Ostrołęka. Otwarcie nowej siedziby Okręgowego Urzędu Miar, 12.03.2024

Metrologia jest jak fundamenty domu. My widzimy to co widzimy na wierzchu, ale gdyby tych fundamentów nie było- każda budowla ległaby w gruzach. My nie jesteśmy na co dzień zauważani, ale bez nas nie można ani sekundy przeżyć. My z pomiarami spotykamy się na co dzień, mamy fotoradary, rejestratory, wodomierze, tachografy. Dzisiejsze otwarcie to niebywały sukces. Bez pomocy osób, które doceniły naszą pracę, nie byłoby to możliwe

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: poseł Marcin Grabowski, starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki Marta Głosek, wiceprezes Głównego Urzędu Miar Mariusz Wójcicki i dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku Mirosław Wronowski.

Pomieszczenia zostały poświęcone przez księdza Jarosława Kotowskiego, a zaproszeni goście mieli okazję zabrać głos i powitać nowy urząd w mieście.

Zadania Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce:

legalizacja przyrządów pomiarowych;

wzorcowanie przyrządów pomiarowych;

prowadzenie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych w zakresie przestrzegania ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych.

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

zbiorniki pomiarowe;

instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda w tym:

odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,

odmierzacze gazu ciekłego propan-butan;

przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych;

pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych;

przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h, z wyłączeniem zwężkowych.