Ostrołęka. Ekolodzy ogłaszają rocznicę braku finansowania nowej elektrowni w Ostrołęce. 28.01.2020

Ostrołęka C straciła polityczne poparcie. O rezygnację z projektu wielokrotnie apelował Marszałek Woj. Mazowieckiego, do sejmu wpłynęło aż 5 interpelacji na temat elektrowni. Po likwidacji ministerstwa energii poparcie dla Ostrołęki C stopniało. W zakończenie budowy wątpi były wiceminister, niegdyś gorący zwolennik budowy Grzegorz Tobiszowski, co winduje kurs Energii w górę w kilka dni o 10 proc. Minister klimatu Michał Kurtyka umył ręce od tego projektu, minister Emilewicz rozważa zmianę projektu na gazowy. Nie wyklucza jej też sekretarz stanu w min. aktywów państwowych Adam Gawęda. Pojawiły się doniesienia o politycznej decyzji o rezygnacji z budowy w obecnym kształcie.