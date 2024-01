Prasówka 1.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi”?

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester w Biesiadzie. 31.12.2023 bawiło się tu mnóstwo sympatycznych, roześmianych ludzi To była jedna z największych (jeśli nie największa) imprez sylwestrowych w okolicach Ostrołęki. Było wesoło, miło, smacznie. Goście bawili się świetnie, zobaczcie zresztą naszą galerię.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 1.01.24

📢 Sylwester w pensjonacie Wioletta w Ostrołęce, 31.12.2023 W pensjonacie Wioletta bawiła się grupa młodych ludzi. 📢 Sylwester w Troszynie. 31.12.2023 po raz pierwszy odbyła się gminna impreza sylwestrowa Przez kilka godzin mieszkańcom umilały sylwestrowy wieczór zespoły: News, Maraquja oraz Maciej Smoliński. Były przeboje i mniej znane piosenki. Można było potańczyć i pośpiewać.

Prasówka 1.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostrów Mazowiecka. Sylwester 2023 przed ratuszem. Kilkadziesiąt osób bawiło się z DJ-em Czarnym Od godz. 23.00 do 1.00 przed miejskim ratuszem grał DJ Czarny, a o północy burmistrz Jerzy Bauer złoży mieszkańcom noworoczne życzenia. Nie było fajerwerków - była dyskoteka z oprawą świetlną.

📢 Ostrołęka. Sylwester w sali bankietowej Alicja. Tak powitano Nowy Rok Część ostrołęczan witała Nowy Rok w sali bankietowej Alicja. Przy muzyce zespołu Arion goście bawili się do białego rana. Zobaczcie naszą galerię zdjęć. 📢 Sylwester w Restauracji Augustyniak. Tak się bawiliście Sylwestrowe szaleństwo w Restauracji Augustyniak: piękne kobiety w szałowych kreacjach, eleganccy mężczyźni, pięknie udekorowana sala i świetna zabawa przy muzyce. Zobaczcie galerię naszych zdjęć.

📢 Polskie hity wszechczasów! Najlepsze przeboje do wspólnego biesiadowania. Muzyczny TOP 70! Posłuchaj tych kultowych utworów Wiadomo nie od dziś, że Polak w wolnym czasie lubi sobie pośpiewać, zwłaszcza, gdy w grę wchodzi towarzyskie spotkanie. Biesiadowanie przy stole czy karaoke w barze to popularny sposób spędzania wolnego czasu przez naszych rodaków. Istnieje wiele piosenek, których teksty zna prawie każdy. Postanowiliśmy stworzyć listę utworów, które Polacy najchętniej śpiewają przy spotkaniach towarzyskich. Dopisalibyście coś do listy?

📢 Oto urocza żona Kamila Grosickiego Zdjęcia! Dominika Grosicka na bardzo gorących kadrach 31.12.2023 Kamil Grosicki to wielokrotny reprezentant kraju. Piłkarz, który swoją szybkością na boisku zasłużył na ksywkę "TurboGrosik". 34-letni zawodnik może się pochwalić bardzo piękną żoną. 📢 Wypadek na węźle komunikacyjnym trasy S8 i DK62 w Skuszewie, 31.12.2023 Do zdarzenia doszło w niedzielę 31.12.2023. Zderzyły się trzy samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. 📢 Boisko w Troszynie po modernizacji. Jest też nowa siłownia Zakończyła się modernizację kompleksu boisk Orlik. Powstała nawierzchnia syntetyczna na boisku, a w zmodernizowanym budynku sala do ćwiczeń, między innymi z bieżnią, rowerkami i innym sprzętem do ćwiczeń. Wójt gminy zaprasza od nowego roku do korzystania z obiektu. Zobaczcie w naszej galerii, jak kompleks wygląda po remoncie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

📢 Małkiński GOKiS po raz kolejny zagra w finale WOŚP W małkińskim GOKiS do 32. finału WOŚP przygotowuje się ze sztab 5437. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia 2024 roku, czyli tradycyjnie w ostatnią niedzielę stycznia. Akcji przyświecać będzie hasło „Tu wszystko gra! OK!”

📢 Zima i ferie w Polsce: 28 najlepszych atrakcji. Pomysły na zabawę i przygody, od Kumoterskiej Gońby po wyjątkowe atrakcje dla dzieci Zima i ferie zimowe w Polsce to nie tylko narty czy sanki. Przygotowaliśmy dla was listę 28 najfajniejszych zimowych atrakcji turystycznych w Polsce. To niezwykłe miejsca, które warto odwiedzić, pomysły na spacery, atrakcje dla dzieci na każdą pogodę. Czemu warto odwiedzić Podhale w czasie Kumoterskiej Gońby, gdzie pojeździć na nartach tuż obok setki dinozaurów, albo gdzie można poczuć się niczym w tropikach nawet w środku zimy? Zapraszamy do galerii TOP 28 atrakcji zimowych w Polsce na weekend, urlop czy ferie zimowe 2024. 📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

📢 Najlepsze memy na Sylwestra i Nowy Rok - sprawdź! Ubaw po pachy gwarantowany MEMY 31.12.2023 Memy na sylwestra i nowy rok, jak co roku nas bawią. Porównania przed i po północy, czy inne pomysłowe obrazki stworzone przez internautów na długo zapadają pamięci. Sprawdź najlepsze noworoczne memy!

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Sprawdź, jak korzystnie zaplanować swój urlop 30.12.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce podsumowuje 2023 rok i zaprasza do nowego obiektu Mieszkańcy Ostrołęki, bliższych i dalszych okolic, a nawet goście zza granicy coraz chętniej odwiedzają nasza placówkę - mówi Janusz Kotowski, dyrektor MŻW.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Zebranie Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej OSP w Czarni. 29.12.2023 W piątek 29 grudnia w remizie w Czarni odbyło się zebranie członków Zarządu Gminnego i Komisji Rewizyjnej OSP. Obradom przewodniczył prezes Zarządu Gminnego OSP Witold Kuczyński. 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Rodzinne kolędowanie w Goworowie, 29.12.2023 w świetlicy rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki Wspólne kolędowanie to piękny staropolski zwyczaj. Połączmy pokolenia, przekażmy dobre zwyczaje naszym dzieciom - tymi słowami zapraszał na wydarzenie Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 29 grudnia w świetlicy w Goworowie rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Także w obcych językach. Mieszkańcy kolędowali razem z rodzinami: Ropelewskich, Kuśmierczyków i Gryczków. Do rodziny Gryczków na scenie dołączyła rodzina, która pochodzi z Goworowa, ale obecnie mieszka w Belgii. 📢 Tak mieszka Hanna Lis. Zobacz, jak się urządziła w stolicy dziennikarka. Zachwycający apartament z modnej dzielnicy Warszawy Hanna Lis jakiś czas temu wyprowadziła się z centrum miasta. Zajrzyj do stylowego domu dziennikarki w eleganckiej dzielnicy, który urządziły jej profesjonalne projektantki. Zobacz, jak na co dzień mieszka Hanna Lis i w jakich wnętrzach czują się najlepiej. Sprawdź, jak modnie jest urządzony salon z aneksem kuchennym, łazienka i taras. Te wnętrza zachwycają internautów!

📢 Najlepsze memy po czesku - zobacz, czy rozumiesz! Śmieszne czeskie słowa rozbawią cię do rozpuku! 29.12.2023 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Ugniewo. BMW w rowie. Kierowca tłumaczył, że chciał uniknąć zderzenia. 28.12.2023 Do tego zdarzenia doszło 28 grudnia przed godz. 13.00 w Ugniewie.

📢 Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte. Wstęgę przecięto 28.12.2023 W starej remizie strażackiej w Zarębach Kościelnych powstało nowoczesne Centrum Aktywności Kulturalnej. To miejsce, w którym będą mogli spędzać czas wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się 28 grudnia, a rozpoczęło od symbolicznego przecięcia wstęgi, modlitwy i poświecenia obiektu przez proboszcza, ks. Andrzeja Dmochowskiego. Szefową CAK została Elwira Krupa.

📢 Wypróbowały go już Kayah i Reni Jusis. Zobacz trend, który powraca do mody i obok którego nie można przejść obojętnie. Idealny na sylwestra! Można go zobaczyć na bluzkach, spódnicach, spodniach, nawet dresowych, ale przede wszystkim na sukienkach. Pojawia się we wszystkich kolorach i w zależności od wielkości daje różny efekt. Od dawna króluje podczas sylwestrowych zabaw, a w tym roku jest wyjątkowo modny. Zobacz, jaki trend powrócił do łask i podbił serca celebrytek. Wypróbowały go już między innymi Kayah i Reni Jusis. 📢 Sylwester 2023. Imprezy plenerowe w Troszynie i Baranowie Nie masz planów na sylwestra? Podpowiadamy, gdzie można się wybrać, aby pobawić się za darmo. W tym roku Ostrołęka nie organizuje miejskiego sylwestra. Ale można odwiedzić gminę Troszyn lub gminę Baranowo. Tutaj wójtowie zapraszają do wspólnej zabawy. Sprawdź szczegóły w naszej galerii.

📢 Zobacz urocze miejscowości Wielkopolski. To jedne z najpiękniejszych miast i miasteczek regionu Wielkopolska, serce Polski, kryje w sobie urokliwe miasteczka, gdzie historia splata się z pięknem przyrody. W tej malowniczej krainie spotykamy miasta o niepowtarzalnym charakterze, zachwycających swoimi zabytkami i klimatem. 📢 Mystery Hunters w gm. Szulborze Wielkie. Zobaczcie materiał z "nawiedzonego domu" w Słupie-Kolonii Łowcy Tajemnic badali, co kryje w sobie opuszczony dom w miejscowości Słup-Kolonia.

📢 Świąteczne stroiki i znicze na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tak było w Boże Narodzenie 26.12.2023 Boże Narodzenie spędzamy z rodziną. Odwiedzamy też groby naszych bliskich. Zobaczcie, jak wyglądał cmentarz parafialny w Ostrowi Mazowieckiej. 📢 Pasterka w kościele pw. Św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim O północy z 24 na 25 grudnia rozpoczęła się tradycyjna msza święta zwana Pasterką. W parafii pw. Św. Brata Alberta brali w niej udział licznie zgromadzeni wierni. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w kościołach w Ostrołęce, Rzekuniu i Lelisie Tradycja wystawiania szopek bożonarodzeniowych w kościołach sięga XIII wieku. W Polsce od początku ich wystrój nawiązywał do aktualnych wydarzeń, upamiętniał stroje z epoki, krajobrazy i architekturę. Jak wyglądają szopki w kościołach w Ostrołęce i pobliskich gminach? Zobaczcie w galerii. 📢 Stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok Najpierw był konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”. Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne. 📢 Najlepsze MEMY o wigilii. Uśmiejesz się do łez! Podejdźmy do świąt Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka Najśmieszniejsze memy o wigilii. Święta, święta i po świętach - jedni wypowiedzą te słowa po Bożym Narodzeniu z żalem, a inni z ulgą. Święta potrafią być również męczące. Wszyscy czekamy na wigilię, ale spotkania i rozmowy rodzinne rządzą się własnymi prawami. Podejdźmy do zbliżającego się Bożego Narodzenia z lekkim przymrużeniem oka, zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Wigilia Miejska w Ostrołęce. Spotkanie opłatkowe na Placu Wolności, 23.12.2023 Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, spotkanie z Mikołajem, stoiska z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, na scenie występy dzieci, przedszkolaków i seniorów, a przy scenie zagroda ze zwierzętami - to wszystko przygotowano na sobotnie popołudnie, na wigilijne spotkanie mieszkańców Ostrołęki. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia. 📢 Zobacz, co zrobić, by mieć szczęście, pieniądze i miłość w kolejnym roku. Lepiej unikaj... białego prania. Przesądy sylwestrowe i noworoczne Choć wielu z nas traktuje je z przymrużeniem oka, to jednak w wielu domach wciąż przestrzega się pewnych tradycji i rytuałów związanych z końcem starego roku i początkiem nowego. Przesądy sylwestrowe oraz noworoczne mają za zadanie zapewnić między innymi szczęście, miłość czy też pieniądze. Niektóre są bardzo powszechne, a inne niemal zapomniane. Przedstawiamy niektóre z nich.

📢 Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim W środę 20.12.2023 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim łamali się opłatkiem, składali życzenia oraz zasiedli do wspólnej wieczerzy. 📢 Wigilia mieszkańców gminy Czerwin, 20.12.2023 Spotkanie wigilijne mieszkańców gminy Czerwin zorganizowane zostało po raz pierwszy. Odbyło się na placu Tysiąclecia (przy siedzibie urzędu gminy i GOK), pod hasłem "Bądźmy wszyscy razem". O godz. 16.00 kolędą przywitała uczestników spotkania młodzież.

📢 Tak mieszka zabawny Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 16.12.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń. 📢 Odpoczywaj na wsi - uroczyste podsumowanie konkursu w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce, 13.12.2023 W tym roku odbyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Odpoczywaj na wsi”. Na Mazowszu wpłynęło na konkurs ok. 100 prac, w tym 10 z regionu ostrołęckiego - z powiatów makowskiego i przasnyskiego. 7.12.2023 Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce zorganizował wernisaż prac, a 13.12.2023 zaprosił małych uczestników na uroczyste podsumowanie - z wręczeniem upominków i poczęstunkiem.

📢 19 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie: terminy otwarcia w sezonie 2023, atrakcje, mapy Jarmarki bożonarodzeniowe to niezwykłe miejsca, gdzie atmosfera Świąt jest gęsta jak wata w sztucznej brodzie Mikołaja, słodka jak piernik i upajająca jak grzaniec. To prawdziwe centra świątecznych zakupów i zabawy, w sam raz na weekendową wycieczkę w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Już w październiku 2023 jarmarki bożonarodzeniowe wróciły europejskich miast. Prezentujemy najsłynniejsze, najpiękniejsze i największe jarmarki bożonarodzeniowe w Europie. Podajemy daty otwarcia, najważniejsze atrakcje i mapy z adresami. Które z 19 najpiękniejszych jarmarków odbywają się blisko Polski, gdzie warto się wybrać na świąteczne zakupy, które kiermasze mają najwięcej atrakcji dla dzieci? Przekonajcie się w naszej galerii. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Impreza odbyła się w sobotę 25.11.2023 W sobotę 25.11.2023 w Biesiadzie odbyła się impreza ostatkowa. Na licznie przybyłych gości czekała dobra zabawa przy muzyce DJ Speedy i DJ Accord. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej. 📢 Uroczystości patriotyczne w Dąbrówce, 15.08.2023. Odsłonięcie odnowionej mogiły powstania styczniowego i tablicy poświęconej wojnie 1920 r. 15 sierpnia 2023 – w Święto Wojska Polskiego – w Dąbrówce w gminie Lelis odbyła się patriotyczna uroczystość, podczas której odsłonięto nowy nagrobek na mogile księdza Walentego Placyda Podgórskiego – powstańca styczniowego oraz odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wojnę 1920 roku.

📢 Boże Ciało w parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej. Zdjęcia W czwartek, 8 czerwca odbyła się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.

📢 Goworowo. Festiwal Piosenki Religijnej odbył się 27.04.2023. Była to jego 27. edycja. Zobaczcie zdjęcia i wyniki Festiwal tradycyjnie odbył się w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Goworowie. Wystąpili soliści i chóry w różnych grupach wiekowych. W tym roku w szranki stanęło 8 zespołów i 27 solistów, łącznie ok. 170 osób. 📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 27.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby.

📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Ostatki w Biesiadzie. Zobaczcie, jak bawili się goście tej restauracji w sobotni wieczór, 18.02.2023. Zdjęcia To z pewnością była jedna z większych ostatkowych imprez w okolicach Ostrołęki (jeśli nie największa). Goście bawili się świetnie - co doskonale widać na zdjęciach. Gospodarze zapewnili smaczne jedzenie oraz dobrą zabawę, którą prowadzili sympatyczni DJ-e. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego balu.

📢 Sylwester 2022. Gdzie spędzić noc sylwestrową? Przeczytajcie, co będzie się działo w naszym regionie Noc sylwestrową można spędzić na balu sylwestrowym, na domówce lub na spotkaniu zorganizowanym przez miejskie i gminne instytucje. Mamy tez propozycje, jak spędzić sylwestra na sportowo. Przeczytajcie. 📢 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych oficjalnie otwarte! Zobaczcie zdjęcia z uroczystości 27.06.2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Zarębach Kościelnych rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku. Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całej gminy, ale również dla gmin sąsiednich, ponieważ na obszarze powiatu ostrowskiego i powiatów ościennych nie ma tego typu placówki. Kierownikiem centrum została Magdalena Świerczewska. 📢 Ostrołęka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprosił na festyn rodzinny. 9.06.2022. Zdjęcia To były niezapomniane chwile dla podopiecznych ośrodka i ich bliskich. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrołęce zorganizowała w czwartek 9 czerwca 2022. Przez kilka godzin na terenie ośrodka wiele się działo. Były występy podopiecznych SOS-W, gry i konkursy. Dzieci odwiedziły też maskotki-postacie z bajek. Nie zabrakło poczęstunku na świeżym powietrzu, był też kiermasz prac wykonywanych w ośrodku.

📢 Objawienia w Wykrocie. Matka Boska objawiła się Stefanowi Gwieździe. Do sanktuarium w Wykrocie wciąż pielgrzymują wierni. Zdjęcia Matka Boska miała objawiać się tu Stefanowi Gwieździe z Wykrotu w latach 1990-2002.

📢 Sylwester 2001 w Ostrołęce. Tak bawili się ostrołęczanie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Tygodnika Ostrołęckiego Nowy Rok - 2002 - wielu ostrołęczan przywitało na plenerowej imprezie, przed "pałacykiem". Ze względu na COVID-19 i związane z nim obostrzenia, tegoroczny sylwester nie będzie ani huczny, ani wystrzałowy. Dzisiaj możemy powspominać, jak bawiliśmy się przed laty. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć sprzed 20 lat. 📢 Boże Narodzenie 2020. Prawdopodobnie najbardziej rozświetlone świątecznie posesje znajdują się w Olszynach gm. Myszyniec. Zdjęcia, wideo Te dwie posesje stoją w niedużej odległości od siebie. Wieczorem rzucają się w oczy już z daleka. Są ozdobione tysiącami lampek. Do Świąt Bożego Narodzenia właściciele posesji przygotowują dekoracje nawet kilka miesięcy wcześniej, a montaż zaczynają w listopadzie.

📢 Rolnik szuka żony: Co słychać u Agnieszki i Roberta Filochowskich z drugiej edycji? Jak zmieniło się ich życie po programie? Rolnik szuka żony. Agnieszka i Robert Filochowscy tworzą udane małżeństwo, które swój początek miało na planie 2. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mimo tego, że raczej nie pokazują się w mediach i chronią swoją prywatność, wciąż są jedną z ulubionych par widzów. Jak zmieniło się ich życie po programie?

📢 Legendy Narwi Ostrołęka znów na boisku [WIDEO, ZDJĘCIA] Ponad osiemdziesięciu byłych zawodników Narwi Ostrołęka pojawiło się w Ostrołęce, by świętować awans drużyny seniorów do rozgrywek A Klasy w pierwszym roku po reaktywacji klubu. Wielu z nich wzięło udział w wyjątkowym meczu pokoleń.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem