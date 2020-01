Ostrołęka. Mirosław Augustyniak do działaczy PSL: Próbujecie zrobić ze mnie szantażystę i wysłać mnie na Marsa. Emocjonalna polemika na FB

W sobotnim programie w TVP3 Warszawa poruszana była sprawa tego konfliktu. Prowadząca zapytała wicemarszałka sejmiku Mazowsza Adama Orlińskiego, czego dotyczyło, jak to ujęła "tajemnicze zobowiązanie".

- Na początku kadencji jako radni podpisaliśmy pewne zobowiązanie dotyczące funkcjonowania rady, kancelarii sejmiku, także postulatów podnoszonych w poprzedniej kadencji, że jest 51 radnych województwa, żeby troszeczkę to wszystko usprawnić - mówił. Zobowiązaliśmy się także do tego, że klub PSL będzie miał możliwość dokonywania pewnych zmian w zarządzie województwa. Rozmawiamy. Ja znam Mirosława Augustyniaka od lat, od trzech kadencji zasiadamy w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ja nie wierzę, że on odchodzi z PSL. My próbujemy pokazać, że pewne elementy tego porozumienia zostały zrealizowane i chcemy je dalej realizować.