Ostrów Mazowiecka. Środowisko to nie wysypisko. Ola, Natalia i Ewa z LO im. Kopernika namawiają: „Przestań, bo psujesz klimat”

W ciągu najbliższych miesięcy chcemy wam uświadomić, że środowisko to nie wysypisko, a „zero waste” nie jest tak naprawdę niczym trudnym

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada, w ramach której młodzież realizuje własne projekty społeczne przy wsparciu platformy. Uczestnicy uzyskują międzynarodowe certyfikaty biznesowe, doświadczenie oraz rywalizują o nagrody.

– piszą dziewczęta w jednym ze swoich postów.

Ola, Natalia i Ewa publikują ciekawe informacje na swoim profilu, na który serdecznie zapraszają.

Można go znaleźć na Facebooku pod hasłem „Przestań, bo psujesz klimat”: https://www.facebook.com/przestanbopsujeszklimat/.

Co to jest zero waste?

Zero waste – to styl życia, który zakłada maksymalne zmniejszenie „produkcji” odpadów. Nie jest to łatwe, ale przecież liczy się każdy, nawet najmniejszy, krok.

Angielski zwrot „zero waste” najlepiej oddają sformułowania: „Bez śmieci”, „Zero odpadów”.

Zero Waste zakłada ograniczanie śmiecenia na wielu etapach – od zakupów, poprzez użytkowanie (czyli właściwe przechowywanie jedzenia, by zdążyć z konsumpcją zanim się zepsuje; pielęgnacja ubrań i konserwacja sprzętu, by służyły jak najdłużej) aż po zagospodarowywanie resztek (czyli kompostowanie odpadków kuchennych, przerabianie przedmiotów i dawanie im drugiego życia).