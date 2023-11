Plac zabaw przy przedszkolu "Kraina Radości" w Ostrołęce będzie dofinansowany z budżetu obywatelskiego. Czy powinien?

Wg opisu przedstawionego przez autorów projektu wynika, że: "Powstanie placu zabaw dla dzieci młodszych dałoby wychowawcom możliwość częstszego korzystania z infrastruktury zewnętrznej w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu dzieci. Inwestycja ta w założeniu służyłaby aktywnemu spędzaniu wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom osiedla Śródmieście". Dodatkowo (...) to samo przedszkole uzyskało środki z tego samego budżetu obywatelskiego. W 26 czerwca 2017 roku miało miejsce otwarcie placu zabaw z udziałem lokalnych władz samorządowych. Ówczesny koszt projektu wyniósł 47 tys. zł i dotyczył montażu kilku zabawek ("zestaw Dżungla, huśtawkę Duet, karuzelę Trzmiel, bujaki Lew i Żółw oraz równoważnię Surfing"). Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego za tamten rok plac zabaw powinien być ogólnodostępny (również w dni wolne od pracy) dla wszystkich zainteresowanych. Czy tak jest - polecam państwu sprawdzić samemu (bo być może ja miałem wyjątkowego pecha odbijając się od furtki).

Czytelnik zastanawia się, czy plac zabaw będzie rzeczywiście (zgodnie z regulaminem) ogólnodostępny i czy rodzice dzieci uczęszczających do placówki są świadomi, że na placu zabaw będą mogły pojawić się osoby "z zewnątrz". Ponadto, pyta czy w przyszłych latach pozytywnie rozpatrywane będą wnioski np. prywatnych przedszkoli?

Z pytaniami zwróciliśmy się do ostrołęckiego ratusza. Odpowiedzi udzieliła Anna Gocłowska, wiceprezydent Ostrołęki. Poinformowała, że komisja ds. budżetu obywatelskiego początkowo odrzuciła projekt ze względów merytorycznych. Jako powód wskazano to, o czym mówi czytelnik: plac zabaw znajduje się na ogrodzonym terenie przedszkola i nie jest dostępny poza godzinami pracy obiektu, co narusza wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Ostrołęki.