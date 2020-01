Powiat ostrołęcki. Policjanci z Ostrołęki zatrzymali kierowcę auto z licznikiem cofniętym o prawioe 50 000 km. 14.01.2020

- Policjanci z ostrołęckiej drogówki na terenie gm. Czerwin zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę mercedesa, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się okazało pojazd, którym się poruszał miał cofnięty licznik o 44 tysiące kilometrów – informuje Tomasz Żerański, rzecznik prasowy ostrołęckiej policji.

Od maja 2019 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia.

Do niedawna policja nie miała jednak narzędzi do szybkiej weryfikacji tego typu podejrzeń. Od początku roku już ma.

- Od 1 stycznia 2020 roku, dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów – informuje rzecznik Żerański.

I już są efekty.

- 14 stycznia 2020, o godz. 11.0, w miejscowości Żory, w gminie Czerwin, policjanci z ostrołęckiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Mercedes, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o blisko 30 km/h. Kierowca, 34-letni mieszkaniec Mławy został ukarany mandatem karym za to wykroczenie, a do jego konta kierowcy dopisano 4 punkty karne – informuje Żerański.

I dodaje:

- Policjanci w ramach nowych uprawnień sprawdzili także aktualny stan drogomierza, który wynosił 203 989 km. Funkcjonariusze zweryfikowali pojazd w systemie informatycznym, uzyskując informację, że stan jego licznika w czerwcu ubiegłego roku wynosił 247 708 km.