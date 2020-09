Ostrów Maz. Pacjent wrócił do życia po 90 minutach. Niesamowita historia!

- Zawsze jest tak, że mimo iż przestajemy reanimować pacjenta, to czas odłączania od aparatury jest dość długi. Przez jakiś czas patrzymy więc jeszcze na te monitory, ich odłączenie następuje zresztą zawsze na końcu - dodaje. - Tak było tez w tym przypadku. Nagle, już po zaprzestaniu reanimacji, zauważyliśmy, że serce pana Józefa "ożyło" i znów podjęło akcję.

Półtorej godziny po drugiej stronie...

- Pan Józef jest najlepszym dowodem na to, że cud ma prawo się wydarzyć, ale to tez dowód na to, że nigdy nie wolno wątpić w to, że warto walczyć o życie do samego końca - mówi Artur Wnuk, dyrektor szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. - My do tej pory się śmiejemy, że nie wiemy, co pan Józef przez te półtorej godziny tam robił, bo podejrzewamy, że grał w karty z aniołami - śmieje się dyrektor ostrowskiego szpitala.