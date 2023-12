Ostrowskie stowarzyszenie „Kobiety wspierają kobiety” wydało kalendarz na 2024 rok

- Stowarzyszenie „Kobiety wspierają Kobiety” zostało powołane w lutym 2022 r. przez grupę świetnie rozumiejących się, aktywnych społecznie i zawodowo kobiet, które postanowiły podzielić się swoją energią i wyjść z ofertą współpracy do innych Pań z terenu północno-wschodniego Mazowsza. Aktywność Stowarzyszenia skupia się m.in. na zwiększeniu udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym, a kluczowe obszary jego działania to wszechstronny rozwój, kultura i integracja - mówi Dorota Subda – prezes stowarzyszenia. - Stowarzyszenie konsekwentnie buduje sieć kontaktów służących uczestniczkom naszych wydarzeń do podejmowania w swoim otoczeniu kolejnych wyzwań. W ramach naszych działań organizujemy warsztaty, spotkania okolicznościowe, koncerty i konkursy. Do chwili obecnej poprzez wszystkie zrealizowane projekty udało się nam dotrzeć do około tysiąca kobiet, którym pokazałyśmy, że wszystko jest możliwe, gdy się pracuje wspólnie, gdyż jak wszyscy doskonale wiemy, tylko w grupie jest siła. W Tygodniku ukazała się relacja z naszej ostatniej inicjatywy, jaką była II edycja konkursu pieśni patriotycznej dla dzieci i młodzieży pn. ”Młodzi śpiewają dla Niepodległej”. Z poprzednich działań koniecznie trzeba wspomnieć o wrześniowej konferencji i październikowym konkursie fotograficznym. Konferencja z cyklu „Polka XXI wieku” odbyła się w Siedlcach. Podczas wydarzenia odbyły się trzy panele dyskusyjne: praca i przedsiębiorczość, zdrowie oraz work-life balance, a także dwa wystąpienia motywacyjne. Konferencja skierowana była do pań, które poszukują inspiracji w zakresie podjęcia wyzwań zawodowych, informacji nt. badań profilatycznych oraz równowagi między różnymi aktywnościami, pracą zawodową a życiem osobistym. W ramach konferencji uczestniczki mogły skorzystać z bezpłatnych badań w osteobusie, badabusie, mammobusie oraz punkcie badań dermatologicznych. Także we wrześniu myślą o aukcjach charytatywnych zorganizowałyśmy konkurs fotograficzny „Kobieta w obiektywie”.

Zadaniem uczestniczek było przedstawienie kobiet pełniących życiowe role lub realizujących swoje pasje. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego odbyło się w październiku, a nagrodą dla uczestniczek były warsztaty motywacyjne w Broku. Jury wybrało12 najlepszych kobiecych portretów, które znalazły się w kalendarzu na rok 2024. Część kalendarzy została nieodpłatnie przekazana na aukcje charytatywne.