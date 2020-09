Ostrów Mazowiecka. Nagrody burmistrza dla najlepszych sportowców i wyróżnienia dla nauczycieli. 1.09.2020. Zdjęcia

We wtorek, 1 września w Starej Elektrowni burmistrz Jerzy Bauer wręczył nagrody najlepszym sportowcom: uczniom i zawodnikom klubów sportowych, a także podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy. Wyróżnieni zostali także nauczyciele wychowania fizycznego, których podopieczni zajęli wysokie miejsca w mistrzostwach i rozgrywkach sportowych.

- Jedna rzecz to jest uhonorowanie indywidualnych osób, ale druga rzecz to jest szacunek środowiska wobec państwa pracy - mówił burmistrz.

To nasze spotkanie, nagrody, kilka słów, statuetki to jest właśnie wyraz szacunku, wdzięczności wobec państwa pracy i sukcesów. Bo to że potrzebna jest praca każdy z nas wie, ale nie zawsze za tą pracą przyjdzie sukces. Ten sukces ma wiele przyczyn, na niego składają się okoliczności. Na pewno podstawą jest własne zaangażowanie i wytrwałość. Ale też wytrwałość osób wokół nas.