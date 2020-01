Ostrołęka. Będą nagrody dla twórców kultury. Projektem uchwały zajmą się miejscy radni

Jedną z uchwał nad jaką podczas najbliższej sesji – w czwartek 30 stycznia – debatować będą ostrołęccy radni jest uchwała „w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania”.

Ostrołęka – w odróżnieniu od wielu innych samorządów – nie ma bowiem możliwości przyznawania takich nagród. Namiastką tego rodzaju nagród był – istniejący od 2008 roku – program stypendialny. Stypendium to jednak nie to samo co nagroda. Dlaczego warto stary system zastąpić programem dorocznych nagród? Możemy o tym przeczytać w uzasadnieniu uchwały:

Dotychczasowe przepisy nie przewidują możliwości takiego uhonorowania w formie nagrody, a jedynie w formie stypendium artystycznego przyznawanego na pół roku bądź rok osobie lub zespołowi osób zajmujących się działalnością artystyczną, upowszechnianiem lub ochroną dóbr kultury. Obecnie w założeniu jest to okresowe bądź wypłacane jednorazowo pieniężne świadczenie celowe, czyli przyznane w celu organizacji określonego przedsięwzięcia o charakterze artystyczno-kulturalnym. Zorientowanie świadczenia na przyszłościowy rezultat zadania pociąga za sobą konieczność wykonania przez stypendystę określonego programu stypendium, bieżącego przedstawiania wyników jego realizacji oraz końcowego przedstawienia sprawozdania z jego wykonania.

(…) Dodatkowo stypendysta nie może być debiutantem, co stanowi wykluczenie amatorów oraz najmłodszych artystów i aktywistów. Jest to obostrzeniem bezpodstawnym w kontekście działalności polegającej na upowszechnianiu lub ochronie dóbr kultury. Działalność ta nie zawsze wymaga doświadczenia oraz nie musi stanowić działalności ciągłej i powtarzalnej.

Opisane wyżej obecne rozwiązania w ostatnich latach nie przystawały do potrzeb lokalnego środowiska kultury i sztuki. Stypendium cieszyło się z jego strony niewielkim zainteresowaniem, a składane wnioski dotyczyły najczęściej kwot niewielkich w stosunku do standardowo wypłacanych okresowych świadczeń stypendialnych, dlatego zazwyczaj wypłacane były jednorazowo.