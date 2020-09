Ostrów Mazowiecka. Stypendia burmistrza dla najzdolniejszych uczniów. 1.09.2020. Zdjęcia

Stypendia są przyznawane zawsze podczas Dni Ostrowi, jednak w tym roku święto miasta nie odbyło się ze względu na pojawienie się koronawirusa. Z tego względu uroczystość została przełożona na 1 września i odbyła się w Starej Elektrowni.

- Chciałbym przekazać, życzenia i gratulacje rodzicom, uczniom i nauczycielom, dyrektorom szkół – mówił burmistrz Jerzy Bauer.

To jest dla nas wszystkich powód do radości, że podchodzicie do własnej edukacji, do własnej przyszłości tak ambitnie i w pracowity sposób. W szczególności kieruję te słowa do uczniów, ale wiemy, że sukces każdego człowieka to nie jest tylko jego własna praca.