Skierowanie do sanatorium: zimowy wyjazd do uzdrowiska

Jak dostać skierowanie do sanatorium? Wyjazd na turnus zimowy w sanatorium. Ile kosztuje turnus w sanatorium? Zimowy wyjazd do uzdrowiska: co jest potrzebne, ceny, dopłaty. Pytania o sanatorium. Osoby zainteresowane wyjazdem na kurację sanatoryjną z dofinansowaniem NFZ nurtują ró...