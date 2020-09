Oszustwo. Seniorka z powiatu ostrowskiego straciła oszczędności i biżuterię

Jak podała policji seniorka, do jej mieszkania zapukał mężczyzna. Podał się za przedstawiciela firmy, która pomaga w uzyskaniu dofinasowania dla seniorów. Mężczyzna poprosił seniorkę o pokazanie posiadanej w domu gotówki oraz cennej biżuterii. Kobieta położyła swoje oszczędności w pokoju na stole. Sprawca, wykorzystując nieuwagę starszej pani, zabrał oszczędności i biżuterię. Mieszkanka powiatu ostrowskiego straciła w sumie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Apelujemy do seniorów o większą ostrożność podczas "wpuszczania" do domu/mieszkania nieznanych osób. Pamiętajmy, że oszuści podejmują różne próby podając się za przedstawicieli instytucji samorządowych czy też państwowych. Sprawca może podać, się za pracownika każdej instytucji dlatego warto tą informację zweryfikować. Sygnałem ostrzegawczym powinien być dla nas moment w którym pada pytanie o zgromadzone w domu oszczędności lub biżuterię. Jeżeli senior/seniorka przyniesie sprawcy zgromadzone pieniądze i inne kosztowności niestety mogą one przepaść "bezpowrotnie". Warto się zastanowić czy przetrzymywanie w domu większej kwoty pieniędzy i cennej biżuterii jest bezpieczne. Apelujemy do rodzin seniorów, aby rozmawiali z nimi na temat zagrożeń wynikajćych z wpuszczenia do domu obcej osoby, która proponuje "wyjątkowo atrakcyjne oferty" lub pomoc w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy. Pamiętajmy, że o każdym tego typu przypadku warto zawiadomić policję