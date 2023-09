Ostrów Mazowiecka. Poszukiwani listem gończym. Wiesz, gdzie przebywają? Powiadom policję

Wszelkie informacje na temat miejsca przebywania poszukiwanych osób, policja prosi kierować do dyżurnego KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod numer tel. 47-704 42 00/ pod numer alarmowy 112 lud do policjantów prowadzących poszukiwania 47 704 42 20.

Jednocześnie przypomina, że za ukrywanie osób poszukiwanych lub pomaganie im w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Policja zapewnia anonimowość.

Informujemy, że decyzją sądu w/w listy gończe można rozpowszechniać jedynie za pomocą internetu.

