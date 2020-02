Ostrołęka Karta Seniora. Ponad 600 osób złożyło wnioski, pierwsi seniorzy już ją odebrali

W lutym otwarcie największego parku wodnego w Europie

Suntago Wodny Świat to część ogromnego projektu Park of Poland. To największy park wodny w Polsce i Europie. Suntago Wodny Świat powstał we Wręczy pomiędzy Łodzią a Warszawą. Atutem tego miejsca jest więc bardzo dogodny dojazd. Oprócz najdłuższej zjeżdżalni w Europie, jest tu tak...