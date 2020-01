Ostrołęka. Zawodnicy UKS Clan w Ogólnopolskich Zawodach WMOZLA w Warszawie

W kłopotach, także finansowych babcia lub dziadek nigdy nie odmówią pomocy

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowa okazja dla dzieci i wnuków do okazania wdzięczności za pomoc i wsparcie przy różnych sytuacjach życiowych. To wsparcie ma niejednokrotnie charakter finansowy. Osoby starsze chętnie przy tym korzystają z usług bankowych – rachunku osobisteg...