Piknik w Kiełczewie. KGW Kiełczew przywitało lato i wakacje piknikiem z darami lasu. Zdjęcia

Zawody trwały 3 godziny, a złowione ryby po zważeniu wróciły do wody. W kategorii do 10 lat najlepszy wynik osiągnął Franciszek Bula (512 g), drugie miejsce zajął Maciej Mianowicz (484 g), a trzeci był Jonatan Jakson (454 g). W kategorii 11-15 lat pierwszy był Karol Zacheja (550 g), drugi – Jan Dąbrowski (510 g), a trzeci Radosław Zacheja (424 g).

O godzinie 7.30 na akwenie Glinki rozpoczęły się zawody spławikowe dla dzieci i młodzieży. Do zawodów zgłosiło się 21 uczestników w wieku od lat 3 do 15. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał Adam Zacheja – prezes Koła Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej oraz sędziowie klasy podstawowej Dariusz Gromek i Andrzej Szulencki.

O godzinie 10.00 rozpoczął się blok zajęć o tematyce przyrodniczo-ekologicznej z elementami kultury łowieckiej. Nina Szulik opowiedziała o ptakach łowczych i sokolnictwie. Dużą atrakcję jej prezentacji stanowiła możliwość kontaktu z sokołem wędrownym i jastrzębiem gołębiarzem oraz współpracującym z nimi w czasie polowań psem podsokolim (niebieski spaniel pikardyjski).

Sowom – kolejnym ptakom szponiastym była poświęcona wystawa „Sowy w kuchni i w sypialni”. Po obejrzeniu „osowiałych” gadżetów goście mogli pogłębić wiedzę o sowach żyjących w Polsce, a także sprawdzić miękkość sowich piór i ostrość sowich szponów. Do konkursu na najbardziej osowiałą/osowiałego uczestnika imprezy zgłosiło się 9 osób (stopień osowiałości był mierzony liczbą sowich wizerunków na ubraniu i dodatkach do stylizacji). Dokładne policzenie sów okazało się dla jurorów poważnym wyzwaniem. Najbardziej osowiała uczestniczka - Marcelina Kucharek – ozdobiła swój strój 272 sowami. Kolejne osowiałe uczestniczki to Iga Strągowska (81 sów), Pola Strągowska (41 sów), Antonina Wiechowska (39 sów), Paulina Koniec (9 sów), Zuzanna Koniec (3 sowy) i Magda Koniec (1 sowa). Jury postanowiło sklasyfikować w oddzielnej punktacji konkursowej stylizacje Sławomira Dąbrowskiego (832 sowy!!!) i Joanny Dąbrowskiej (380 sów!).