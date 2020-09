Ostrów Maz. Artur Stolarczyk, szef oddziału ortopedii, o pasji do medycyny i początkach swojej zawodowej drogi

Ogrodnictwo miało być tylko na chwilę

Był rok 1988 i studia prawnicze mogły wiązać się z koniecznością odbycia służby wojskowej. Panicznie bał się wojska, więc prawo zamienił na... Wydział Ogrodnictwa SGGW. To miało być tylko na chwilę, aby mieć czas na przygotowanie do egzaminu na medycynę. SGGW go wciągnęło, zapomniał o egzaminie. Rozpoczął za to drugi rok ogrodnictwa. Ale medycyna wciąż kusiła. Przełamał się. Trzy noce stał w kolejce, aby dostać się na kurs przygotowujący do egzaminu do Akademii Medycznej w Warszawie. Dzięki temu egzamin zdał celująco - dostał 148 punktów na 160 możliwych. Potem wszystko potoczyło się z prędkością błyskawicy: koła naukowe, praca w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, pierwsza endoproteza biodra w wieku 32 lat, pierwsza endoproteza kolana w wieku 34 lat. Ambicja i ciężka praca torowały mu drogę kariery.