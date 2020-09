Ostrołęka. Trwa akcja poszukiwawcza zaginionego grzybiarza. Policjanci przeszukują las

Fot. KMP Ostrołęka

Ostrołęka. Od północy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce prowadzą poszukiwania 56-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego, który wczoraj (3.09.2020) około popołudnia wybrał się na grzyby i do chwili obecnej nie wrócił do domu ani też nie nawiązał kontaktu z rodziną. W działaniach poszukiwawczych uczestniczą policjanci z ostrołęckiego wydziału kryminalnego, patrolowego, a także funkcjonariusze z posterunków policji. Do akcji użyto także psa tropiącego.