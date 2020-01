Ostrołęka. Trwa kurs samoobrony „Bądź bezpieczna”. Panie ostro postrzelały. 28.01.2020 [ZDJĘCIA]

„Bądź bezpieczna” to organizowany przez ostrołęcką policję – już od wielu lat – kurs samoobrony dla pań. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, tak jest w aktualnie organizowanej edycji.

W środę 28 stycznia 2020, późnym popołudniem, uczestniczki kursu ,,Bądź Bezpieczna” wsiadły do specjalnie przygotowanego przez MZK autobusu i pół godziny później były już na strzelnicy. Zajęcia teoretyczne na temat bezpieczeństwa przeprowadził Eugeniusz Gorczyca, prezes Klubu Strzeleckiego ,,Obrońca” w Troszynie.

- Pierwszym etapem zajęć było szkolenie teoretyczne, podczas którego panie poznały zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Następnym etapem było strzelanie. Uczestniczki miały możliwość oddania strzałów zarówno z broni krótkiej, jak i długiej – informuje Tomasz Żerański. - Na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki wszystkich uczestniczek kursu.

I choć był to tylko trening, wyniki zostały skrupulatnie podliczone. Okazało się, że najlepiej strzelała Katarzyna Baranowicz. Drugie miejsce zajęła Emilia Zajkowska, trzecie – Marta Drobnikowska.

- Zajęcia ze strzelectwa sportowego to od wielu lat jeden z najpopularniejszych elementów kursu. Cieszymy się, że zarówno Klub Strzelecki ,,Obrońca” w Troszynie, jak i MZK od pierwszej edycji kursu wspierają go, dzięki czemu może on być tak atrakcyjny – dodaje Tomasz Żerański.