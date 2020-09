Powiat ostrołęcki. Pijany 19-latek groził członkom rodziny. Okazuje się, że terroryzował bliskich już od trzech lat. 7.09.2020

- W sobotnie popołudnie dyżurny ostrołęckich policjantów został powiadomiony o interwencji związanej z przemocą domową. Według osoby zgłaszającej pijany i agresywny syn groził swoim rodzicom oraz rodzeństwu pozbawieniem życia. Ponadto agresor w szaleńczym amoku niszczył wyposażenie domu – informuje Tomasz Żerański – rzecznik prasowy ostrołęckiej policji.

Przestraszona rodzina uciekła do innego domu znajdującego się na tej samej posesji.

- Jednak i tam młody mężczyzna dobijał się wybijając, m.in. szybę i raniąc siebie w rękę. Po kilku minutach policjanci byli już na miejscu, gdzie zastali przestraszonych domowników oraz pijanego i agresywnego 19-letniego mieszkańca naszego powiatu.

Mężczyznę obezwładniono i po założeniu kajdanek przetransportowano do ostrołęckiej komendy

– relacjonuje rzecznik Żerański.

Tu okazało się, że agresor miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Policja ustaliła, że nie był to jednorazowy wyskok młodzieńca. 19-latek ma usłyszeć zarzuty znęcania się nad członkami rodziny. To przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat więzienia.