Ostrów Mazowiecka. Patryk Bartkiewicz z darmowym biletem lotniczym od policji

Poszukiwany co najmniej od kwietnia do września 2015 roku w Ostrowi Mazowieckiej oraz innych miejscowościach w kraju i za granicą wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która zajmowała się handlem bronią palną bez wymaganego zezwolenia, sprowadzaną z zagranicy, a mianowicie co najmniej dziewiętnaście pistoletów marki Smith&Wesson kal. 9 mm.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu, na podstawie listu gończego od dnia 01.12.2016 roku za przestępstwo z art. 258 § 2 kk.

Gwarantują anonimowość

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego proszone są o kontakt z policją - tel. 22 601 23 07 lub 112. Można też pisać na email: poszukiwani@policja.gov.pl Mundurowi gwarantują anonimowość.