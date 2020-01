Ostrołęka. Wyciek oleju do Narwi. Przyczyna ustalona, 24.01.2020

- Źródło wycieku jest trudne do ustalenia. Z naszych ustaleń wynika, że jest to przypadek incydentalny - mówi Robert Chodkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. - Mamy do czynienia z cienkim filmem substancji, miejscowo występującym na powierzchni wody.

Po otrzymaniu zgłoszenia odpowiednie służby przystąpiły do działań mających na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia i neutralizację substancji, która dostała się do rzeki.

Najprawdopodobniej nie jest to awaria z jakiegoś z zakładów produkcyjnych, wciąż jednak staramy się ustalić, skąd pochodzi wyciek. Jest to też prawdopodobnie inna substancja niż ta, która pojawiła się w rzece podczas ostatniego wycieku.

Aktualizacja

Oficjalny komunikat w sprawie wydała po godz. 18.00 spółka Stora Enso. Poinformowała w nim, że wyciek pochodzi z terenu firmy.

Informujemy, że w dniu 23.01.2020r. na terenie Stora Enso doszło do przedostania się resztek paliwa z separatora serwisowanego przez firmę zewnętrzną, a zamontowanego na systemie kanalizacji deszczowej do kanału odprowadzającego te wody do rzeki.

Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że nie jest to zdarzenie bezpośrednio związane z pracą instalacji produkcyjnej.

Według naszej najlepszej wiedzy ilość substancji, która dostała się do rzeki była niewielka. W tej chwili w odprowadzanych wodach deszczowych nie ma żadnych zanieczyszczeń.

Obecnie skupiamy się na tym, aby zadbać o środowisko i podjęliśmy szereg działań w celu usunięcia widocznych plam.

Zakład współpracuje ze Strażą Pożarną oraz WIOŚ, udzielając wszelkich niezbędnych informacji, oraz wspierając Służby w wyjaśnieniu sprawy.