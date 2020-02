Ostrów Mazowiecka. Opłaty za śmieci 2020. Radni debatowali o nich na sesji 5.02.2020

- Ta sprawa dominuje w ostatnich miesiącach w przekazach medialnych w całym kraju – powiedział burmistrz Jerzy Bauer. - To problem, z którym boryka się państwo, samorządy i mieszkańcy.

Po pierwsze: za system odbioru i gromadzenia odpadów płaci całe społeczeństwo, bo wszyscy śmiecą, więc wszyscy płacą.

Po drugie: system został urynkowiony.

- To kreuje ceny i dziś będziemy o tym mówić – zauważył burmistrz. - To jest cena wzrostu gospodarczego, jeszcze 10-15 lat temu nie było to jeszcze takim problemem.

W mieście zbliża się termin wygaśnięcia 2-letniej umowy na odbiór nieczystości od mieszkańców. W październiku nastąpiła natomiast istotna korekta systemu i teraz każdy samorządu ma wyodrębnić osobny rachunek bankowy, na którym są zbierane opłaty za śmieci. Zebrana tam kwota musi się zbilansować z kosztami odbioru.

- Ponadto są unormowania dotyczące podnoszenia poziomu recyklingu, co wynika z unormowań europejskich – dodał burmistrz Jerzy Bauer. - Już mamy naliczone 20 tys. zł kary za to, a nie na wszystko samorząd ma wpływ.