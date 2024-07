Pani Cecylia Radgowska z gminy Zaręby Kościelne 8.07.2024 skończyła 100 lat! Jubileusz spędziła z rodziną

Cecylia Radgowska (z domu Rafalik) urodziła się w Gaczkowie. Miała trzy siostry, które przeżyły również długie lata: Sabina – 92 lata, Natalia – 95 lat i Euzebia – 92 lata. Brat Stanisław zaginął podczas wojny. Mama pani Cecylii – Klementyna przeżyła 88 lat.

Podczas wojny pani Cecylia przez 2 lata przebywała na przymusowych robotach w Niemczech. Jej życie naznaczone było wieloma trudami i ciężką pracą, tym bardziej że w 1972 roku nagle przed żniwami zmarł mąż pani Cecylii. Dwoje dzieci było dorosłych, pięcioro wychowywała samotnie. Do niedawna robiła jeszcze na drutach i szydełku. Do tej pory dom zdobią serwetki robione ręką pani Cecylii. Nadal czyta książki i rozwiązuje krzyżówki, potrafi nadal opowiadać śmieszne historyjki. Przed swoimi urodzinami przy pomocy rodziny przyjechała do kościoła, odbyła spowiedź, przystąpiła do komunii świętej oraz uczestniczyła w uroczystości rodzinnej zorganizowanej w Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych, która odbyła się w niedzielę 7 lipca 2024 roku