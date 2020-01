Ostrołęka. Prezydent Łukasz Kulik tłumaczy się ze współpracy ze skazanym za oszustwo Markiem T. [ZDJĘCIA]

Jako taki nie mógł startować do miejskiego przetargu (na remont Majewskiego), wystartował jednak i wygrał go. Dopiero pod koniec ubiegłego roku – kiedy o sprawie zrobiło się głośno – prezydent wystąpił do Marka T. o informację czy jest skazany czy nie. I zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Dodajmy, że formalnie przy stawaniu do przetargu podpisuje się oświadczenie o tym, że nie zachodzą żadne przeszkody ku temu (czyli między innymi fakt skazania). Marek T. takie oświadczenie złożył w procedurze przetargowej.

We wtorek 21 stycznia odbyło się posiedzenie komisji gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i ochrony środowiska. Program posiedzenia zwołanego przez jej przewodniczącego Mariusza Mierzejewskiego zawierał tylko jeden punkt. Dość enigmatycznie sformułowany: chodziło o „nieprawidłowości w procesach inwestycyjnych w mieście”. Nikt nie miał jednak wątpliwości o co chodzi i po co jest zwołana komisja. Chodzi oczywiście o głośną sprawę Marka T. – przedsiębiorcę, który obecnie realizuje w mieście budowę ul. Majewskiego, a na początku tej kadencji otrzymał od prezydenta pełnomocnictwa do kontroli miejskich inwestycji. Marek T. jest osobą prawomocnie skazaną za oszustwo.

Co ciekawe po solennym zapewnieniu, że Marek T. nie był jego współpracownikiem, Łukasz Kulik w ferworze dyskusji kilka przynajmniej razy – mówiąc o okresie kiedy udzielił Markowi T. pełnomocnictwa – nazywał to… współpracą. Kilka razy poprawiając się przy tym i mówiąc o „zaangażowaniu” Marka T.

W tej sytuacji prezydent zawiadomił prokuraturę. Radnych interesowało jednak przede wszystkim to, czy Łukasz Kulik już wcześniej wiedział o kłopotach z prawem Marka T.

- Bodajże w okolicach połowy grudnia powzięliśmy informacje, że pan Marek T. jest osobą skazaną. Wystosowałem wtedy pytanie do niego w tej sprawie, odpowiedział na piśmie, że faktycznie jest skazany. To było podstawą mojego zawiadomienia do prokuratury – mówił Łukasz Kulik.

Radny Jacek Łuba dopytywał o konkretne daty – pisma od Marka T. potwierdzającego fakt skazania i pisma prezydenta do prokuratury.

To pierwsze wpłynęło do ratusza 27 grudnia 2019, to drugie zostało wysłane 7 stycznia 2020 roku.

Radni pytali też o samą inwestycję budowy ul. Majewskiego. Jest ona bowiem opóźniona – miała zostać zrobiona do końca roku. Obecnie Marek T. – jak powiedział prezydent – zobowiązał się do zakończenia prac do 27 stycznia. Jak mówił Łukasz Kulik, miasto czeka teraz na zakończenie inwestycji, nie wyklucza też, że po jej odbiorze rozważy możliwość ukarania wykonawcy za opóźnienie.