Powiat ostrołęcki. Pożary traw i lasów. Sytuacja jest bardzo poważna. Strażacy mają mnóstwo pracy. 23.03.2022. Zdjęcia

W środę 23 marca 2022 doszło do kilku pożarów traw i poszycia lasu w regionie. Największy pożar miał miejsce w Łęgu Starościńskim gdzie – jak szacują strażacy z miejscowej OSP – płonęło ok. 7 ha traw i poszycia lasu.

Wypalanie traw jest szkodliwe i bardzo niebezpieczne!

Wiosenne wypalanie traw to plaga, która co roku szerzy się w marcu i kwietniu. Umyślne podpalenia wynikają z przekonania, że zabieg ten użyźni glebę i pozwoli ją „oczyścić” z zeschniętej trawy. Nic bardziej mylnego! Nie można wypalać traw, ponieważ dym zawiera wiele substancji szkodliwych i dla ludzi, i dla zwierząt. A to niejedyny powód, dla którego wypalania traw należy zaprzestać.