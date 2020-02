Ostrołęka. Padlewskiego i Sierakowskiego (droga na Lelis) wciąż otwarta. Zapowiadany na poniedziałek na 3 lutego remont nie ruszył

Zamknięcie ruchu na Padlewskiego planowane było na poniedziałek 3 lutego 2020, jednak do godz. 14.00 wykonawca nie rozpoczął jeszcze prac.

Miasto przygotowuje się do modernizacji ulic Padlewskiego i Sierakowskiego, czyli wylotówki na Lelis. Niestety, długo oczekiwana inwestycja będzie wiązała się z poważnymi utrudnieniami w ruchu.

Wykonawca zadania – firma Unibep – przedstawił plan czasowej organizacji ruchu na remontowanym odcinku. Zakłada on zamknięcie obu ulic – Padlewskiego i Sierakowskiego i wyznaczenie objazdów ul. Słoneczną (droga na Łęg Przedmiejski). To oznacza poważne utrudniania. Już dziś kierowcy jadący z kierunku Lelisa i Łęgu Przedmiejskiego mają w godzinach szczytu problem z włączeniem się do ruchu na ul. Stacha Konwy (droga krajowa nr 53). Przy zamknięciu Padlewskiego będzie dużo gorzej…

Informację o takiej organizacji ruchu podał Urząd Gminy Lelis (odcinek drogi do remontu sięgnie granicy tej gminy – przyp. red.) informując jednocześnie, że o szczegółach poinformuje ostrołęcki ratusz. Ten nie podał jeszcze informacji o zaplanowanej przez Unibep organizacji ruchu.