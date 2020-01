Ostrołęka. Wyciek oleju do Narwi. Olej znów płynie rzeką. Strażacy ustawiają zaporę, 23.01.2020

23 stycznia 2020 r. około godziny 7.50 na rzece Narew w Ostrołęce znów zauważono płynącą plamę, najprawdopodobniej substancji ropopochodnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia odpowiednie służby przystąpiły do działań mających na celu zidentyfikowanie źródła zanieczyszczenia i neutralizację substancji, która dostała się do rzeki.

Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna ustawuły w Dzbeninie gm. Rzekuń zaporę absorbującą zanieczyszczenia.

Według pierwszych informacji podanych przez PZW Narew w Ostrołęce, wyciek nastąpił z kanału przy Stora Enso. Tej informacji nie potwierdzili jednak strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

- Źródło wycieku jest trudne do ustalenia. Z naszych ustaleń wynika, że jest to przypadek incydentalny - mówi Robert Chodkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. - Mamy do czynienia z cienkim filmem substancji, miejscowo występującym na powierzchni wody.