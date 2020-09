Ostrołęka. Janusz Kotowski odwołany z zarządu „nowej elektrowni”. Fala zwolnień w spółkach Energi trwa. 2.09.2020

Janusz Kotowski był prezydentem Ostrołęki przez 12 lat. W 2018 roku przegrał wybory z Łukaszem Kulikiem. Długo bez pracy jednak nie został. Znalazł pracę w kontrolowanej przez skarb państwa spółce Elektrownia Ostrołęka, czyli „nowej elektrowni”. I to nie byle jaką – w maju 2019 roku został powołany na członka zarządu elektrowni. Elektrowni – dodajmy – która wkrótce przestała się budować. Dziś, jak wiadomo, po przejęciu koncernu Energa przez PKN Orlen inwestycja ma być zmieniona – w Ostrołęce ma powstać elektrownia gazowa. Kiedy i w jaki stopniu da się wykorzystać to co już wybudowano? Na te pytania dziś nie ma jeszcze odpowiedzi.

Prezesem spółki Elektrownia Ostrołęka pozostaje Adam Galanek.