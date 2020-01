Ostrołęka. Studniówka II SLO im. Toniego Halika, 25.01.2020 [ZDJĘCIA, WIDEO]

To była 23. studniówka w historii tej szkoły: 25 stycznia 2020 roku uczniowie IV klas II SLO w Ostrołęce bawili się na balu 100 dni przed maturą.

W II Społecznym Liceum Ogólnoształcącym w tym roku do matury podejdą dwie klasy.

Studniówka rozpoczęła się od poloneza, podziękowań ze strony uczniów oraz życzeń dobrej zabawy od dyrektora Adama Ochenkowskiego. Zabawa odbyła się w sali bankietowej Alicja.

Dużo śmiechu było przy pozowaniu do zdjęć grupowych: a to zapomniano tabliczki z nazwą klasy, a to zgubił się gdzieś pan dyrektor, a to czekano na kolegę, który na studniówkę przyszedł o kulach. Klasa IVA, gdzie było dużo młodych mężczyzn, uparła się, żeby porwać wychowawczynię na ręce. Z kolei klasa IVB, w której są niemal same dziewczyny, wzięła swojego rodzynka w środek. W tym czasie panie prezentowały czerwone podwiązki “na szczęście”.