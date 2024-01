Ponad 160 ciągników na proteście rolników z powiatu makowskiego i przasnyskiego

W środę 24.01.2024 w całej Polsce odbyły się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się m.in. wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

Do protestu, łączyć siły, przystąpili rolnicy z dwóch powiatów: makowskiego i przasnyskiego.

Protest rolników pod hasłem "Europa to znaczy uprawiać i hodować" zorganizowano dlatego, gdyż rolnicy chcieli wyrazić swój sprzeciw w sposobu funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. Uważają, że godzi on w interesy europejskich rolników. Nie podoba im się także wprowadzenie tzw. Zielonego Ładu.

Rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego spotkali się o godz. 12.00 w Sierakowie i stąd ruszyli drogą krajową nr 57 w stronę Makowa Mazowieckiego.

Pokazaliśmy moc. Frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Świadczy to o tym, że europejska polityka idzie w bardzo złym kierunku wobec rolnictwa, a strajk pokazał jak duże jest niezadowolenie ze strony rolników. Polski rolnik sprzeciwia się temu, co chcą nam narzucić. W proteście wzięło udział 165 ciągników i 19 samochodów. Wielkie podziękowania i słowa uznania trzeba skierować do powiatowej policji w Przasnyszu i w Makowie Mazowieckim. Współpraca z nimi była na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy innym kierowcom za zrozumienie, a rolnikom, że byliście tego dnia z nami