie.

📢 Te rośliny odstraszą komary i inne niechciane owady. Pożegnaj się z nieznośnym bzyczeniem! Owady pełnią niezwykle ważną rolę ekologiczną w przyrodzie, ale nie ma co się oszukiwać – nikt nie lubi komarów, ani much, a ich ugryzienia nie są niczym przyjemnym. W ciepłych miesiącach często posiłkujemy się chemicznymi sprayami lub maściami, aby odstraszyć owady. Kiedy jednak zostaniemy ugryzieni, pojawiają się swędzące i piekące ślady po ukłuciach. Można podjąć walkę z owadami, w ogóle im nie szkodząc. Jednym ze sposobów jest korzystanie z mocy roślin i sadzenie ich zarówno w ogrodzie, jak i na balkonach oraz domowych parapetach. Które rośliny odstraszą nielubiane owady?

📢 “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”- podsumowano projekt w Ostrołęckim Centrum Kultury. 28.07.2023 Zakończył się projekt “Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów”, w czasie którego seniorzy korzystali z wykładów, warsztatów i ćwiczeń fizycznych. Podsumowanie odbyło się 28.07.2023 w Ostrołęckim Centrum Kultury.

📢 Rozjaśnianie włosów w domu. Jak to zrobić przy użyciu naturalnych produktów? Koniecznie sprawdź Rozjaśnianie włosów w domu nie jest aż takie trudne, a co najważniejsze masz pewność, że ich nie zniszczysz. Zapomnij o sklepowych farbach i ciesz się zdrowymi i jasnymi kosmykami. Wszystkie produkty potrzebne do przeprowadzenie tego zabiegi znajdziesz w swojej kuchni. 📢 Jubileusz 15-lecia Klubu Seniora "Stokrotka" w Szelkowie. 28.07.2023 Klub Seniora „Stokrotka” powstał w 2008 roku. Od 15 lat integruje mieszkańców gminy organizując spotkania, wycieczki, warsztaty. "Od 15 lat integrujemy się poprzez spotkania, śpiew, taniec, humor, podróże i wspólne pasje. Dzielimy w Klubie nasze radości i troski, niestety doświadczamy też czasem smutnych pożegnań"- mówią seniorzy i z nadzieją patrzą na kolejne lata spędzone w gronie znajomych i przyjaciół.

📢 Żona i matka zginęła w wypadku. Rodzina z powiatu ostrowskiego potrzebuje pomocy, została utworzona zrzutka Mieszkanka Smolewa-Wsi w gminie Szulborze Wielkie zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło 16 czerwca 2023. Kobieta zostawiła męża i osierociła trójkę dzieci. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji. Można im pomóc za pośrednictwem popularnego serwisu zrzutka.pl. Zbiórkę zorganizowano także na pikniku rodzinnym w Nurze 16 lipca. Gmina właśnie ogłosiła ile udało się zebrać.

📢 Święto Policji w Makowie Mazowieckim. Funkcjonariusze otrzymali awanse na wyższe stopnie, medale i odznaczenia. 25.07.2023 We wtorek 25.07.2023 przed komendą powiatową policji w Makowie Mazowieckim odbyło się uroczysty apel związany z przypadającym dzień wcześniej Świętem Policji. Funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia oraz awanse zawodowe.

📢 Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia W ten weekend (22 i 23 lipca 2023) można wejść do miejsca, które na co dzień jest niedostępne i pilnie strzeżone. Swoje bramy dla zwiedzających otworzyło Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie.

📢 Makowska straż pożarna dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Uroczyście przekazany został 21.07.2023 W piątek 21.07.2023 na placu przed komendą Państwowej Straży Pożarnej odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego. Stary samochód natomiast został przekazany druhom- ochotnikom z OSP Chodkowo- Załogi. 📢 Bitwa Regionów w Starym Lubiejewie. Rywalizację kół gospodyń wiejskich połączono z piknikiem. Wydarzenie odbyło się 8.07.2023 W sobotę, 8 lipca przy ZS CKR w Starym Lubiejewie odbył się Piknik z produktem polskim - Bitwa regionów. Przed jurorami zaprezentowało się 8 kół gospodyń wiejskich, które przygotowały swoje najlepsze potrawy. Organizatorzy zadbali o muzykę, ciekawe pokazy oraz mnóstwo atrakcji dla najmłodszych.

📢 Dożynki diecezjalne w Zuzeli. Przyjechało kilkadziesiąt delegacji z całej diecezji łomżyńskiej. Wieńce błogosławił biskup. 11.09.2022 Pogoda pokrzyżowała trochę plany i delegacje z wieńcami nie mogły się pięknie prezentować na placu przy kościele – cała uroczystość odbyła się wewnątrz Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Ale, jak podkreślił biskup łomżyński Janusz Stepnowski: „czekaliśmy na ten deszcz od wielu dni”. 📢 Lelis. Dożynki województwa mazowieckiego, 4.09.2022. Zdjęcia Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową (na stadionie gminnym w Lelisie - tu także odbyła się druga - rozrywkowa - część dożynek). 📢 Leśna Dycha Św. Rocha w Kalinowie-Parcelach. To była 9. edycja biegu. 13.08.2022, wyniki W biegu wzięło udział 120 osób z całego regionu. Liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów, ale dla wszystkich znalazło się miejsce. Bieg i towarzyszące mu atrakcje przygotowano na terenie domku myśliwskiego koła łowieckiego Mykita.

📢 OSP Boguty-Pianki obchodziła jubileusz 100-lecia. Uroczystość odbyła się 9.07.2022. Zdjęcia Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogutach-Piankach od 100 lat ofiarnie realizuje hasło „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002. 📢 Ostrołęka. ROD Energetyk. Zobaczcie jak wyglądają działki rekreacyjne w mieście. 30.06.2021 r. Zdjęcia Sezon działkowy w pełni. Odwiedziliśmy Rodzinne Ogródki Działkowe Energetyk. Działkowicze hodują warzywa, owoce, inni stawiają na kolorowe kwiaty, a jeszcze inni traktują działkę jako miejsce odpoczynku: z hamakami, basenami i miejscem zabaw dla dzieci.

📢 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2019 - skąd rusza, jak przebiega? Trasy wszystkich pielgrzymek do Częstochowy [MAPA] Trasy wszystkich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę 2019. Sprawdźcie, kiedy i którędy przejdą pielgrzymi - na mapie są zaznaczone miejsca kolejnych postojów kolumn.

📢 Urlopowe memy, czyli załamanie pogody, remont mieszkania i inne "atrakcje", gdy masz wolne Załamanie pogody zamiast słońca, remont mieszkania zamiast upragnionego odpoczynku, a potem jeszcze trudny powrót do pracy - m.in. z tych urlopowych problemów śmieją się twórcy popularnych memów. Z niecierpliwością odliczasz dni do wolnego, a może właśnie kończysz tegoroczne wakacje? Pośmiejmy się razem... przez łzy. 📢 Otwarcie domu seniora w Olszewie-Borkach. Jest już niemal komplet chętnych Dzienny Dom „Senior+” w Olszewie-Borkach działa od połowy miesiąca, ale jego oficjalne otwarcie odbyło się dzisiaj, 30 stycznia.