Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja już 18.05.2024

Zamiast wyrzucać dany przedmiot do śmietnika, zdecydowanie lepiej dać mu drugie życie. Książki, ubranka, płyty, zabawki, przeróżne inne przedmioty (kolekcjonerskie czy codziennego użytku) – to wszystko może jeszcze ucieszyć kogoś innego.

Pchli Targ, organizowany przez Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina”, przy wsparciu i życzliwości władz miasta i zarządcy miejsca, organizowany będzie w trzecią sobotę miesiąca aż do października. Najbliższy już 18 maja, od godz. 8.00. Kolejne w każdą trzecią niedzielę miesiąca, czyli: 15 czerwca, 20 lipca, 17 sierpnia, 21 września, 19 października.

Każda osoba sprzedająca może bezpłatnie wystawić swoje towary na sprzedaż w miejscu wskazanym przez organizatora. Organizator nie zapewnia stolików do ekspozycji towarów, należy zatem przygotować stoisko we własnym zakresie. Wystawcy zobowiązani są również do zapoznania się z regulaminem targów, który jest poniżej.

Wszelkie pytania można zadawać, wysyłając maila pod adres: [email protected] lub telefonicznie: 604 667 928, 881 412 412.