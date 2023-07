Park na osiedlu Bursztynowym wzbogaci się o nowe urządzenie do zabawy. To inwestycja z budżetu obywatelskiego

Kiedy był zakładany – ponad dekadę temu – park na osiedlu Bursztynowym robił wrażenie. Czas i niespożyta energia małych użytkowników mocno już jednak go nadgryzły. Kolorowe i atrakcyjne niegdyś zabawki są już wyraźnie zużyte. Miejsce to aż prosi się o dofinansowanie i doposażenie. Zauważyli to mieszkańcy, którzy od budżetu obywatelskiego złożyli projekt „Mega rury dla osiedla Bursztynowego”.

Pod tą nazwą kryje się po prostu montaż nowego, dużego urządzenia do zabawy w parku – a konkretnie na tak zwanej górce, w miejscu gdzie miało działać boisko do piłki siatkowej. „Miało” bo taka akurat aktywność w parku na Bursztynowym nie wzbudziła większego zainteresowania. Z parku korzystają raczej młodsze dzieci, nowa duża zabawka z pewnością je ucieszy.

Miasto na oferty czeka do 8 sierpnia. Jak wszystko pójdzie dobrze, jeszcze na koniec lata może się pojawić w parku nowa atrakcyjna zabawka (projekt na zdjęciu w naszej galerii).

Projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego zakładał, że ta inwestycja kosztować będzie ponad 250 000 zł. Faktyczne koszty poznamy oczywiście po rozstrzygnięciu przetargu.