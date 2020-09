Ostrołęka. Ostrołęcka Karta Młodzieży już działa. Atrakcyjne zniżki dla uczniów ostrołęckich szkół średnich. 2.09.2020. Zdjęcia

Trzeba przyznać, że młodzi radni z Ostrołęki wykonali w wakacje naprawdę dobrą robotę! To dzięki ich aktywności do programu już przystąpiło ponad 50 podmiotów, które każdemu legitymującemu się Ostrołęcką Kartą Młodzieży oferują atrakcyjne zniżki.

25 procent zniżki na bilet do kina, 25 procent zniżki na basen – to tylko mała część korzyści z Ostrołęckiej Karty Młodzieży. Program został oficjalnie zainaugurowany w środę 2 września 2020. Ostrołęcka Karta Młodzieży działa na takich samych zasadach jak Karta Wielkiej Rodziny i Karta Seniora.

Jak zdobyć kartę? To bardzo proste. Ze strony miasta (zakładka miasto/młodzieżowa rada miasta) trzeba pobrać wniosek i złożyć go w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Po 21 dniach karta będzie do odbioru.

Ważne – Ostrołęcka Karta Młodzieży uprawnia ze zniżek tylko razem z ważną legitymacją szkolną.

Ostrołęcką Kartę Młodzieży może wyrobić sobie każdy uczeń szkoły średniej. Nie trzeba być mieszkańcem Ostrołęki – wystarczy uczęszczać do którejś z ostrołęckich szkół.

To oznacza, że potencjalnie z ulg i zniżek skorzystać będzie mogło ok. 9000 osób. Karta jest ważna do ukończenia szkoły.

Podczas oficjalnej inauguracji programu w urzędzie miasta – w środę 2 września 2020 – członkowie Młodzieżowej Rady Miasta opowiedzieli o długiej drodze do wprowadzenia tego programu. Zarówno prezydent Łukasz Kulik jak i radny Paweł Niewiadomski (nieformalny opiekun Młodzieżowej Rady Miasta) chwalili młodych ludzi, bo to oni wykonali najważniejszą część zadania przy wprowadzeniu programu – przekonali jego partnerów, że warto przystąpić do niego oferując młodym ludziom atrakcyjne zniżki i ulgi.