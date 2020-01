​Ostrów Mazowiecka. Scena Kotłownia organizuje warsztaty aktorskie na Mazurach

Ostrowski teatr Scena Kotłownia organizuje po raz kolejny wakacyjne warsztaty teatralne na Mazurach.

To okazja do nauczenia się podstaw gry aktorskiej oraz dołączenia do grupy teatralnej z doświadczeniem.

Zajęcia poprowadzą instruktorzy z dużym doświadczeniem scenicznym, muzycznym, tanecznym, związani z zawodowym teatrem, szkołą artystyczną, czy studiem tańca.

Nauka z wypoczynkiem

Warsztaty potrwają 13 dni, odbędą się w dniach 7 – 19 sierpnia 2020 r. w ośrodku wczasowym w Pieckach na Mazurach.

Ośrodek jest przy jeziorze, zostanie udostępniony tylko na potrzeby warsztatów. W programie pobytu także wiele bezpłatnych atrakcji. Dodatkowo: ognisko z pieczeniem kiełbasek, karnet na sprzęt wodny, opieka ratownika na kąpielisku, pielęgniarki, boiska do piłki nożnej i siatkowej.

Na warsztaty może pojechać tylko 30 osób w wieku 10 – 16 lat. Koszt 1690 zł.