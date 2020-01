Ostrów Maz. Policjanci zatrzymali trzech młodych ostrowian podejrzanych o kradzieże z włamaniami. Szukają świadków klejnych zdarzeń

Wszystkie osoby mogące mieć wiedzę na temat powyższych zdarzeń proszone są o kontakt z KPP w Ostrowi Mazowieckiej pod nr tel. 29 746 -92 -00 lub Zespołem Wykroczeń KPP w Ostrowi Mazowieckiej 29 746 -92 -07, 29 746-92-04.

Trzej młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty

W minionym tygodniu ostrowscy kryminalni zatrzymali 3 młodych mężczyzn w związku z kradzieżami i włamaniami, do których doszło latem ubiegłego roku oraz na przełomie 2019/2020r. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowskiej komendy zatrzymali 3 młodych mężczyzn. W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci ustalili, że mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej w wieku 20, 25 i 27 lat mają związek z kradzieżami i włamaniami, do których doszło latem i pod koniec 2019r. oraz na początku 2020 roku. 20-letni ostrowianin usłyszał łącznie 21 zarzutów kradzieży m.in zagęszczarki, młota udarowego oraz elementów nieczynnej stacji paliw. 25-latek usłyszał 3 zarzuty, trzeci z zatrzymanych w wieku 27 lat również usłyszał łącznie 21 zarzutów. Mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Niebawem wszyscy odpowiedzą przed Sądem za swoje postępowanie. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.